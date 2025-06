Le processeur IBM Telum II est doté d’une unité de traitement des données (DPU) intégrée à faible latence pour des entrées/sorties accélérées, une efficacité améliorée et une nouvelle génération d’accélération IA embarquée. Avec 32 cœurs répartis sur 4 clusters interconnectés et 10 caches de niveau 21, il améliore la cohérence du cache et les performances. Ses caches virtuels L3 et L4 ont augmenté de 40 %2, atteignant respectivement 360 Mo et 2,8 Go, ce qui permet un traitement des données plus rapide et une meilleure évolutivité.