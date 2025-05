Le ministère belge des Finances, le service des finances du gouvernement fédéral belge, est responsable de la gestion des douanes, des finances et de la fiscalité du pays. Son service tax-on-web est un système critique qui prend en charge les cycles fiscaux et gère les données financières sensibles. Ses applications fiscales sont essentielles pour soutenir l'importation, l'exportation et le transit des marchandises dans la zone économique européenne.

Le ministère était confronté à de fréquentes interruptions imprévues et à l'indisponibilité des bases de données qui soutiennent la plateforme fiscale en ligne, ce qui entraînait des coûts supplémentaires et affectait la capacité des citoyens et des entreprises à soumettre leurs déclarations fiscales dans les délais impartis. Le Ministère avait besoin d’un système hautement disponible, fiable et à haute performance pour permettre le traitement rapide des déclarations fiscales et la gestion des données associées.