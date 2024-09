Bénéficiez de fonctions réseau personnelles pour le poste de travail qui vous permettent d’utiliser vos capacités réseau existantes, y compris les applications et technologies SNA. IBM Personal Communications vous offre une communication hôte et une émulation de terminal avec émulation 3270, 5250 et VT, client FTP, prise en charge de l’architecture réseau SNA et connectivité TCP/IP. Vous bénéficiez également d’une prise en charge étendue des API, notamment l’interface Emulator High Level Language API (EHLLAPI) pour les langages tels que C++ et Java.