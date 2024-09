De nombreux architectes et développeurs d’applications z/OS sont confrontés au défi lié à l’intégration de leurs applications aux clusters Kafka en raison d’options peu claires et de la dépendance à l’égard de technologies externes, ce qui entrave leur autonomie et la mise en œuvre des solutions.

IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka est une solution révolutionnaire qui permet une connexion directe entre les mainframes IBM et les clusters Kafka. Permettant aux développeurs d’utiliser et de publier des événements indépendamment de leurs applications natives, elle offre :