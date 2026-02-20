作为整体数据优化的重要方面，存储优化涉及策略和技术（例如 重复数据删除和压缩）以提高效率。这些方法帮助企业管理与 人工智能 (AI) 及其他数据密集型 工作负载相关的大量 非结构化数据。

随着 AI 采用率的加速，存储优化已成为组织扩展和支持其 AI 计划的关键。根据 Mordor Intelligence 的数据，2025 年数据存储市场规模估计为 2507.7 亿美元。¹预计到 2030 年将达到 4839.0 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 14.05%。

能够支持 AI 和 机器学习 (ML) 密集计算需求的数据存储解决方案的需求推动了这一增长。 防范因停电、系统故障或网络攻击造成的数据丢失的需求也推动了这一增长。