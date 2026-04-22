运营管理 (OM) 是对业务运营的战略设计、协调和持续优化，以提升效率、弹性和可扩展性。
运营经理通过建立一套可衡量、可重复的日常运营来与高层战略目标对齐，从而决定如何实施业务战略。
随着组织扩展和进行数字化转型，OM 有助于实现利润率提升、服务可靠性和风险缓解等目标。
强大的 OM 使组织能够在无需成本线性增长的情况下扩展业务。
基于扎实问题解决能力的成功运营管理计划，将在标准化与灵活性之间取得平衡，既保持效率，又兼顾不同市场之间的差异。借助清晰指标和关键绩效指标 (KPI) 驱动的预测，能够为与可扩展性相关的关键决策提供战略洞察。
通过标准化和简化业务流程，OM 使组织能够维持更高的质量标准，并为客户提供更高的一致性。
简化的运营带来更快的速度、更高的质量和更强的可靠性——所有这些都会影响客户留存、客户终身价值以及品牌认知。
运营管理涵盖众多影响组织效率和可靠性的业务功能。运营管理的关键组成部分包括：
数字技术正将运营管理 (OM) 从被动职能转变为预测性和自主性职能。借助一系列现代技术，运营经理可以从数据驱动的洞察中获益，使其组织更加高效、更具弹性和更盈利。
以下几项关键技术正在塑造现代 OM：
机器人流程自动化 (RPA) 是一种自动化技术，使用软件机器人（即“机器人”）来自动化此前由人工完成的日常任务。作为业务流程自动化 (BPA) 的一种形式，RPA 可以提高效率和生产力，因为它让人类工作者能够专注于更适合其技能的工作。
同样，通过机器人技术实现的物理自动化也能显著提升生产流程的吞吐量。自动化可以通过减少变异性来帮助生产管理者保持稳定的质量和吞吐量。
运营管理 (OM) 在几乎所有行业中都能发挥关键作用，影响成本结构、服务交付和风险敞口：
运营经理必须应对组织性、结构性和动态性的挑战，这些挑战可能影响绩效、成本和风险。运营管理的挑战包括：
运营管理框架通过重新设计业务实践，可以提高效率、减少浪费并提升生产力。OM 框架的目的是将各业务运营中的日常组织活动与长期战略目标对齐。
运营管理方法包括：
运营管理 (OM) 岗位适合兼具技术与人际交往能力（如分析能力和领导技能）的人。领导角色涵盖业务战略与技术执行，要求从业者持续了解新兴的数字发展动态。
OM 的核心技能包括：
寻求运营管理职业的专业人士通常获得工商管理、企业管理、供应链管理或其他相关领域的学士学位。OM 专业人员可以从入门级职位开始，如运营分析师、供应链协调员、生产计划员和物流专员。
运营管理方向的工商管理硕士 (MBA) 学位可以帮助专业人士晋升到高级领导职位，如运营经理、运营总监或首席运营官 (COO)。
运营管理 (OM) 的未来将强化其作为核心战略、驱动营收的业务职能的角色，依托数据、AI 和自动化。OM 通过能源优化、减少浪费和供应链可持续性，引导组织实现环境、社会和治理 (ESG) 目标。
闭环系统借助持续的 AI 驱动数据分析，促进持续改进和更明智的决策。运营管理专业人员继续探索如何在组织中实施 AI，以惠及其员工队伍。同时，端到端流程自动化可使组织更接近超自动化。
运营管理为组织提供了一条通往广泛收益的路线图。企业可以根据以下最佳实践来改进自身的 OM：
利用面向智能资产管理和供应链的 AI 解决方案，构建更具弹性的业务。
借助 IBM 利用丰富的数据和强大的 AI 技术来集成优化流程，从而实现业务运营转型。
IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件，用于运营管理和实现自动化。