HLASM offre, en plus de toutes les fonctionnalités éprouvées des assembleurs précédents, un nombre important de nouvelles fonctionnalités. Il vous aide à développer des programmes et des sous-programmes pour des fonctions qui ne sont généralement pas fournies par d’autres langages symboliques tels que COBOL, FORTRAN et PL/I. HLASM fournit également des extensions pour le langage d’assemblage de base ainsi que du langage d’assemblage macro et conditionnel, avec notamment les appels de fonctions externes et les fonctions intégrées. La solution en option High Level Assembler and Toolkit Feature est un ensemble d’outils puissants et flexibles qui améliorent la récupération et le développement d’applications.