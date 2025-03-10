规模化敏捷框架 (SAFe) 是一套组织与工作流原则、实践及能力体系的知识库，旨在助力企业实现大规模敏捷转型。
其核心是协调跨职能团队实现共同目标的模式，旨在帮助组织（尤其是拥有复杂产品组合的大型企业）将更优质的产品更快推向市场。
SAFe 将精益、敏捷、DevOps 及系统思维方法整合为统一的可扩展模型。它围绕业务敏捷性的七项核心能力而构建：
SAFe 由 Dean Leffingwell 于 2011 年制定，旨在解决传统项目管理流程在软件交付中的缺陷。Leffingwell 的目标是提高大规模软件开发的速度、质量和客户关注度。组织需要一种方法来更快地响应不断变化的市场条件，SAFe 正是为了填补这一空白而设计。
SAFe 目前正在进行第六次迭代，提供四种配置以适应不同规模、结构和业务需求的组织：Essential SAFe、Large Solution SAFe、Portfolio SAFe 和 Full SAFe。
Leffingwell 还是 Scaled Agile Inc. 的共同创始人，该公司负责管理 SAFe 系统，并提供培训和其他有助于学习和实施 SAFe 的资源。根据 Scaled Agile Inc. 的数据，SAFe 目前已应用于全球 20,000 多家企业。
敏捷方法旨在借助迭代开发周期中的灵活性、协作能力和持续改进，提高产品开发和交付的效率。它赋予了处于冲刺阶段（即大型项目中的特定阶段）的小型团队自主权，使其能够协同贡献以实现整体成果。
精益方法强调消除浪费和优化业务流程。精益敏捷则将这两种方法合二为一。精益敏捷方法所具备的灵活性可以提高协作和创新能力，但大规模实施敏捷模型可能极具挑战性。
SAFe 可充分利用敏捷实践的优势来提高系统的兼容性，从而适应需要比传统敏捷开发模式更强协调与监管能力的组织。虽然无约束的自由模式可能适合小型企业，但企业级实践需要对整体成果负责。
SAFe 通过将敏捷框架从单个团队层面扩展到多个团队层面，在不同敏捷团队和组织层级之间构建管理层。它能促进信息三向流动：自下而上（团队上报）、自上而下（管理下达）以及横向跨团队（同一项目不同模块的开发人员和工程师之间）。
SAFe 强调协同、协作和交付能力，且可提供可组合模型，帮助各个团队在沟通、规划和目标方面协同配合。敏捷方法在开发人员和工程师层面的一大优势在于，这些代理人可以自由地发挥创造思维来解决问题，而不会受到官僚主义程序的束缚。因此，确保 SAFe 不会干预这种自由模式至关重要。
相反，SAFe 为整个组织创造机会来协调业务目标和开发进度，并创造一个对组织的各个方面进行问责的系统。借助这个框架，开发人员可以保留自主权和迭代能力，而不会减慢开发速度或牺牲产品质量。
Scaled Agile Inc. 提供了 SAFe 实施路线图。
SAFe 是围绕 Scaled Agile Inc. 所说的业务敏捷性的七项核心能力构建的。业务敏捷性是在数字时代竞争和发展的能力，在这个时代，市场变化以极快的速度发生。这些核心能力是：
评估这些能力并寻找改进机遇，可以帮助企业成功实施和迭代 SAFe 框架：
精益敏捷领导力：倡导精益敏捷领导力技能，以推动组织变革并赋能个人和团队。
团队和技术敏捷性：打造高绩效团队并实施合理的技术实践。
敏捷产品交付：组建领导各团队的团队，运用设计思维、DevOps 开发运维和持续开发，以客户为中心，始终如一地交付有价值的产品。
企业解决方案交付：提供为全球规模最大的应用程序和网络提供支持的解决方案。
精益投资组合管理：评估精益投资组合管理实践，例如确定投资组合的优先次序和战略，以及制定精益预算和防护措施。
组织敏捷性：将精益和系统思维应用于战略、敏捷投资组合管理和治理。
持续学习文化：鼓励个人致力于不断学习知识，提高能力和绩效，并追求创新解决方案。
SAFe 的角色和实践基于 10 个核心精益敏捷原则：
这些原则支撑了 SAFe 框架，创建了一个集成系统来提高员工参与度、产品上市时间、解决方案质量和团队生产力。有了这个基础，各组织就可以根据自己的业务或目标调整工作重点和实践。
从经济角度出发：为了在最短的时间内交付最优质的产品，团队必须了解构建系统的经济性，并在做出决策时考虑经济因素。SAFe 强调在风险、延迟成本 (CoD)、制造以及运营和开发成本之间进行权衡。它能推动价值流开发，并始终遵循既定预算与防护措施的约束。
