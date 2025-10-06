什么是敏捷项目管理？

敏捷项目管理是针对单个项目（通常是产品或软件开发项目）的方法，它依赖协作、迭代开发、灵活性、适应性和持续改进等敏捷原则。项目目标（时间表、资源、目标、团队）的管理以敏捷理念为核心，可兼容 Scrum、看板和精益等多种框架。

敏捷项目管理可组合成项目群并沿用敏捷原则进行管理；多个项目群则可进一步组合成项目组合，形成嵌套式结构。

敏捷方法诞生于 2001 年，当时一群软件工程师共同发布了《敏捷宣言》。《敏捷宣言》包括四大关键价值观和 12 项原则。关键价值观包括：

个人和交互高于流程和工具

可用的软件胜过详尽的文档

客户协作优先于合同谈判

响应变化而非遵循计划

优先价值观并不要求完全舍弃非优先事项。例如，敏捷理念不排斥制定计划，但更强调对必然变化的响应与准备。

顾名思义，敏捷项目管理专为应对需求频繁变动的环境而设计。项目开始前无需精心规划每个步骤，而是快速创建任务，并根据团队或客户反馈定期进行审查、讨论和更改。

一开始就假定计划和方法必须改变，而且不能一味地遵守最初的规划。每个团队成员都有权畅所欲言，而不需要像其他方法那样严格的等级制度。