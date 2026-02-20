存储优化是改进数据存储以降低成本、提高性能和更好利用可用容量的过程。
作为整体数据优化的重要方面，存储优化涉及策略和技术（例如 重复数据删除和压缩）以提高效率。这些方法帮助企业管理与 人工智能 (AI) 及其他数据密集型 工作负载相关的大量 非结构化数据。
随着 AI 采用率的加速，存储优化已成为组织扩展和支持其 AI 计划的关键。根据 Mordor Intelligence 的数据，2025 年数据存储市场规模估计为 2507.7 亿美元。¹预计到 2030 年将达到 4839.0 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 14.05%。
能够支持 AI 和 机器学习 (ML) 密集计算需求的数据存储解决方案的需求推动了这一增长。 防范因停电、系统故障或网络攻击造成的数据丢失的需求也推动了这一增长。
当今组织管理的许多数据都由包含结构化、半结构化或非结构化数据的大型数据集组成。 非结构化数据（例如图像、视频、文档和传感器数据）不容易符合关系数据库的固定模式。因此，传统工具和方法通常无法用于其处理和分析。
与此同时，企业面临着利用可访问、可信赖且支持数据完整性的 AI 就绪数据的压力。
生成式 AI（或 gen AI） 模型也在改变存储需求。这些基础模型和大语言模型 (LLM) 持续适应，产生大量数据集。组织需要可扩展的分布式存储解决方案（例如分布式文件系统、Object Storage）来管理 AI 工作负载所产生的数据量。
最终，如果没有改进的存储来处理这些新需求，组织会遇到瓶颈，从而减慢 AI 性能、增加成本并带来数据管理挑战，限制其成功扩展 AI 的能力。
存储优化由相互关联的组件组成，这些组件在整个数据生命周期中管理性能、容量和存储成本。 这些技术结合起来也构成了 AI 存储的基础，AI 存储是一套专门构建的系统，旨在满足 AI 工作负载的性能和可扩展性需求。
以下是一些重要的存储优化技术：
重复数据删除是识别重复数据并仅存储单个副本的过程。该功能通过在文件或 Block Storage 级别分析数据来减少备份时间。
压缩涉及检测模式和冗余、更高效地编码数据并减小文件大小——同时保持高速访问。
这两种技术都能消除冗余并减少组织的存储占用空间。
存储分层根据访问模式和成本自动将数据移动到适当的存储类型。
热数据（经常访问）驻留在高性能闪存上，温数据（偶尔访问）移动到标准 SSD，冷数据（很少访问）迁移到磁盘或云归档层。
数据归档将较旧或不常检索的数据移动到以容量而非性能为优先的长期存储中，从而为活跃工作负载释放高端存储空间，同时归档数据仍可按需访问。
精简配置根据应用程序实际消耗的物理存储空间来分配存储容量，而不是预先预留大块空间。这种 方法可避免过度配置，提高使用率，并减少硬件投资。
DLM 实践建立策略，确定数据从创建到删除如何在存储层之间移动。它还根据业务价值和法规要求定义保留期限、迁移计划和删除规则。
企业通过一系列技术和解决方案实现存储优化，包括以下 技术：
存储优化带来了多种优势，帮助组织管理当今的 AI 和数据密集型工作负载：
组织可以将存储优化应用于各种工作负载和环境中的业务用例：
现代备份策略需要能够在不影响恢复功能的情况下扩展的高效存储。优化技术可减少存储占用空间、增强运营弹性并帮助满足合规要求。
高性能计算 (HPC) 工作负载会生成庞大的数据集，这些数据集依赖极高的吞吐量和低延迟。优化的存储系统提供计算工作负载所需的性能，同时简化数据管理并支持研究人员的工作效率。
存储优化可减少组织的整体 IT 占用空间，为应用程序提供一致的性能，并与虚拟化平台集成，在不影响可用性的前提下提高存储效率。
以下战略步骤可帮助组织实现存储优化。
IBM 荣获 2025 年 Gartner Magic Quadrant 企业存储平台“领导者”称号。我们认为，这一认可彰显了 IBM 致力于提供安全、智能且高性能的存储解决方案，从而助力各组织加速数字化转型。
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