应用系统思维：系统思维是一种解决问题的方式，强调以宏观视角看待复杂网络中各个元素之间的联系和关系，而非仅仅关注单一问题。在 SAFe 中，系统思维既能应用于开发阶段的软件或其他产品，也可应用于着手构建软件的企业。
假设可变性，保留选择方案：软件开发流程迫使开发团队选定某个方案后，必须将其贯彻始终。在 SAFe 框架中，多个不同方案可同时进行以确定最佳方案，而非只能选择第一个方案。
通过快速、集成的学习周期逐步构建：通过短周期迭代制定解决方案，组织能更快收集并落实客户反馈，降低风险并将早期经验应用于后续版本。这种快速反馈机制使开发人员能够及时调整方向，打造最佳产品来满足客户需求。
根据对工作系统的客观评估设立里程碑：利益相关者可根据在整个开发生命周期流程中设定的客观里程碑来评估进度。这些定期评估有助于确保投资产生财务和技术回报。
让价值流动不中断：SAFe 是一个基于流程的系统，必须迅速识别并纠正价值交付的中断。
应用节奏，跨领域规划同步：具有可预测节奏的开发周期可帮助团队确定节奏，并在面对不确定的情况时保持一致。同步所有利益相关者间的节奏，有助于团队维持一致性。
激发知识工作者的内在动力：相比可能引发有害内部竞争、阻碍框架所需协作的个体薪酬奖励，通过自主权、最小化约束和创意环境来激励员工更为有效。SAFe 认为，这种方法可以助力个人、客户和企业发挥更大的成效。
分散决策：为了快速开发软件，开发人员不能在做出每个选择后停下来等待批准。分散决策可以增加流量、减少延迟，并从最接近当地知识的开发人员和工程师那里创造出更多创新解决方案。
由于在某些情况下需要集中决策（例如，全球战略决策），因此应开发一个框架来帮助利益相关者确定如何推进。沟通良好的协议可以防止价值流中断。
围绕价值重组架构：组织应围绕价值（而非专业能力或层级结构）重组架构，以维持速度这一竞争优势——即利用新的解决方案，快速满足市场与客户需求的能力。SAFe 强调，这种围绕价值重组架构的方法是在数字化时代制胜的关键。
有四种 SAFe 配置，每种配置都适合不同的组织需求：
Essential SAFe 是在组织中实施 SAFe 的最简单方法，并且是所有其他 SAFe 配置的基本构建块。在 Essential SAFe 中，组织在团队和项目层面进行协调，以确保一致且高效地交付价值。
为了有效协调，企业可采用“敏捷发布列车” (ART)。根据 Scaled Agile, Inc 的定义，ART 是“为跨越地理和组织边界、消除不必要的移交工作并加速价值交付而成立的虚拟组织”。简而言之，ART 指的是由多个小团队为实现共同目标而组成的专项组。
Essential SAFe 为组织借助敏捷发布列车交付解决方案提供了所需的最低要素，重点关注持续交付和精益敏捷领导力等基础概念。Essential SAFe 不涉及企业解决方案交付或产品组合问题。
Large Solution SAFe 是 Essential SAFe 的后续步骤，建立在核心 SAFe 原则和 ART 创建的基础上。
除了基本配置中引入的构建块之外，Large Solution SAFe 还包括企业解决方案交付 (EST) 的实施，即协调单个大型解决方案的多个 ART。此配置侧重于面向复杂解决方案交付技术和架构要求。
它可以协调多个项目，非常适合构建大型复杂解决方案且不必关注组合层面问题的企业。
Portfolio SAFe 扩展了 Essential SAFe 和 Large Solution SAFe，增加了精益投资组合管理和组织敏捷性等能力。Portfolio SAFe 在更高的组织层面运作，以协调解决方案开发和业务战略。此配置可以管理多个价值流，而不是专注于单个解决方案。它还通过关注组织是否正在开发正确的产品，同时强调战略和投资决策以及资源管理，从而采取更广阔的视角。
本质上，它围绕多个价值流组织开发，并帮助将产品组合与更广泛的企业战略相结合。
Full SAFe 代表 SAFe 框架的完全普及。在这一阶段，企业将在其最全面且详细的配置中完全应用七大核心能力，以实现业务敏捷性。SAFe 的这一配置非常适合需要应对多个价值流和复杂系统解决方案的跨国企业。
其本质是将 SAFe 的前四种配置层层叠加，实现企业级协同，从而整合 ART 流、大解决方案流与投资组合流。
虽然大型组织常常选用 SAFe，但它并不是大规模实施敏捷方法的唯一途径。Scrum@Scale、 Large-Scale Scrum (LeSS)、Disciplined Agile (DA) 和 Spotify 模型均是其替代方案，这些模型虽然普及度较低，但提供了不同的管理风格与组织协同选项。
顾名思义，Scrum@Scale 采用 Scrum 的基本框架，且可提供跨团队扩展的支撑体系。
