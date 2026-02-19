一名男子在电脑前俯瞰工厂车间
资产管理

什么是 MRO 供应链？

By Ivan Belcic , Ian Smalley
发布日期 2026年2月19日

MRO 供应链的定义

MRO（维护、维修和运营）供应链涵盖维持工业设备运行所需的所有零部件和设备的寻源、采购与管理。

虽然原材料直接融入最终产品，但 MRO 物料支持生产过程。许多组织将 MRO 支出归类为间接成本，并在采购上不够严谨，从而导致成本漏损、库存过剩和供应商泛滥。

MRO 供应链 包括以下内容：

  • 备件采购：制定 MRO 采购策略，从合适的供应商处采购备件。
  • MRO 库存管理：维持备件库存水平，以防缺货、短缺和库存积压。
  • MRO 服务协调：以高效利用库存并最大限度减少停机时间的方式安排和促成服务（例如设备维修）。
  • 供应商关系管理：战略性寻源包括识别合适的 MRO 合作伙伴，并在整个采购过程中与之保持良好关系，以提升供应链弹性

对维修成功与否（包括首次修复率）的监控可为 MRO 流程提供数据。虽然维修执行在供应链之外进行，但维修绩效指标直接影响 MRO 库存规划和采购策略。

MRO 物料的类型

以下是一些可能包含在供应链过程中的 MRO 物料示例：

  • 设备耗材：机器运行所需的物料，如工业润滑油。
  • 替换零件：生产机械的备件，如齿轮或阀门。
  • 安全设备：工作场所用品，如防滑垫和个人防护装备 (PPE)，包括头盔和口罩。
  • 维修用品：进行维护所需的物料，包括手动工具和电动工具。
  • 办公用品：打印机墨盒、纸张、笔以及其他办公所需物品。
  • 清洁用品：消毒剂、清洁液、橡胶手套和海绵等消耗品。
  • 电气用品：电线、插头、插座或电池等元件。
  • 实验室设备：研究和测试物品，如试管和烧杯。

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MRO 供应链的关键目标

优化的 MRO 供应链旨在通过提高设备正常运行时间、降低库存成本和减少中断来提升生产业务。

最大限度延长设备正常运行时间

有效的 MRO 通过将企业从被动式 MRO 策略转变为主动式策略来最大限度地延长正常运行时间。利用嵌入式物联网 (IoT) 传感器提供的实时可见性，数据驱动的预测性维护使团队能够通过在设备生命周期内定期安排的维护来预防潜在的破坏性故障。

同时，向计算机化维护管理系统 (CMMS) 等 MRO 软件的数字化转型引入了自动化，以改进维护工作流并高效管理工单。

降低库存成本

库存成本会迅速侵蚀任何生产型企业的利润。MRO 库存优化通过有效的库存和供应链管理实现成本节约。

强大的 MRO 供应策略将维持最佳库存水平，以减少库存积压和缺货。库存积压会增加持有成本，因为不需要的物品闲置在储藏室；而缺货则会在等待更换零件运输期间产生加急费用并增加停机时间。规模恰当的库存管理计划使库存持有量与备件关键性和需求相匹配。

同时，战略合作伙伴关系和牢固的供应商关系可缩短交货周期和减少紧急订单，从而控制 MRO 支出。

减少中断

预测性维护和强大的库存策略都有助于组织提前应对潜在的生产中断并减少生产停工。当中断发生时，手头有合适的零件和 MRO 材料意味着维护团队可以迅速行动，最大限度地减少生产线的停机时间。

资产管理和库存管理都是旨在实现最大正常运行时间和更强盈利能力的 MRO 策略的关键组成部分。

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MRO 供应链的挑战

以下是在构建和维持有效 MRO 供应链过程中面临的挑战示例：

  •  数据可见性
  •  供应商泛滥
  •  沟通不畅
  •  过时淘汰
  •  法规合规
  •  劳动力供应

数据可视性

有效的 MRO 供应链管理需要实时了解维修情况、库存水平、定价、人员分配及其他数据，以最大化其收益。库存规划最好借助由实时数据驱动的准确预测来完成。

同样，如果没有足够的维修数据，MRO 团队就无法跟踪资源和人员分配，从而无法识别哪些设备需要最多关注和时间。良好且及时的数据对于智能 MRO 供应链管理至关重要，例如在引入供应链自动化时。

