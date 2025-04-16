敏捷组合管理是一种将敏捷原则应用于项目和计划集合管理的战略方法。
该方法侧重于通过确保有效分配资源、优先事项与战略目标保持一致以及强调持续改进来优化组织内的价值流。敏捷投资组合管理的核心概念包括：
灵活性：快速适应变化的能力。
可见性：增强项目和投资组合进展的透明度。
协作：改进项目之间的沟通和团队合作。
价值交付：持续专注于为客户和利益相关者提供价值。
敏捷概念由一群软件开发人员于 2001 年建立，是一种提升效率、沟通和灵活性的价值以创造卓越产品的理念。正如最初的敏捷宣言中所述，该理念的四大价值观是：
- 个体与互动高于流程与工具
- 可工作的软件胜过详尽的文档
- 客户协作优先于合同谈判
- 响应变化而非遵循计划
敏捷不是一种明确的方法论，相反，它更像是一种行事态度，有许多不同的方法经常被归类为敏捷或受敏捷启发的管理流程。这些方法包括 Scrum、极限编程 (XP)、规范敏捷、看板等。
投资组合是组织内的一组项目和计划，它们相互关联并共同管理，以实现战略目标和业务成果。传统的投资组合管理通常采用刻板、分层级的方法，具有长期规划和严格的流程。
早于敏捷方法出现的传统模式通常严格遵循“瀑布式”体系，要求按线性顺序完成一系列固定步骤。该方法难以快速适应新信息或商业环境的变化。
与之相对，敏捷产品组合管理通过利用高级指标与客户反馈等输入信息，强调灵活性、迭代规划及持续反馈。它优先考虑价值流与快速价值交付、基于新信息的调整能力，以及对项目产品组合管理 (PPM) 采取协作式方法。
适应和应对变化的能力在现代企业中至关重要。敏捷的投资组合管理使组织能够快速转向，并将资源重新分配给最有价值、战略上最吻合的计划。
这种对战略一致性的关注通过促进更好的合作和简化流程来提高效率，最终更快、更有效地交付成果。此外，通过专注于投资组合运营中的持续价值交付，组织可以更好地满足客户需求，从而提高满意度和品牌忠诚度。
敏捷理念可以应用于组织各个层面的多种工作：
敏捷项目管理是将敏捷原则应用于单个项目。此类项目可能包含多个独立任务及多个开发团队，所有工作均围绕单一目标展开，无论是单一产品、版本更新还是新功能开发。
敏捷项目管理在企业层面进一步扩展了敏捷的适用范围。敏捷项目管理是将相同敏捷原则应用于一组项目。这可能需要引入新技术与方法论，例如创建新的执行团队、共享资源待办清单以及加强各团队间沟通。
敏捷投资组合管理必须协调不同的项目，可能分别属于组织内的不同部门。与其他管理类型相比，投资组合管理更关注整体战略问题和业务敏捷性，敏捷组织必须考虑总体目标，以帮助确保项目和计划保持一致。
敏捷投资组合管理包括几个关键支柱，这些支柱是该理念的骨干。牢记这些原则可以帮助团队负责人组织和加强投资组合计划。
敏捷投资组合管理关注的是来自组织高层的业务指令。对于敏捷投资组合经理来说，确保组织的战略与个人执行的具体细节保持一致至关重要。
敏捷产品组合管理延续了敏捷理念中通过持续迭代规划与改进的固有特质。战略需要保持灵活，各利益相关方必须对变化保持开放态度——无论这些变化源于内部还是外部力量。
赋权、透明度和彻底的诚实是敏捷投资组合管理的基本支柱。创意和指导可以来自任何地方，优秀的投资组合经理能够让开发人员和项目经理畅所欲言。
持续评估项目和投资组合的商业价值是敏捷投资组合经理最重要的任务之一。有几种方法可以做到这一点；其中一种最常见的称为延迟成本 (CoD) 分析。
CoD 是一种简单的计算方法，它提供了一个数字，表明按时完成单个项目的重要性。从投资组合经理的角度来看，CoD 对确定优先级非常有帮助。
