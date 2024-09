Les procédures permettent de migrer à faible coût les actifs de Pacbase vers un environnement de développement complet et stratégique qui surpasse les capacités de Pacbase. Le code généré est syntaxiquement équivalent au code Pacbase. Les outils de comparaison garantissent que la migration a été correcte. Les tests de non-régression et la formation des développeurs Pacbase sont limités et une productivité de haut niveau du développement et de la maintenance de Pacbase est assurée en continu. Les développeurs Pacbase et IBM Z travaillent désormais sur une plateforme commune.