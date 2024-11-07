客户服务指标是企业用来跟踪客户体验满意度，进而优化组织的客户支持团队和服务的单位。

关键绩效指标 (KPI) 是可以帮助评估客户支持代理绩效、客户互动质量以及其他重要支持流程（例如用户体验）的指标。这些流程是客户旅程的关键所在，也是解决客户问题的最佳途径。

客户服务 KPI 有两种类型：运营指标和组织指标。两者都通过整体衡量客户服务的表现，在了解客户旅程的全貌方面发挥着重要作用。

运营指标：这些指标用于衡量客户服务团队处理其支持流程和工作流程的效率和有效性。这些指标基于定量分析，例如数字和数据。可以衡量的内容包括收到的电子邮件、接听的电话、响应速率等。

组织指标：与运营指标不同，此类指标（也称为体验数据）突出显示了客户如何实际体验企业所提供的商品或服务的背景。换句话说，这是客户对企业的感受，以及企业设想与客户实际体验之间差距的人员反馈。