IBM Communications Server for Data Center Deployment consolide et étend Communications Server for AIX, Linux et Linux sur IBM Z. Il connecte les utilisateurs aux applications et aux données de l'entreprise sur divers réseaux, qu'il s'agisse d'un réseau SNA, TCP/IP, intranet, extranet ou Internet. Vous bénéficiez de services de communication tout-en-un entre les postes de travail et les systèmes hôtes.



Communications Server for Data Center Deployment vous permet de choisir des applications en fonction des besoins de votre entreprise, et non de vos protocoles réseau. Il constitue une bonne base pour les petits systèmes monoprocesseurs et les environnements multiprocesseurs haut de gamme.