闭环集成是一种创建和管理应用编程接口 (API) 的方法，在这种方法中，公司的实时和历史运营数据被用来改进未来的集成和完善现有的集成。
闭环集成通常需要一个具备 AI 和机器学习功能的集成平台。AI 从以前和当前的应用集成中收集数据，分析这些数据，并利用分析结果为创建新集成、优化现有集成、测试 API 以实现最高安全性等提出明智的建议。通过这种方式，闭环集成使企业团队能够更清晰地了解整个应用集成生态系统的运营情况。因此，团队可以在更短的时间内完成集成并投入运行，还可以持续调整集成，确保持续保持最佳性能。
闭环集成可以理解为将闭环绩效管理的原则转换到 API 管理领域。在闭环绩效管理中，组织领导者持续监控企业的关键绩效指标。从这种监控中收集的洞察分析用于实时更新组织计划和目标。闭环绩效管理不是制定计划、执行计划然后评估结果，而是创建一个持续、自我维持的不断改进绩效的循环。
闭环集成为软件集成创造了一个类似的自我持续改进性能的循环团队可以不断地将运营数据输入 AI 和机器学习模型，而不是创建集成、将其付诸实施并在日后重新审视。AI 然后使用这些数据来简化新的和现有的集成。此外，团队不再需要从头开始进行每次集成——AI 可以利用先前集成的数据，指导创建高效、安全的新 API。
集成是企业自动化工作的核心。如今，企业依靠企业内部和外部的一系列不同应用进程来支持其运营。在这些庞大的生态系统中，有效地实现工作流和用户体验的自动化取决于让所有这些应用能够相互无缝地共享数据。
例如，简单的潜在客户处理工作流可能需要集成客户关系管理 (CRM) 系统、营销自动化平台、Slack 和电子邮件客户端等多个外联渠道。为了促进潜在客户数据在这些系统之间的流动，团队必须构建一系列 API，确保每个应用都可以与其他应用通信。如果团队在具有闭环集成功能的集成平台中建立和管理这些 API，则嵌入式 AI 可以通过以下方式为他们提供帮助：
当企业数字化转型失败时，往往是因为推动这些转型的应用之间的集成效率低下、繁琐且不安全。闭环方法利用公司自身的运营数据不断改进工作流和 API，从而支持更有效的集成。这样就可以实现以下功能：
如上所述，闭环集成是 IBM 云集成解决方案的核心原则之一。要成功实现数字化转型，企业需要具备在应用之间创建高效、可靠集成的能力。为此，IBM 云集成解决方案提供以下集成功能：
了解有关 IBM Cloud Pak for Integration 的更多信息，这是一个混合集成平台，内置 AI，可根据贵公司的特定运营数据自动执行集成。这种闭环方法提供流程和字段映射建议，创建更智能的 API 测试用例，并帮助发现当前环境中的效率低下问题。IBM Cloud Pak for Integration 可在整个生态系统中创建无缝的应用程序连接。该平台支持多种集成模式、实时事件交互、云原生架构及共享基础服务，通过统一的单平台体验，为所有功能提供端到端的企业级安全与加密保障。
免费试用 IBM API Connect，或咨询我们的专家讨论您的需求。无论您已准备好优化 API 管理还是希望了解更多，我们都将随时为您的数字化转型提供支持。
AI 驱动的自动化可在 API、应用程序、事件、文件和 B2B/EDI 方面扩展敏捷性。
通过 IBM 集成解决方案，连接应用程序和系统以快速安全地访问关键数据，从而释放业务潜力。
利用 IBM 的云咨询服务解锁新功能并促进业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加速数字化转型并优化绩效。