IBM LinuxONE offre une suite complète de fonctionnalités de conformité et d’audit qui permettent de garantir la sécurité de votre organisation et de répondre aux exigences réglementaires. Grâce à la surveillance en temps réel, le système suit en permanence les opérations pour identifier et corriger les vulnérabilités de manière proactive avant qu’elles ne se transforment en menaces de sécurité plus importantes. Adaptés aux audits, les outils de la plateforme simplifient les processus de conformité, vous permettant de répondre aux normes sectorielles strictes telles que le RGPD, la loi HIPAA et la norme PCI-DSS. Ces fonctionnalités rationalisent les audits et fournissent des informations détaillées sur la sécurité, ce qui contribue à maintenir la conformité réglementaire dans de nombreux secteurs.