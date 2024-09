IBM SnapML est une bibliothèque conçue pour l'entraînement et l'inférence rapides de modèles de machine learning courants. Elle tire parti de l'accélérateur d'IA intégré d'IBM pour améliorer les performances des modèles Random Forest, Extra Trees et Gradient Boosting Machines. Disponible dans le cadre de la boîte à outils AI pour IBM Z et LinuxONE et IBM CloudPak for Data.