Scrum 是某些开发团队应用于软件开发过程的敏捷项目管理框架，其名称源自橄榄球运动。在橄榄球比赛中，“并列争球”是一种在失去控球权后重新开赛的方法，需要球员之间齐心配合、明确沟通。
在 Scrum 中，开发团队被划分为更小的单元，由敏捷专家 (Scrum Master) 领导。敏捷专家向产品负责人汇报，后者同时兼任各个 Scrum 团队之间的联络人。组织应鼓励这些小团队在项目冲刺期间承担分配给他们的任务，以推行适应力和创意解决方案，而无需暂停项目，等待接收其他利益相关者的反馈。
要让 Scrum 发挥预期效力，这些团队必须彼此坦诚并持续沟通，就像面临赛事压力的运动队一样。Scrum@Scale 旨在以最简化可行的官僚主义扩展该框架，同时强调由价值观驱动的开放、果敢、专注、尊重和诚信的文化。
所有 Scrum 团队的领导者均为 Scrum of Scrums Master，负责协调各团队的业务目标，就软件开发的“方式”提供指导。Scrum of Scrums Master 与首席产品负责人 (CPO) 紧密合作，后者负责调整待办事项的优先级，以满足利益相关者和客户的需求。CPO 负责主导软件开发的“目标”。
Scrum of Scrums (SoS) 是 Scrum@Scale 的核心。SoS 由 Scrum of Scrums Master 领导，要求组织表现得就好像整个企业就是一个大型 Scrum。由多个团队组成的大型团队在组织层面复制 Scrum 框架，同时各个团队对其工作保留自主权。由于 Scrum 已是一个熟悉的框架，因此 Scrum@Scale 不需要昂贵的再培训或研讨会来实施。
Scrum@Scale 非常适合那些每个人都相信各团队都能够在没有外界干预的情况下胜任地完成业务任务的组织。与 SAFe 相比，Scrum@Scale 是轻量级、放手式的，比 SAFe 需要更少的整体干预、培训和重组。
大规模 Scrum (LeSS) 也建立在 Scrum 框架之上，专为开发单个产品的多个团队而设计。LeSS 仍采用项目冲刺和每日 Scrum 会议及审查措施。它面向所有团队采用统一冲刺周期，并共享单一产品待办事项列表。LeSS 强调组织的降阶或扁平化。它避免使用项目和投资组合，尤其适合多团队协作开发单一大型产品的产品中心化开发模式。
LeSS 提供两个框架：
Basic LeSS：Basic LeSS 是默认状态下的 LeSS。其配置为：一名产品负责人、两到八个团队以及每一到三个团队配备一名敏捷专家。这些团队只负责单一可交付产品、单一产品待办事项和单一项目冲刺待办事项。每个团队还致力于完成覆盖整个团队层面的冲刺任务。
LeSS Huge：LeSS Huge 最适合拥有八个以上团队（可能有数千人）的企业使用。这些团队被分组到不同的需求领域，每个领域都有自己的产品负责人。一名总体产品负责人与每个领域产品负责人合作，综合所有团队的目标。此实现仍然对所有团队使用一个冲刺和一个产品待办列表。
规范敏捷 (DA) 被认为是一套原则、承诺与指导方针，而非完整方法论。它是一种轻量级、最小化和混合型的项目管理方法，为团队成员个人提供了极大的自由度。
一些敏捷框架包括规范的方法和步骤。这种特殊性对于某些项目来说可能很棒，但 DA 旨在为团队成员提供更多自由度和灵活性。其基本概念允许个人挑选最适合他们特定工作流的概念和框架（例如看板或 Scrum）。Scrum 可能适用于某些人，但不适用于其他人，尤其是在更大的项目观中。
DA 能够大大增强个人能力，这使得它最适合团队成员知识渊博、独立且熟悉基本敏捷概念的项目。
SAFe 非常适合拥有多个团队和产品的大型组织。它具备诸多优势，包括：
缩短上市时间：通过围绕价值交付协调敏捷团队中的跨职能团队，SAFe 框架可以优化沟通、加速决策、简化运营并维持以客户为中心的理念，所有这些举措都有助于缩短上市时间。
更优质的产品：SAFe 采用短期冲刺和生产周期，始终如一地将客户反馈融入各项新的迭代，并设立内置的质量控制流程。通过在整个开发过程中（而非仅仅在产品完成或即将完成后）检查质量，团队能够更有规律地完善产品并加速发布更新。
提高生产力：持续改进是 SAFe 的核心宗旨。该框架鼓励团队不断检查自身正在执行的工作及其处理工作的过程，并询问自己是否可以做得更好。该系统有助于消除效率低下和延迟，并赋予团队优化自主权，从而提高其生产力。
提高员工参与度：SAFe 框架可提供自主权，并在个人工作与企业目标及成果之间划定清晰的界限。这有助于员工对其项目贡献产生更强的主人翁意识和自豪感。
更多的协调和协作：SAFe（尤其是更广泛的配置）旨在使以前孤立的团队更加协调，并鼓励整个组织围绕明确的企业目标进行协作。这种合作是 SAFe 的核心所在。