标签

什么是闭环整合？

线条、箭头和点排列形成多个连续环路的插图

您可能听说过人们谈论闭环集成。事实上，IBM 最近表示，每个集成都应该是闭环集成。但这意味着什么？

闭环集成是一种创建和管理应用编程接口 (API) 的方法，在这种方法中，公司的实时和历史运营数据被用来改进未来的集成和完善现有的集成。

闭环集成通常需要一个具备 AI机器学习功能的集成平台。AI 从以前和当前的应用集成中收集数据，分析这些数据，并利用分析结果为创建新集成、优化现有集成、测试 API 以实现最高安全性等提出明智的建议。通过这种方式，闭环集成使企业团队能够更清晰地了解整个应用集成生态系统的运营情况。因此，团队可以在更短的时间内完成集成并投入运行，还可以持续调整集成，确保持续保持最佳性能。

闭环集成可以理解为将闭环绩效管理的原则转换到 API 管理领域。在闭环绩效管理中，组织领导者持续监控企业的关键绩效指标。从这种监控中收集的洞察分析用于实时更新组织计划和目标。闭环绩效管理不是制定计划、执行计划然后评估结果，而是创建一个持续、自我维持的不断改进绩效的循环。

闭环集成为软件集成创造了一个类似的自我持续改进性能的循环团队可以不断地将运营数据输入 AI 和机器学习模型，而不是创建集成、将其付诸实施并在日后重新审视。AI 然后使用这些数据来简化新的和现有的集成。此外，团队不再需要从头开始进行每次集成——AI 可以利用先前集成的数据，指导创建高效、安全的新 API。

 

闭环集成的实际运作方式

集成是企业自动化工作的核心。如今，企业依靠企业内部和外部的一系列不同应用进程来支持其运营。在这些庞大的生态系统中，有效地实现工作流和用户体验的自动化取决于让所有这些应用能够相互无缝地共享数据。

例如，简单的潜在客户处理工作流可能需要集成客户关系管理 (CRM) 系统、营销自动化平台、Slack 和电子邮件客户端等多个外联渠道。为了促进潜在客户数据在这些系统之间的流动，团队必须构建一系列 API，确保每个应用都可以与其他应用通信。如果团队在具有闭环集成功能的集成平台中建立和管理这些 API，则嵌入式 AI 可以通过以下方式为他们提供帮助：

  • 工作流建议：当需要新的 API 时，集成平台可建议可重复使用的先前工作流程，以创建集成。例如，用于连接 CRM 和 Slack 的相同工作流可用于连接营销自动化平台和 Slack。这样，团队就不必为每次集成创建全新的工作流，他们只需调整现有工作流以适应新的集成环境。
  • 数据映射：两个 API 可能不会使用相同的分类来表示相同的数据。例如，一个 API 可能引用客户的“邮政编码”，而另一个 API 可能引用客户的“邮政编号”——这两种不同表述实际指向同一数据字点。在两个 API 可以相互对话之前，一个 API 的数据字段和表示方法必须映射到另一个 API 的字段和表示方法。实际上，一个 API 的语言必须翻译成另一个 API 的语言。闭环集成可以通过基于先前数据映射建立数据字段之间的联系来促进这种转换。当 AI 遇到各种映射时，它可以应用从早期集成中学到的概念来指导新的集成。
  • API 测试：每个新的 API 都需要进行测试，以确保其有效、安全地运行。为每个 API 创建一系列全面的测试可能非常耗时，但闭环集成可以自动完成这一过程。利用以前的测试数据和 OpenAPI 规范，AI 可以推荐一套测试来评估新 API 的功能。AI 甚至可以检测现有测试套件中的差距，并建议添加新的测试来弥补这些差距。

闭环集成的优点

当企业数字化转型失败时，往往是因为推动这些转型的应用之间的集成效率低下、繁琐且不安全。闭环方法利用公司自身的运营数据不断改进工作流和 API，从而支持更有效的集成。这样就可以实现以下功能：

  • 更快的自动化和集成：闭环集成为企业团队提供了关于创建和维护 API 的明智指导，以满足其组织的特殊需求。API 不需要每次都从头开始制作，集成平台可以跟踪 API 的性能，以便不断改进。因此，启动和运行功能集成所需的时间和精力更少，自动化工作也能更快启动。
  • 赋能团队，使其能够构建自己的集成：AI 可以指导技术能力较弱的团队成员创建和运行有效、安全的集成。敏捷团队不再需要等待一个集中的 IT 管理机构来创建每一个集成；他们可以根据需要部署自己的 API ，从而摆脱单片式企业架构的瓶颈。
  • 运营可见性：通过闭环集成中收集的数据，团队能够更深入地了解其 API 的运行情况以及如何对其进行改进。团队可以实时识别效率低下的问题，在问题发生之前预测问题，并使用公司特定的运营数据来制定应对措施。
  • 更安全的 API：闭环集成有助于更安全的 API，因为 AI 可以使用先前测试的数据，确保集成的各个方面都经过功能和安全性测试。

闭环集成和 IBM

如上所述，闭环集成是 IBM 云集成解决方案的核心原则之一。要成功实现数字化转型，企业需要具备在应用之间创建高效、可靠集成的能力。为此，IBM 云集成解决方案提供以下集成功能：

  • 自动化，即使用 AI、可重复格式和低代码工具实现，加快集成速度
  • 闭环，即利用真实运营数据、机器学习和 AI 来推动持续集成改进
  • 多类型，即将各种集成功能集成到一个平台中

采取后续步骤

了解有关 IBM Cloud Pak for Integration 的更多信息，这是一个混合集成平台，内置 AI，可根据贵公司的特定运营数据自动执行集成。这种闭环方法提供流程和字段映射建议，创建更智能的 API 测试用例，并帮助发现当前环境中的效率低下问题。IBM Cloud Pak for Integration 可在整个生态系统中创建无缝的应用程序连接。该平台支持多种集成模式、实时事件交互、云原生架构及共享基础服务，通过统一的单平台体验，为所有功能提供端到端的企业级安全与加密保障。

作者

Matthew Kosinski

Staff Editor

IBM Think
相关解决方案
IBM webMethods Hybrid Integration

AI 驱动的自动化可在 API、应用程序、事件、文件和 B2B/EDI 方面扩展敏捷性。

 深入了解 IBM® webMethods Hybrid Integration
集成软件和解决方案

通过 IBM 集成解决方案，连接应用程序和系统以快速安全地访问关键数据，从而释放业务潜力。

 深入了解云集成解决方案
云咨询服务

利用 IBM 的云咨询服务解锁新功能并促进业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加速数字化转型并优化绩效。

 深入了解云服务
采取下一步行动

 

IBM webMethods Hybrid Integration 提供统一的接口和控制平面，适用于多种集成模式、应用程序、API、B2B 和文件，并能跨地域、环境和团队扩展敏捷性。

 

 

 深入了解 IBM webMethods Hybrid Integration 了解实际应用