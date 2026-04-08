作为一种框架，数字孪生成熟度模型能够协助企业审视自身的数字孪生计划，衡量其在迈向更高阶、更具价值产出的应用进程中的发展状况。
作为一种成熟度评估工具，该模型使企业能够评估其使用数字孪生技术来表征、监控和优化物理资产及系统的水平。它也是一条结构化的数字孪生实施路线图，引导组织从基本的数字表征，经过动态模型，走向预测性、互联和自主系统。
模型的各个阶段代表了数据集成、系统复杂性和分析能力的不断提高。随着企业在不同成熟度级别上的推进，其数字孪生模型从静态可视化演变为能够模拟结果、为战略决策提供信息并自主行动的智能系统。
许多组织通过使用内部框架或专注于可持续性、资产生命周期优化和运营弹性的数字孪生白皮书中概述的外部基准，来正式化这一进程。对于企业领导者而言，数字孪生成熟度可以带来运营弹性的提高、更准确的资本规划以及更强的资产性能可见性。
数字孪生成熟度模型包含五个成熟度阶段，组织可以通过这些阶段自我评估其在数字孪生路线图上的进展。该成熟度模型从基于历史数据的低级静态模型开始，并通过机器学习驱动的高级自主模型来描绘进展。
每个阶段都建立在前一个阶段的基础上，在数据保真度、系统集成和决策能力方面不断提高。
一些学术和行业框架概述了从静态可视化模型到完全自主系统的数字孪生成熟度渐进阶段。根据 Yung Woon Kim 的概述，数字孪生成熟度模型的五个阶段如下：
数字孪生发展的第一阶段是对物理资产的一次性渲染。数字孪生的创建者使用计算机辅助设计 (CAD) 或建筑信息模型 (BIM) 软件对资产进行建模。结果是物理资产的 2D 或 3D 模型，视觉外观相似。
以这种方式创建的数字孪生通常不将传感器数据作为建模过程的一部分，并且缺乏实时模拟功能。相反，外观级数字孪生是作为物理系统或资产更通用的表征而创建的。
静态数字孪生是基于历史数据、快照或定期更新的物理资产的数字表征。与更先进的数字孪生不同，静态数字孪生不与其物理对应物保持连续的实时数据连接，因此无法准确描述其当前状态。
静态数字孪生使用预定义的过程控制逻辑工作流（即一组基本规则或阈值），根据预设条件触发警报并生成简单响应。静态孪生提供资产结构或状态的基线视图，但不反映实时的运行变化，也不生成用于预测的未来潜在状态模拟。
同时，更先进的数字孪生可以对复杂行为和系统动力学进行建模，以提供对物理系统或对象将如何随时间变化的洞察。
静态数字孪生在企业资产管理 (EAM) 中的理想用例是作为智能仪表板，突出显示系统的实时状态，以便更明智的人工决策。示例包括监控与数据采集 (SCADA) 和数据采集系统 (DCS)。在许多组织中，这些系统与计算机化维护管理系统( CMMS) 集成，以支持维护工作流和资产可见性。
动态数字孪生是物理系统的虚拟模型，与静态孪生不同，它包含行为和动力学。这一过程使动态孪生能够对系统随时间的运行进行建模，展示组件如何交互以及系统如何处理变化的条件。动态孪生与物理对象保持同步的实时数据链接，用运行数据驱动其模拟和分析。
动态数字孪生可以生成“假设”情景模拟，允许操作员在不同场景下进行实验和测试系统。利益相关者可以在不影响现实世界系统的情况下探索故障状态、潜在优化和环境变化。同样，当中断发生时，用户可以分析因果关系。
动态孪生在需要清晰理解系统行为和因果关系以进行准确预测的情况下表现出色。这些能力对企业决策者尤其有价值，使他们能够在不中断实时系统的情况下进行情景规划、风险分析和运营优化。
用例包括工程、医疗保健、智能制造以及测试、诊断和性能预测至关重要的大规模系统建模。
交互式数字孪生将多个数字孪生连接为一个联邦系统，这意味着它们独立运行，但能够彼此交互与共享数据。这样一来，交互式孪生系统便能够体现现实世界系统及其运行（如供应链管理）之间的相互依存性。
协调系统中孪生之间交互的是数字线程：一个跨越物理系统整个生命周期的双向通信框架。该接口总线集成整个系统中的数据，使孪生能够在经历变化时相互响应和影响。
交互式孪生为人类操作员提供系统级的运营指标和性能可见性与理解，并需要人工干预才能采取行动。利益相关者利用交互式孪生生成的跨系统洞察，做出数据驱动的战略决策，以实现最大的影响和效率。
在大规模应用中，交互式数字孪生系统提供组织范围内的可见性，支持跨职能协调和复杂的战略规划。
数字孪生的潜力在成熟度模型的最高级别中得到最充分的体现，在此级别自动化发挥作用。自主孪生不仅对系统行为变化进行建模，还基于这些条件独立决策和行动。相比之下，数字孪生成熟度模型中所有较低级别都需要人工操作员来影响物理系统。
自主孪生与其所代表和控制的物理系统实时同步，利用传入的数据评估运行条件并决策以维持最佳系统性能。自主数字孪生使用编排来管理整个系统，例如无人机群或智能基础设施。
机器学习和人工智能 (AI) 使自主孪生能够替代人工操作员进行决策和行动。预测分析、决策优化、异常检测和自适应学习都是实现真正自主所必需的。能够处理数据、生成洞察并在闭环中自主行动，是自主数字孪生区别于较低成熟度级别的关键。
在企业环境中，自主孪生可以支持自我优化运营、减少人工干预并实现对变化条件的更快响应。数字孪生也越来越多地用于支持可持续发展计划，通过优化能源使用、减少浪费和提高物理系统的资源效率。
IBM Research 的最新进展展示了自主数字孪生在真实环境中的应用。在 2025 年的一项案例研究中，IBM 研究人员为复杂的工业系统（如航运运营）开发了一个由人工智能驱动的数字孪生。
众多行业的组织可以使用数字孪生成熟度模型，在正在进行的数字化转型中指导实施策略，并在每个发展阶段衡量投资回报率 (ROI)。
数字孪生通过预测性维护和流程优化，简化生产系统并减少停机时间。
飞机发动机及其他部件的精细复制品可以显示真实部件在应力和变化的环境条件下会如何反应。
数字孪生正在被探索用于模拟患者个体状况和医院运营，目标是实现更个性化的护理和更高的效率。
在智能建筑中，数字孪生通常利用边缘 AI 来优化供暖、通风和空调 (HVAC) 系统、能源消耗以及基于占用率的资源分配。
城市规划者可以使用数字孪生对交通系统、公用事业和环境条件进行建模，从而提高弹性和长期规划能力。
数字孪生可以探索景观设计和项目将如何经受洪水、极端高温及其他气候变化的影响。
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