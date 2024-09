IBM Airline Control System V2 (ALCS) est une interface logicielle entre les programmes d’applications et le système d’exploitation z/OS.



ALSC fonctionne comme une tâche ou une tâche démarrée sous z/OS, fournissant des installations de traitement des transactions en temps réel pour les compagnies aériennes, les banques, les hôtels et autres secteurs qui génèrent des taux de transaction élevés et exigent des temps de réponse rapides et une haute disponibilité système. Des applications typiques sont les réservations de passagers et de fret des compagnies aériennes et ferroviaires, les systèmes de réservation d’hôtels et les autorisations de cartes de crédit.