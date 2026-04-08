作为一种成熟度评估工具，该模型使企业能够评估其使用数字孪生技术来表征、监控和优化物理资产及系统的水平。它也是一条结构化的数字孪生实施路线图，引导组织从基本的数字表征，经过动态模型，走向预测性、互联和自主系统。

模型的各个阶段代表了数据集成、系统复杂性和分析能力的不断提高。随着企业在不同成熟度级别上的推进，其数字孪生模型从静态可视化演变为能够模拟结果、为战略决策提供信息并自主行动的智能系统。

许多组织通过使用内部框架或专注于可持续性、资产生命周期优化和运营弹性的数字孪生白皮书中概述的外部基准，来正式化这一进程。对于企业领导者而言，数字孪生成熟度可以带来运营弹性的提高、更准确的资本规划以及更强的资产性能可见性。