其核心是协调跨职能团队实现共同目标的模式，旨在帮助组织（尤其是拥有复杂产品组合的大型企业）将更优质的产品更快推向市场。



SAFe 将精益、敏捷、DevOps 及系统思维方法整合为统一的可扩展模型。它围绕业务敏捷性的七项核心能力而构建：

精益敏捷领导力

团队和技术敏捷性

敏捷产品交付

企业解决方案交付

精益投资组合管理

组织敏捷性

持续学习文化

SAFe 由 Dean Leffingwell 于 2011 年制定，旨在解决传统项目管理流程在软件交付中的缺陷。Leffingwell 的目标是提高大规模软件开发的速度、质量和客户关注度。组织需要一种方法来更快地响应不断变化的市场条件，SAFe 正是为了填补这一空白而设计。

SAFe 目前正在进行第六次迭代，提供四种配置以适应不同规模、结构和业务需求的组织：Essential SAFe、Large Solution SAFe、Portfolio SAFe 和 Full SAFe。

Leffingwell 还是 Scaled Agile Inc. 的共同创始人，该公司负责管理 SAFe 系统，并提供培训和其他有助于学习和实施 SAFe 的资源。根据 Scaled Agile Inc. 的数据，SAFe 目前已应用于全球 20,000 多家企业。