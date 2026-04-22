运营管理 (OM) 对许多驱动长期成功的业务流程至关重要。在管理层面上，OM 是实现持续利润率控制、降低风险和获得竞争优势的主要因素。运营经理利用战略规划创建可扩展的流程，即使在动荡条件下也能带来一致的结果。

拥有成熟 OM 能力的企业能够吸收干扰、实施动态资源配置并在压力下保持质量，同时通过数据驱动决策实现持续改进。

运营管理对以下几个方面至关重要：