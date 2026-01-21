重大干扰事件（无论是网络攻击、停电还是系统故障）都是不可避免的。没有任何组织或企业能够幸免。运营弹性超越了传统的灾难恢复，主动管理不可预见的事件。这种方法要求识别哪些服务对业务最为关键，并确保它们保持稳定、快速恢复。

企业越来越重视对运营弹性的需求。根据 BCI 和 Riskonnect 的研究，70% 的组织现在已制定运营弹性计划，另有 10% 正在制定中。¹遵循最佳实践是推动这些战略的最常见原因，法规合规性排在第二位。

尽管运营弹性对所有企业都至关重要，但某些行业需要强大的能力。金融机构尤其容易受到安全事件和网络风险的影响。它们必须保护客户数据、维护金融系统稳定并满足严格法规，否则可能面临声誉和客户信任的损失。同样，医疗保健组织有责任在不利事件期间确保护理的连续性，同时满足敏感患者数据的隐私要求。