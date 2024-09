Bénéficiez des services et des ressources de z/OS dans RedHat OpenShift, une plateforme de cloud privé basée sur Kubernetes destinée à la création et à l’exécution d’applications cloud natives et à la modernisation des applications d’entreprise existantes. Établissez une connectivité entre z/OS et un environnement d’exécution de conteneur Kubernetes standard, avec un accent sur la simplicité, la robustesse et la portabilité.