流量指标用于发现效率低下、瓶颈、需要优化的领域以及整体价值流。这些指标使团队能够衡量开发过程中各步骤价值流的当前状态，帮助团队提高产量并提升客户价值和客户体验。

流速：VSM 中的流速也称为吞吐量，衡量的是价值流中特定时期内完成的工作量。

流程负载：流程负载衡量价值流中正在进行的工作的数量。流负载有助于确定如何使用价值流，以及是否需要配置或取消配置资源才能有效工作。

流动时间：流动时间衡量从产品/项目启动到交付产生价值所需时长。它是分析工作流效率的重要指标。

流程效率：流程效率衡量的是活跃时间（一个单元积极开展工作的时间）与团队不积极开展工作、等待其他工作完成的时间。长时间等待交接和低效率可能是浪费人员时间以及出现瓶颈从而减慢生产速度的迹象。

周转时间：周转时间是指从构思到产品交付所需的时间，或从确定所需的变更或更新到实施变更所需的时间。较长的周转时间会拖慢生产进程，并导致更新系统或启用新功能时效率低下。



平均修复时间 (MTTR)：MTTR 是指系统故障或服务中断后的恢复用时。降低 MTTR 并提升系统响应能力有助于改善客户体验、减少安全风险。

变更失败率 (CFR)：CFR 衡量更新导致错误或服务中断的频率。了解这个速率有助于团队评估开发过程。如果 CFR 率较高，团队可能需要在向客户交付代码或更新之前实施更稳健的测试，以减少错误数量。

部署频率：与 CFR 相反，部署频率衡量的是成功更新和新代码交付的比率和速度。