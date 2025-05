IBM Unified Key Orchestrator pour conteneurs

IBM Unified Key Orchestrator for Containers (UKO for Containers) permet aux entreprises de gérer de manière centralisée le cycle de vie complet des clés de chiffrement dans les environnements hybrides et multicloud. Conçu pour répondre aux besoins modernes des secteurs hautement réglementés tels que la finance, la santé et le secteur public, UKO for Containers unifie la gestion des clés sous une interface unique, ce qui simplifie l’application des politiques, améliore la visibilité et réduit la complexité opérationnelle.