项目管理涉及准备和执行商业计划，以在时间、预算和范围等既定约束条件下实现特定目标。有效的项目管理与每个行业都息息相关，无论是推出利基产品的小型初创公司，还是处理数百万美元基础设施项目的全球企业。管理不善的项目可能导致资源浪费、错过截止日期或财务损失。

AI 正通过实现更智能的规划与更快速的执行，改变项目管理的未来。AI 将数据驱动的方法引入项目工作流程，使项目领导者能够做出更明智的决策。

Gartner 研究预测，到 2030 年，80% 的常规项目管理任务将由 AI 处理。1项目管理协会的一项研究发现，70% 的项目专业人士表示其所在组织已使用 AI，而两年前这一比例仅为 36%，这体现了 AI 在该领域应用的速度。2随着技术的持续进步，其应用方式也将不断拓展。