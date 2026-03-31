AI 驱动的设施管理使用复杂的机器学习算法，将来自楼宇系统的传入数据转化为可操作的洞察和自动化流程。
楼宇系统和资产配备传感器，使其能够作为物联网 (IoT) 数据源运行。在这些智能楼宇中，来自 IoT 传感器的实时数据能够密切监控设备和资产的使用情况、状态、占用率和性能。AI 模型分析传感器数据以发现模式和趋势，用于预测潜在故障、优化能源使用并做出其他关键决策。
在一些部署中，边缘 AI 能够直接在传感器或本地设备上进行数据处理，减少延迟并提高弹性，即使在云连接有限的情况下也能使楼宇系统运行。
与楼宇管理系统 (BMS) 集成的 AI 分析平台帮助设施团队做出更明智的运营决策，从而实现更高效的资产使用、主动维护排程和其他运营任务。当与资产管理平台、企业资源规划 (ERP) 软件和分析环境等企业系统集成时，设施管理的洞察可以为多个领域（包括投资、风险缓解和长期运营规划）的更广泛战略决策提供信息。
设施团队可以在整个楼宇运营范围内使用 AI 系统。AI 在设施管理中应用的用例包括：
预测性维护使用 AI 分析历史和实时的传感器数据，识别可能发生故障的设备，并在故障发生前安排维护。
预测性维护和预防性维护常常被混淆。预测性维护通常依赖 AI 和高级分析来预测故障，而预防性维护则遵循预定的时间表或使用阈值。
预测性维护在资产最可能出现故障时安排维修，通过防止重复工作来降低维护成本。同时，由于维修发生在预测故障之前，预测性维护也有助于减少停机时间并减轻故障影响。
随着时间的推移，预测性维护的洞察可以帮助高管在资产维修、升级和更换方面做出更明智的资本配置决策。
AI 工具使用自然语言处理 (NLP) 来自动化常规任务（如维护排程）并减少低效。AI 模型自动验证传入的工作订单并确定其优先级，将任务分配给具备所需培训和设备的技术人员。由人工智能驱动的聊天机器人可以响应维护请求，并将复杂问题升级给人工人员。
自动化工作订单的接收、优先级排序和派发减少了响应时间，同时让调度员和技术人员能够专注于更具挑战性、更高价值的任务。工作流自动化和预测性维护也是 AI 在现场服务管理中应用的两个主要用例。
AI 系统可以处理 IoT 传感器数据，检测人员占用模式，并根据人员行为生成布局优化建议。数据驱动的空间分配选择可以提高使用者的舒适度、改善动线、减少共享区域内的拥堵并减少空间浪费。
随着工作场所行为和需求的变化，AI 系统可以提供持续的分析和建议，以保持最佳的空间利用。
AI 有助于提高设施运营的能效，提升资产性能，减少设备故障，并带来更大的成本节约。以下是 AI 在设施管理 (FM) 中的一些优势：
在设施管理中实施 AI 通常是更广泛的数字化转型工作的一部分，其中现有系统、数据孤岛、隐私担忧和员工抵触都可能带来挑战。
克服这些障碍需要组织缓解以下问题：
AI 驱动的 FM 系统基于主动、自动化的节能方法，而传统模型则依赖被动或计划性维修以及人工流程。
没有 IoT 传感器驱动预测性维护，技术人员只有在问题出现时或按固定时间表进行维护，并依赖纸质日志和人工检查。同样，没有实时占用数据，HVAC 系统则按预设计时器运行，而不考虑实际空间使用情况。
与 AI 主导的方法相比，传统 FM 可能导致更高的能源成本、更多的资产停机时间以及有限的数据可见性，从而影响决策质量。在企业层面，这种有限的可见性会使实现战略业务目标变得更加困难。
成功实施 AI 设施管理系统，要求组织制定清晰的、基于目标的路线图。AI 系统本身只是该计划中的最后几步之一。
在设施管理中开始使用 AI 的最佳实践包括：准备技术栈、组织数据以及制定清晰的使用指引：
使用 IBM Maximo Application Suite 优化计划、资源和资产的性能。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。