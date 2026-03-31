通过分析来自楼宇系统的实时和历史数据，AI 使设施团队能够自动执行日常工作流程、预测设备故障并持续优化楼宇性能。

在现代智能楼宇中，机器学习 (ML) 技术（包括生成式 AI 和高级分析）帮助组织减少停机时间并提高能源效率。它们还增强了对资产使用情况、人员占用模式和运营风险的可见性。

因此，设施管理 (FM) 可以成为支持可持续性、生产力和长期资产价值的战略职能。对于企业领导者而言，这一转变还提高了运营弹性，支持更准确的资本规划，并增强了整个组织对物理基础设施性能的可见性。