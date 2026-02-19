MRO（维护、维修和运营）供应链涵盖维持工业设备运行所需的所有零部件和设备的寻源、采购与管理。
虽然原材料直接融入最终产品，但 MRO 物料支持生产过程。许多组织将 MRO 支出归类为间接成本，并在采购上不够严谨，从而导致成本漏损、库存过剩和供应商泛滥。
MRO 供应链 包括以下内容：
对维修成功与否（包括首次修复率）的监控可为 MRO 流程提供数据。虽然维修执行在供应链之外进行，但维修绩效指标直接影响 MRO 库存规划和采购策略。
以下是一些可能包含在供应链过程中的 MRO 物料示例：
优化的 MRO 供应链旨在通过提高设备正常运行时间、降低库存成本和减少中断来提升生产业务。
有效的 MRO 通过将企业从被动式 MRO 策略转变为主动式策略来最大限度地延长正常运行时间。利用嵌入式物联网 (IoT) 传感器提供的实时可见性，数据驱动的预测性维护使团队能够通过在设备生命周期内定期安排的维护来预防潜在的破坏性故障。
同时，向计算机化维护管理系统 (CMMS) 等 MRO 软件的数字化转型引入了自动化，以改进维护工作流并高效管理工单。
库存成本会迅速侵蚀任何生产型企业的利润。MRO 库存优化通过有效的库存和供应链管理实现成本节约。
强大的 MRO 供应策略将维持最佳库存水平，以减少库存积压和缺货。库存积压会增加持有成本，因为不需要的物品闲置在储藏室；而缺货则会在等待更换零件运输期间产生加急费用并增加停机时间。规模恰当的库存管理计划使库存持有量与备件关键性和需求相匹配。
同时，战略合作伙伴关系和牢固的供应商关系可缩短交货周期和减少紧急订单，从而控制 MRO 支出。
预测性维护和强大的库存策略都有助于组织提前应对潜在的生产中断并减少生产停工。当中断发生时，手头有合适的零件和 MRO 材料意味着维护团队可以迅速行动，最大限度地减少生产线的停机时间。
资产管理和库存管理都是旨在实现最大正常运行时间和更强盈利能力的 MRO 策略的关键组成部分。
以下是在构建和维持有效 MRO 供应链过程中面临的挑战示例：
有效的 MRO 供应链管理需要实时了解维修情况、库存水平、定价、人员分配及其他数据，以最大化其收益。库存规划最好借助由实时数据驱动的准确预测来完成。
同样，如果没有足够的维修数据，MRO 团队就无法跟踪资源和人员分配，从而无法识别哪些设备需要最多关注和时间。良好且及时的数据对于智能 MRO 供应链管理至关重要，例如在引入供应链自动化时。
混乱而复杂的供应商网络更难管理，需要追踪更多的采购订单，维护更多的合作关系。将供应商整合到更少的数量可以简化供应商管理，减少行政工作量，并使组织在谈判中获得更大的定价优势。
当员工、团队和部门之间无法顺畅、开放地沟通时，信息共享就会变得困难。沟通失误或延迟可能导致库存浪费、重复工作以及补货延迟。
在技术快速发展的行业中，过时淘汰成为 MRO 供应链的一项挑战。新技术往往比以前的版本更昂贵，这可能迫使组织在上升的 MRO 成本和维护延迟之间做出选择。
适当的预测有助于减轻价格意外，并为必要的设备更换做好计划。
未能满足监管和法律要求可能使运营陷入停滞。无论是职业安全与健康管理局 (OSHA) 的要求、环境法规，还是 ISO 等行业特定标准，任何合规性的下降都会对 MRO 供应链产生负面影响。
随着技术的进步，对合格、训练有素的技术人员的需求也在增长。如果没有足够训练有素的人员，组织将面临维护和维修延迟——即使所有合适的零件都有库存且排程完美无缺。
投资于持续培训可以使技术人员掌握所需的专业知识。
组织可以通过关注以下几个关键方面来简化和加强其 MRO 供应链：
在组织内集中数据可以防止信息孤岛，并更容易地组装所需的大型数据集，以进行数据驱动的实时分析，从而提高能源行业及其他行业的供应链可见性。
人工智能 (AI) 工具可以自动进行数据分析，发现隐藏的模式，从而揭示提高效率、节约成本、预测性维护和采购的机会。
更好的数据使用通过以下方法直接支持改进的库存优化：ABC 分析、即时 (JIT) 订购和 AI 实施：
库存根据年度消耗价值（用量×成本）分为三类：
A 类物品：占 SKU 的 10–20%，占库存价值的 70–80%
B 类物品：占 SKU 的 20–30%，占库存价值的 15–25%
C 类物品：占 SKU 的 50–70%，占库存价值的 5–10%
A 类物品受到最严格的控制，B 类和 C 类则相应递减。ABC 方法有助于更好地进行备件关键性分析，降低库存成本并减少关键物品的缺货风险。
JIT 订购将采购安排为按需到货。JIT 最适合非关键消耗品，而非高关键性备件——因为对于后者，停机风险超过持有成本。
基于关键性的策略根据故障影响、交付周期和更换成本对零件进行分类。
那些可能使生产停止或产生安全风险的高关键性组件需要更高的服务水平和安全库存。较低关键性的零件可以按 JIT 方式采购，或交由供应商管理库存。
AI 驱动的库存管理通过数据分析、机器学习和预测性分析实现更顺畅、更高效的流程。需求规划变得更加准确，从而提升 ABC 分析和 JIT 订购的效果。
跨设备标准化零件有助于将库存 SKU 保持在最低水平。供应商整合还能帮助人员简化关系管理，因为他们面对的供应商数量更少。
战略寻源应用数据驱动的分析来优化采购以获取最大的长期价值，而非追逐最低价格。
预测性维护在潜在设备故障发生之前进行处理，而被动维护则等到问题发生后才采取行动。
组织可以在预测性维护中使用 AI，根据状态数据而非固定时间表来优化维护间隔。
借助人工智能驱动的洞察与自动化技术，对您的资产进行管理、维护与优化。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
借助人工智能驱动的战略规划与转型方案，将可持续发展目标转化为实际行动。