两位女商人在现代办公楼的楼梯上边走边谈
业务运营

什么是运营管理？

By Ivan Belcic , Ian Smalley
发布日期 2026年4月22日

运营管理的定义

运营管理 (OM) 是对业务运营的战略设计、协调和持续优化，以提升效率、弹性和可扩展性。

运营经理通过建立一套可衡量、可重复的日常运营来与高层战略目标对齐，从而决定如何实施业务战略。

随着组织扩展和进行数字化转型，OM 有助于实现利润率提升、服务可靠性和风险缓解等目标。

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为什么运营管理很重要

运营管理 (OM) 对许多驱动长期成功的业务流程至关重要。在管理层面上，OM 是实现持续利润率控制、降低风险和获得竞争优势的主要因素。运营经理利用战略规划创建可扩展的流程，即使在动荡条件下也能带来一致的结果。

拥有成熟 OM 能力的企业能够吸收干扰、实施动态资源配置并在压力下保持质量，同时通过数据驱动决策实现持续改进。

运营管理对以下几个方面至关重要：

  • 利润率提升与成本控制
  • 运营弹性与敏捷性
  • 无需成本成比例增长的可扩展增长
  • 一致、高质量的客户体验

利润率提升与成本控制

通过评估当前工作流和流程并设计新的流程，运营管理专业人员最大化运营效率并降低运营成本。

运营经理监督多个部门以简化企业范围内的流程，采取高层次的视角来消除瓶颈并提高资源利用率。

在大规模下，微小的效率提升仍能带来 EBITDA（息税折旧摊销前利润）的增长，使 OM 成为财务业绩的关键因素。

运营弹性与敏捷性

运营经理持续改进生产流程、项目管理和其他业务运营，使组织在变化的市场条件下更具适应性。

持续流程改进帮助企业快速应对中断，并利用那些不够敏捷的竞争对手错过的临时市场机会。稳健的采购举措和供应链物流改进能使企业承受波动，如油价飙升或原材料短缺。数据驱动的场景规划练习能够发现潜在的中断，并为利益相关者提供充足的时间制定应对策略。

可扩展增长而不带来成本成比例增加

强大的 OM 使组织能够在无需成本线性增长的情况下扩展业务。

基于扎实问题解决能力的成功运营管理计划，将在标准化与灵活性之间取得平衡，既保持效率，又兼顾不同市场之间的差异。借助清晰指标和关键绩效指标 (KPI) 驱动的预测，能够为与可扩展性相关的关键决策提供战略洞察。

一致、高质量的客户体验

通过标准化和简化业务流程，OM 使组织能够维持更高的质量标准，并为客户提供更高的一致性。

简化的运营带来更快的速度、更高的质量和更强的可靠性——所有这些都会影响客户留存、客户终身价值以及品牌认知。

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运营管理的核心功能

运营管理涵盖众多影响组织效率和可靠性的业务功能。运营管理的关键组成部分包括：

  • 业务流程优化：运营管理专业人员设计和优化业务流程，以平衡效率与成本。业务流程再造 (BPR) 作为运营战略中的基础学科，是一种评估和重新设计工作流以最大化有效性并消除低效的实践。
  • 供应链和库存管理：强大的库存和供应链管理功能有助于组织降低成本并提高可扩展性。供应链与库存管理：强大的库存和供应链管理有助于组织控制成本并促进可扩展性。运营经理帮助制造商管理采购、供应商关系、MRO（维护、维修和运营）供应、物流及其他供应链功能，以支持生产计划。在库存管理方面，OM 利用需求规划来减少库存积压，同时避免缺货。
  • 生产与服务交付：制造商和服务提供商均能从运营管理中受益。在制造业，OM 有助于优化生产计划，简化产品设计及其他流程。在服务运营中，OM 提升生产力和服务质量，以维持客户期望，同时应对需求波动、产能分配和排程问题。
  • 质量管理：OM 在质量管理中跟踪缺陷率、过程变异等 KPI，以推动持续改进。一致的质量控制对于实现高客户满意度 KPI 以及持续遵守相关法规至关重要。
  • 维护与资产管理：资产管理通过最大化正常运行时间来帮助组织提高可靠性。运营经理使用企业资产管理 (EAM) 系统，通过预测性维护等技术延长资产寿命。计算机化维护管理系统 (CMMS) 集中管理维护流程，以简化监督。CMMS 和其他资产管理解决方案的优势包括：提供对维护历史的可操作洞察、延长资产寿命以及提高生产力。运营经理利用这些数据减少计划外停机时间。
  • 人力与资源规划：运营经理的职责延伸到人力资源和企业资源规划 (ERP)。构成组织的人员对其成功起着重要作用，这就是为什么领导力技能是 OM 专业人员的核心能力之一。人力规划还涉及数字化转型举措，如采用自动化和人才再配置。运营经理必须在保持高昂士气的同时，监督劳动力分配、技能发展和产能管理。这三者共同确保公司人员得到适合其岗位的培训并能够有效履职。

