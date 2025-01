Le transport maritime est l'épine dorsale de la logistique et le port de Barcelone est la principale infrastructure du sud de la Méditerranée. Plus de 38 000 personnes travaillent chaque jour, gérant 71 millions de tonnes, 3,5 millions de conteneurs et 3,9 millions de passagers par an. Tout cet écosystème logistique, composé de plus de 500 entreprises publiques et privées, est géré par le port de Barcelone. De plus, son infrastructure informatique garantit le bon fonctionnement quotidien du port et de ses parties prenantes.

Ces entreprises sont interconnectées par le Port Community System (PORTIC), une plateforme électronique d'échange d'informations vieille de plus de 10 ans. Le port de Barcelone devait s'adapter au rythme de travail actuel, avec plus d'efficacité et d'agilité, et une infrastructure informatique basée sur des logiciels plus durable. En outre, les délais d'exécution devaient être rapides et efficaces. En tant qu'entreprise publique, le port de Barcelone a lancé un appel d'offres pour trouver un fournisseur capable de mener à bien cette transformation, ce qui l'a amené à collaborer avec SEIDOR, un partenaire commercial d'IBM.