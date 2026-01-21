运营弹性是组织在持续交付关键业务服务的同时，能够预测、吸收、适应并从干扰中恢复的能力。
重大干扰事件（无论是网络攻击、停电还是系统故障）都是不可避免的。没有任何组织或企业能够幸免。运营弹性超越了传统的灾难恢复，主动管理不可预见的事件。这种方法要求识别哪些服务对业务最为关键，并确保它们保持稳定、快速恢复。
企业越来越重视对运营弹性的需求。根据 BCI 和 Riskonnect 的研究，70% 的组织现在已制定运营弹性计划，另有 10% 正在制定中。¹遵循最佳实践是推动这些战略的最常见原因，法规合规性排在第二位。
尽管运营弹性对所有企业都至关重要，但某些行业需要强大的能力。金融机构尤其容易受到安全事件和网络风险的影响。它们必须保护客户数据、维护金融系统稳定并满足严格法规，否则可能面临声誉和客户信任的损失。同样，医疗保健组织有责任在不利事件期间确保护理的连续性，同时满足敏感患者数据的隐私要求。
运营弹性在现代商业中变得至关重要，原因有很多。在“始终在线”的数字世界中，组织被期望能够抵御任何运营中断，因为每一秒的停机都会导致财务损失、安全漏洞和业务风险。
无论是流行病还是自然灾害等重大灾难性事件，都使运营弹性的需求变得尤为突出。此外，全球范围内的监管活动正在增加，政府和其他机构发布指引、法律和法规，以确保企业能够预见不利事件并快速恢复。
随着企业稳步实施人工智能 (AI) 并依赖合作伙伴关系以保持竞争力，组织必须确保这些依赖关系满足其自身及监管机构所要求的信息安全、弹性和控制标准。
网络威胁形势也在不断演变。根据《2024 年 IBM X-Force Threat Intelligence Index》，攻击者正从勒索软件转向旨在窃取信息的恶意软件。
无论哪个行业，信任和安全必须成为有关工作负载和数据驻留决策的基础。
运营弹性、业务连续性管理 (BCM) 和灾难恢复 (DR) 都是保护业务的策略，但它们是不同的流程。
业务连续性策略是指组织在危机中维持关键业务功能并在最短停机时间内恢复正常运营的能力。BCM 侧重于制定详细的计划和程序，以确保在供应链中断、流行病或其他意外事件中基本业务流程能够继续进行。
灾难恢复计划更具技术性，且以 IT 为重点。DR 包括旨在防止或最小化因设备故障、网络攻击或设施损坏等灾难性事件导致的数据丢失和业务中断的 IT 技术和最佳实践。
它关注可能中断关键运营的孤立故障点，通常发生在数据中心（无论是本地还是云端）。DR 为恢复信息系统和数据设定了具体的恢复时间目标 (RTO) 和恢复点目标 (RPO)。
值得注意的是，业务连续性与灾难恢复 (BCDR) 通常被整合为综合策略，但也可以根据业务目标分开使用。
运营弹性计划是一种更广泛的策略，指的是企业在面临挑战时预测、维持和恢复关键服务与功能的能力。DR 和 BCM 通常侧重于特定场景和恢复计划，而运营弹性涵盖支持业务服务运营和交付的全部因素（例如人员、流程、技术、供应链）。它的发展是为了应对日益复杂的威胁。
近年来，运营弹性已成为全球政府和其他实体的监管优先事项。它指导受到严格监管的行业（例如金融服务公司、金融市场基础设施）管理隐私、网络弹性、安全和数据主权方面的要求。
为了保护公共利益，这些监管机构制定了标准化实践，以确保组织了解其漏洞并投资于保障金融稳定的防护措施。
在美国，美联储及其他银行监管机构已发布了关于运营弹性实践的指引。在国际上，欧盟《数字运营弹性法案》(DORA) 等法规为金融机构及其关键的第三方技术服务提供商建立了具有约束力的全面信息与通信技术 (ICT) 风险管理框架。
运营弹性需要在相互关联的领域采取整体性方法，这些领域包括：
组织通过一个持续的、主动的四阶段生命周期，在所有主要领域建立运营弹性。
此阶段制定并实施策略，以阻止或减轻潜在中断的影响。它包括整合强大的安全策略、员工培训以及专门的 IT 解决方案，以预防事件发生。
此阶段指启动事件响应和业务连续性计划，以管理正在发生的危机并快速恢复基本功能。
目标是尽量减少突发影响和冲击，确保持续提供关键服务。
事件发生后，组织必须分析发生的事情、收集数据、审查计划的有效性并修复已识别的差距，以提升其弹性能力。
将运营弹性转化为实践需要一个连贯的策略，该策略应涵盖整个系统——内部团队、流程、技术系统以及第三方和第四方实体。
许多组织会遇到数据孤岛、旧版基础设施以及在不中断关键业务运营的情况下进行大规模压力测试的复杂性等障碍。
一个全面的计划通过以下关键步骤来处理这些问题。
首先，梳理哪些服务对您的业务至关重要，以及一旦中断会造成最严重的损害。确定影响容忍度和衡量指标。
重要的是，不要只关注业务的技术层面；务必考虑对客户、收入和声誉的影响。
记录系统、人员和流程之间的连接方式。了解这种互连性和相互依赖性有助于识别潜在的连锁反应，例如第三方服务提供商的故障同时影响多个内部系统。
现代依赖关系映射工具可以在复杂、分布式的环境中自动实现可见性。
重要的故障点，例如对单一数据中心的依赖。通过使用标准化的术语和风险评级量表，在整个组织中建立共同的风险语言，使技术团队、业务领导层和董事会之间能够进行一致的沟通。
同时考虑传统威胁（例如硬件故障）和新兴威胁（例如复杂的恶意软件）。AI 驱动的监控和分析有助于发现关键基础设施中的漏洞和潜在故障点。
创建数据治理框架，明确指定高级管理层的责任。分配明确的角色与职责（并附带问责措施），以优先安排运营弹性活动。
领导层还应确定组织的风险偏好，以决定弹性投资和优先级。
进行情景测试以验证响应能力。频繁的演练和练习有助于确保团队做好准备，并在发生网络事件或中断时应急计划仍然有效。
实际事件和测试演练有助于识别差距。定期评估和修改有助于增强弹性能力，并与持续的威胁和业务变化保持同步。
从一开始就将合规性纳入策略中。使您的业务符合相关法规，并使用 NIST 等行业框架。
自动化合规监控有助于展示对法规要求的持续符合性。
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