塑造现代运营管理的关键技术

数字技术正将运营管理 (OM) 从被动职能转变为预测性和自主性职能。借助一系列现代技术，运营经理可以从数据驱动的洞察中获益，使其组织更加高效、更具弹性和更盈利。

以下几项关键技术正在塑造现代 OM：

  • 人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)
  • 物联网 (IoT)
  • 自动化与机器人技术
  • 数字孪生
  • 云与边缘计算
人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)

人工智能 与机器学习为 OM 带来了预测性分析的能力。

运营经理可以使用 AI 来预测需求并实现预测性维护，通过持续状态监测优化资产寿命。运营经理还利用 AI 通过智能自动化来简化工作流。
物联网 (IoT)

为实物资产配备物联网 (IoT) 传感器，可将其转化为持续的数据源。无需技术人员定期手动检查设备，IoT 传感器即可为所有连接的资产提供实时运营可见性。

这些数据可用于构建数字孪生、实现预测性维护以及运营自动化智能楼宇
自动化与机器人技术

机器人流程自动化 (RPA) 是一种自动化技术，使用软件机器人（即“机器人”）来自动化此前由人工完成的日常任务。作为业务流程自动化 (BPA) 的一种形式，RPA 可以提高效率和生产力，因为它让人类工作者能够专注于更适合其技能的工作。

同样，通过机器人技术实现的物理自动化也能显著提升生产流程的吞吐量。自动化可以通过减少变异性来帮助生产管理者保持稳定的质量和吞吐量。
数字孪生

数字孪生是现实世界资产的虚拟表示。在 IoT 传感器及其他来源的实时数据流驱动下，数字孪生持续更新以反映其物理对应物的实际状态。数字孪生成熟度模型为数字孪生的采用和使用提供了发展路线图。

OM 专业人员可以使用数字孪生进行运筹学仿真和场景建模，以发现资产在不断变化的条件下的表现。数字孪生还通过让领导者在实际投入之前模拟效果并预测投资回报率 (ROI)，来支持支出决策。
云与边缘计算

分布式运营中使用云计算边缘计算有助于提高可扩展性并减少 延迟

集中式云计算具有可扩展性并支持数据聚合，而边缘部署则将低延迟计算带到更靠近物理运营的位置。

运营管理用例

运营管理 (OM) 在几乎所有行业中都能发挥关键作用，影响成本结构、服务交付和风险敞口：

  • 制造业：运营经理可以通过生产优化提高吞吐量，并通过预测性维护降低成本。
  • 供应链与物流：需求预测保持较低的库存成本，而路线优化使物流运营更加高效。
  • 医疗保健：运营经理可以减少等待时间，优化患者在医疗机构中的流动，同时最大化资源配置。
  • 设施与资产管理：AI 引入设施管理和资产管理，将其转变为运营策略。能源使用和维护调度成为提升效率的举措。
  • 零售与消费者运营：与供应链管理类似，OM 帮助零售商管理库存，既避免积压也避免缺货。同时，全渠道履约平台简化了运营，有助于提升客户满意度。

运营管理中的挑战

运营经理必须应对组织性、结构性和动态性的挑战，这些挑战可能影响绩效、成本和风险。运营管理的挑战包括：

  • 数据孤岛：组织必须集中并整理数据以最大化其价值。数据孤岛使运营经理无法全面了解其组织的内部运作，而缺乏这种了解，他们将无法交付最佳结果。
  • 旧版系统：较旧的系统集成起来更困难且成本更高。例如，将旧楼改造成智能楼宇比从头新建智能楼宇更为复杂。同样的道理也适用于过时的计算和数据存储系统。
  • 供应链中断：运营经理最重要的职责之一就是建立能够承受供应中断的弹性生产链。当中断发生时，OM 帮助企业继续为客户提供服务。
  • 劳动力短缺与技能差距：一个有弹性的组织能够承受劳动力短缺，就像能承受供应链中断一样。运营经理必须成功应对劳动力不足，同时帮助现有员工提升技能以胜任更高级的任务。
  • 不增加复杂性的规模化扩展：运营管理力求标准化业务运营，以便尽可能少地遇到阻力就能进行扩展。扩展必须保持简化运营的简洁性，同时兼顾新市场或新行业之间的差异。当扩展管理不善时，可能会引入孤岛，同时增加成本并限制可见性。

