Pour maximiser votre ROI IBM z/Architecture et améliorer les performances de vos applications critiques, restez dans la course avec le compilateur IBM Enterprise COBOL for z/OS et IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS (vendus séparément), et optimisez de manière sélective les parties d’applications gourmandes en ressources processeur.

IBM Enterprise COBOL for z/OS fonctionne avec les technologies d’infrastructure avec une prise en charge native de JSON, XML, Java et AMODE 64 (64 bits), y compris l’interopérabilité avec AMODE 31 (31 bits).