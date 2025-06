IBM LinuxONE Emperor 5 offre les plus hauts niveaux de sécurité d’entreprise, de performance et d’évolutivité avec les workloads Linux, y compris les applications de cloud hybride et d’IA. Alimenté par le processeur IBM Telum II doté de multiples accélérateurs d’IA sur puce, LinuxONE 5 offre également des conteneurs confidentiels, une haute disponibilité et l’inférence de l’IA sur les données co-localisées.