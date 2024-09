EGL, un langage métier IBM, permet aux développeurs de se concentrer sur les problèmes métier plutôt que sur des détails concernant les plateformes d’exécution cible et des middlewares associés. EGL est idéal pour les équipes de développement orientées métier qui attachent de l’importance à la facilité d’apprentissage et à une productivité élevée, mais qui ont besoin de fournir rapidement des applications et des services. Rational COBOL Runtime for z/VSE offre un choix alternatif à l’adoption de COBOL et gomme les complexités liées aux middlewares et à l’environnement d’exécution, permettant aux développeurs d’atteindre les plus hauts niveaux de productivité.