闭环集成是一种创建和管理应用编程接口 (API) 的方法，在这种方法中，公司的实时和历史运营数据被用来改进未来的集成和完善现有的集成。

闭环集成通常需要一个具备 AI 和机器学习功能的集成平台。AI 从以前和当前的应用集成中收集数据，分析这些数据，并利用分析结果为创建新集成、优化现有集成、测试 API 以实现最高安全性等提出明智的建议。通过这种方式，闭环集成使企业团队能够更清晰地了解整个应用集成生态系统的运营情况。因此，团队可以在更短的时间内完成集成并投入运行，还可以持续调整集成，确保持续保持最佳性能。

闭环集成可以理解为将闭环绩效管理的原则转换到 API 管理领域。在闭环绩效管理中，组织领导者持续监控企业的关键绩效指标。从这种监控中收集的洞察分析用于实时更新组织计划和目标。闭环绩效管理不是制定计划、执行计划然后评估结果，而是创建一个持续、自我维持的不断改进绩效的循环。

闭环集成为软件集成创造了一个类似的自我持续改进性能的循环团队可以不断地将运营数据输入 AI 和机器学习模型，而不是创建集成、将其付诸实施并在日后重新审视。AI 然后使用这些数据来简化新的和现有的集成。此外，团队不再需要从头开始进行每次集成——AI 可以利用先前集成的数据，指导创建高效、安全的新 API。