IBM HourGlass est un simulateur d'horloge pour tester les applications mainframe. Il vous permet de simuler la date et l'heure —passées, présentes ou futures— sans modifier le code de l'application ni nécessiter un environnement informatique distinct. Vous pouvez coordonner les fonctionnalités sur plusieurs fuseaux horaires pour renforcer la rigueur des tests d’applications et améliorer la précision et la fiabilité des applications critiques.