Créez des services web standard et des JavaBeans pour permettre une réutilisation flexible de la logique d'entreprise de l'application terminale dans de nouveaux processus et applications métier. Vous pouvez créer des flux d'écran, définir des entrées et des sorties à l'aide d'un enregistreur de macros basé sur un assistant et les personnaliser davantage grâce à Visual Macro Editor. Prise en charge des services web standard JAX-WS SOAP, JAX-RPC et JAX-RS RESTful, ainsi que des applications pour terminaux 3270, 5250 et VT.