敏捷投资组合管理本身并不包括或不需要特定的方法或工具，但有几种敏捷方法和框架通常与敏捷投资组合管理相关或用于敏捷投资组合管理。为了有效地实施敏捷投资组合管理，了解各种敏捷方法、框架、工具和技术是有帮助的。
Scrum 是一个团队协作框架，其名称源自橄榄球运动中团队聚合并协力推进的战术场景。该框架通过称为“冲刺”的短周期可管理循环推动迭代开发，并能扩展应用于产品组合内多个项目的管理。
Scrum 通常包括日常会议或站立会议以及“冲刺”，它们是协调的工作阶段。在每个冲刺结束时，都会对冲刺的工作进行审查和讨论，并根据需要调整未来冲刺的计划，以满足组织及其客户的需求。
看板是一种跟踪项目中单个任务的方法，通常以板的形式呈现，无论是实体的还是数字的。它侧重于工作流的可视化和工作流程的管理，以确定瓶颈并改进持续交付。
看板包括多个列：最基本的列是“待办”、“进行中”和“已完成”。在实体看板上，随着任务的完成，便签会不断地从一列移动到另一列。
SAFe (Scaled Agile Framework) 是一个组织和工作流原则、实践和能力的知识库，集成了 Scrum、看板和精益原则，在大型企业中扩展敏捷实践。它旨在协调多个项目并帮助确保跨功能和互操作性。SAFe 提供了一种结构化的方法来管理大量的工作组合。
这些方法有助于使项目与业务策略和战略目标保持一致，增强敏捷团队之间的沟通和协作，并促进基于优先级的高效资源分配。
各种技术和术语用于支持敏捷投资组合管理。这些技术有助于任务跟踪、冲刺管理和待办事项组织，推动团队内部和团队之间的透明度和协作。
要了解项目待办事项和进度，敏捷团队应熟悉以下概念：
功能：产品为用户提供价值的特定功能。
大型需求：可分解为小型任务或用户故事的大型工作单元。它们有助于在产品组合内整理和优先处理顶层工作。
用户故事：从用户角度对功能进行的一般描述。它描述了该功能是什么以及用户需要它的原因。
主题：指导组织战略计划的广泛关注领域。它们帮助将项目和计划与整体业务目标相结合，确保投资组合发挥最大价值。
熟悉这些概念对于开始敏捷转型之旅的组织来说是一个很好的入门。
采用敏捷投资组合管理具有诸多益处，可以增强组织有效管理项目和计划的能力。通过关注灵活性、协作、高效的资源分配和透明度，组织可以取得更好的成果，并在其投资组合中推动持续改进。
增强灵活性：快速响应变化并根据需要重新分配资源，以与战略目标保持一致。
改进协作：促进多个项目和团队之间的沟通与合作。
更好地分配资源：优化资源使用，确保资源流向最有价值的计划。
提升透明度：清晰了解产品组合整体进展与运行状态，从而支持更优决策制定。
尽管敏捷产品组合管理优势显著，但企业在实施过程中可能面临多重挑战。了解并应对这些挑战对成功落地与保持长期效能至关重要。
文化阻力：主要挑战之一是克服组织内部的文化阻力。敏捷方法需要思维方式和实践的转变，这可能会遭到习惯于传统方法的员工的怀疑和厌恶。解决这种阻力需要有效的变革管理和在整个组织中培养敏捷文化。
与组织目标保持一致：促进敏捷实践与整体业务目标和战略保持一致性是关键的。如果不进行这种协调，就有可能出现工作和资源被投向错误方向的风险。保持投资组合管理活动与组织战略目标之间的明确联系对于促进内聚进展和价值交付至关重要。
技能差距：实施敏捷投资组合管理往往会发现组织内部的技能差距，尤其是在投资组合管理层面。团队可能需要额外的培训和开发才能有效地采用敏捷实践。为了打造一支有能力、敏捷的劳动力队伍，有必要投资于持续教育和技能发展。
工具集成：将敏捷工具与企业现有系统整合可能是一个复杂的过程。确保兼容性并实现无缝集成对规避业务中断、最大化敏捷工具效益具有关键意义。企业需要从技术与运营层面周密规划并执行集成过程，方能实现平稳过渡。