供应商泛滥

混乱而复杂的供应商网络更难管理，需要追踪更多的采购订单，维护更多的合作关系。将供应商整合到更少的数量可以简化供应商管理，减少行政工作量，并使组织在谈判中获得更大的定价优势。

沟通不畅

当员工、团队和部门之间无法顺畅、开放地沟通时，信息共享就会变得困难。沟通失误或延迟可能导致库存浪费、重复工作以及补货延迟。

过时淘汰

在技术快速发展的行业中，过时淘汰成为 MRO 供应链的一项挑战。新技术往往比以前的版本更昂贵，这可能迫使组织在上升的 MRO 成本和维护延迟之间做出选择。

适当的预测有助于减轻价格意外，并为必要的设备更换做好计划。

法规一致性

未能满足监管和法律要求可能使运营陷入停滞。无论是职业安全与健康管理局 (OSHA) 的要求、环境法规，还是 ISO 等行业特定标准，任何合规性的下降都会对 MRO 供应链产生负面影响。

劳动力供应

随着技术的进步，对合格、训练有素的技术人员的需求也在增长。如果没有足够训练有素的人员，组织将面临维护和维修延迟——即使所有合适的零件都有库存且排程完美无缺。

投资于持续培训可以使技术人员掌握所需的专业知识。

如何优化 MRO 供应链

组织可以通过关注以下几个关键方面来简化和加强其 MRO 供应链：

  • 数据驱动的分析
  • 库存管理优化
  • 零件标准化、供应商整合与战略寻源
  • 主动维护

数据驱动的分析

在组织内集中数据可以防止信息孤岛，并更容易地组装所需的大型数据集，以进行数据驱动的实时分析，从而提高能源行业及其他行业的供应链可见性

人工智能 (AI) 工具可以自动进行数据分析，发现隐藏的模式，从而揭示提高效率、节约成本、预测性维护和采购的机会。

库存管理优化

更好的数据使用通过以下方法直接支持改进的库存优化：ABC 分析、即时 (JIT) 订购和 AI 实施：

ABC 库存分析

库存根据年度消耗价值（用量×成本）分为三类：

  • A 类物品：占 SKU 的 10–20%，占库存价值的 70–80%

  • B 类物品：占 SKU 的 20–30%，占库存价值的 15–25%

  • C 类物品：占 SKU 的 50–70%，占库存价值的 5–10%

A 类物品受到最严格的控制，B 类和 C 类则相应递减。ABC 方法有助于更好地进行备件关键性分析，降低库存成本并减少关键物品的缺货风险。

JIT 订购

JIT 订购将采购安排为按需到货。JIT 最适合非关键消耗品，而非高关键性备件——因为对于后者，停机风险超过持有成本。

基于关键性的备件规划

基于关键性的策略根据故障影响、交付周期和更换成本对零件进行分类。

那些可能使生产停止或产生安全风险的高关键性组件需要更高的服务水平和安全库存。较低关键性的零件可以按 JIT 方式采购，或交由供应商管理库存。

AI 库存管理解决方案

AI 驱动的库存管理通过数据分析机器学习预测性分析实现更顺畅、更高效的流程。需求规划变得更加准确，从而提升 ABC 分析和 JIT 订购的效果。

零件标准化、供应商整合与战略寻源

跨设备标准化零件有助于将库存 SKU 保持在最低水平。供应商整合还能帮助人员简化关系管理，因为他们面对的供应商数量更少。

战略寻源应用数据驱动的分析来优化采购以获取最大的长期价值，而非追逐最低价格。

预测性维护

预测性维护在潜在设备故障发生之前进行处理，而被动维护则等到问题发生后才采取行动。

组织可以在预测性维护中使用 AI，根据状态数据而非固定时间表来优化维护间隔。

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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