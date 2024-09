IBM Host On-Demand (HOD) fournit une émulation de terminal Web-hôte hautement sécurisée et un support de programmation d’applications d’accès aux hôtes à partir d’une interface unique. Host On-Demand fournit une connectivité aux systèmes TN3270E, TN5250, VT52, VT100, VT220 et VT420, aux applications IBM CICS® et aux serveurs FTP. L’environnement Managed Host On Demand remplace le navigateur sur la machine locale et supprime la nécessité de télécharger l’environnement d’exécution Java (JRE).



Host On-Demand est disponible en tant que produit autonome ou dans le cadre du IBM Host Access Client Package et de la solution d’intégration IBM Host.