运营管理框架

运营管理框架通过重新设计业务实践，可以提高效率、减少浪费并提升生产力。OM 框架的目的是将各业务运营中的日常组织活动与长期战略目标对齐。

运营管理方法包括：

  • 精益制造：一种以客户为中心的方法，专注于通过消除生产过程中的浪费（日语称为 muda）来最大化价值。
  • 六西格玛：一种数据驱动的方法，通过几乎消除错误来改进业务流程。六西格玛对现有流程应用 DMAIC（定义、测量、分析、改进、控制）评估方案，而对新流程则应用 DMADV（定义、测量、分析、设计、验证）。
  • 精益六西格玛：精益六西格玛是精益制造与六西格玛的结合，旨在消除组织流程中的浪费。
  • 全面质量管理 (TQM)：全面质量管理 (TQM) 是一种管理方法，通过持续的员工参与来推动持续改进和客户满意度。
  • 准时制 (JIT)：一种库存管理框架，基于在需要时才接收零部件和材料，以减少持有量并防止积压。
  • 敏捷运营：敏捷是一种迭代式的项目管理方法，团队以短周期（称为冲刺）工作，然后评估进展并对先前的工作进行迭代。敏捷起源于软件开发，在需要大量跨部门协作的高度迭代领域中尤其适用。

运营管理的职业与技能

运营管理 (OM) 岗位适合兼具技术与人际交往能力（如分析能力和领导技能）的人。领导角色涵盖业务战略与技术执行，要求从业者持续了解新兴的数字发展动态。

OM 的核心技能包括：

  • 数据分析：解读数据以发现潜在的改进机会。
  • 流程优化：评估、改进和设计工作流，注重效率和可扩展性。
  • 决策能力：在做出关键运营选择时权衡成本、速度和质量。
  • 协调能力：在组织内部以及与外部伙伴之间进行沟通，以对齐业务目标。
  • 领导力：运用管理技能创建以责任为基础的环境，支持持续改进、绩效管理和员工参与。
  • 信息技术：使用企业软件系统和平台来促进数据驱动决策、流程自动化及其他相关工作。

运营管理与教育职业路径

寻求运营管理职业的专业人士通常获得工商管理、企业管理、供应链管理或其他相关领域的学士学位。OM 专业人员可以从入门级职位开始，如运营分析师、供应链协调员、生产计划员和物流专员。

运营管理方向的工商管理硕士 (MBA) 学位可以帮助专业人士晋升到高级领导职位，如运营经理、运营总监或首席运营官 (COO)。

运营管理的未来

运营管理 (OM) 的未来将强化其作为核心战略、驱动营收的业务职能的角色，依托数据、AI 和自动化。OM 通过能源优化、减少浪费和供应链可持续性，引导组织实现环境、社会和治理 (ESG) 目标。

闭环系统借助持续的 AI 驱动数据分析，促进持续改进和更明智的决策。运营管理专业人员继续探索如何在组织中实施 AI，以惠及其员工队伍。同时，端到端流程自动化可使组织更接近超自动化

如何改进运营管理

运营管理为组织提供了一条通往广泛收益的路线图。企业可以根据以下最佳实践来改进自身的 OM：

  • 评估运营成熟度：对当前业务运营进行调查，以确定效率、浪费及其他关键指标的状况。
  • 集中数据：实施统一的数据架构以终结数据孤岛，推动人工智能计划，并实现实时可见性。
  • 实施数据分析：投资数据分析项目（通常由 AI 解决方案驱动），以满足业务目标和需求。
  • 使运营与业务战略对齐：建立反映领导层优先事项（如收入增长或利润率提升）的 KPI，然后设计与之对齐的运营战略。
  • 灵活标准化：简化和标准化业务流程，同时保持足够的灵活性以应对不同情况和不断变化的环境。
Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

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