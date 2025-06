L’intelligence artificielle (IA) transforme les secteurs, et les entreprises ont besoin d’une infrastructure capable de gérer les workloads liés à l’IA de manière efficace et sécurisée. IBM LinuxONE, alimenté par le processeur IBM Telum, intègre l’accélération de l’IA directement dans la puce, permettant ainsi l’inférence en temps réel de plusieurs modèles d’IA avec une latence minimale. Cette capacité avancée, combinée à l’IA prédictive et aux grands modèles de langage, permet aux entreprises d’analyser les données là où elles se trouvent, permettant ainsi des analyses plus rapides et plus approfondies pour les applications essentielles telles que la détection des fraudes, l’analyse des risques et l’imagerie médicale.