虽然原材料直接融入最终产品，但 MRO 物料支持生产过程。许多组织将 MRO 支出归类为间接成本，并在采购上不够严谨，从而导致成本漏损、库存过剩和供应商泛滥。

MRO 供应链 包括以下内容：

备件采购：制定 MRO 采购策略，从合适的供应商处采购备件。

MRO 库存管理：维持备件库存水平，以防缺货、短缺和库存积压。

MRO 服务协调：以高效利用库存并最大限度减少停机时间的方式安排和促成服务（例如设备维修）。

供应商关系管理：战略性寻源包括识别合适的 MRO 合作伙伴，并在整个采购过程中与之保持良好关系，以提升供应链弹性。

对维修成功与否（包括首次修复率）的监控可为 MRO 流程提供数据。虽然维修执行在供应链之外进行，但维修绩效指标直接影响 MRO 库存规划和采购策略。