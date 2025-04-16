投资组合是组织内的一组项目和计划，它们相互关联并共同管理，以实现战略目标和业务成果。传统的投资组合管理通常采用刻板、分层级的方法，具有长期规划和严格的流程。

早于敏捷方法出现的传统模式通常严格遵循“瀑布式”体系，要求按线性顺序完成一系列固定步骤。该方法难以快速适应新信息或商业环境的变化。

与之相对，敏捷产品组合管理通过利用高级指标与客户反馈等输入信息，强调灵活性、迭代规划及持续反馈。它优先考虑价值流与快速价值交付、基于新信息的调整能力，以及对项目产品组合管理 (PPM) 采取协作式方法。

适应和应对变化的能力在现代企业中至关重要。敏捷的投资组合管理使组织能够快速转向，并将资源重新分配给最有价值、战略上最吻合的计划。

这种对战略一致性的关注通过促进更好的合作和简化流程来提高效率，最终更快、更有效地交付成果。此外，通过专注于投资组合运营中的持续价值交付，组织可以更好地满足客户需求，从而提高满意度和品牌忠诚度。