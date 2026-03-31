石油化工加工厂和储存设施的鸟瞰图。
人工智能 资产管理

什么是 AI 在设施管理中的应用？

By Ivan Belcic , Ian Smalley
发布日期 2026年3月31日

AI 在设施管理中应用的定义

人工智能 (AI) 正在改变设施管理 (FM)，将其从被动的管理方式转变为预测性的、数据驱动的运营战略。

通过分析来自楼宇系统的实时和历史数据，AI 使设施团队能够自动执行日常工作流程、预测设备故障并持续优化楼宇性能。

在现代智能楼宇中，机器学习 (ML) 技术（包括生成式 AI 和高级分析）帮助组织减少停机时间并提高能源效率。它们还增强了对资产使用情况、人员占用模式和运营风险的可见性。

因此，设施管理 (FM) 可以成为支持可持续性、生产力和长期资产价值的战略职能。对于企业领导者而言，这一转变还提高了运营弹性，支持更准确的资本规划，并增强了整个组织对物理基础设施性能的可见性。

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AI 在 FM 中是如何工作的？

AI 驱动的设施管理使用复杂的机器学习算法，将来自楼宇系统的传入数据转化为可操作的洞察和自动化流程。

楼宇系统和资产配备传感器，使其能够作为物联网 (IoT) 数据源运行。在这些智能楼宇中，来自 IoT 传感器的实时数据能够密切监控设备和资产的使用情况、状态、占用率和性能。AI 模型分析传感器数据以发现模式和趋势，用于预测潜在故障、优化能源使用并做出其他关键决策。

在一些部署中，边缘 AI 能够直接在传感器或本地设备上进行数据处理，减少延迟并提高弹性，即使在连接有限的情况下也能使楼宇系统运行。

与楼宇管理系统 (BMS) 集成的 AI 分析平台帮助设施团队做出更明智的运营决策，从而实现更高效的资产使用、主动维护排程和其他运营任务。当与资产管理平台、企业资源规划 (ERP) 软件和分析环境等企业系统集成时，设施管理的洞察可以为多个领域（包括投资、风险缓解和长期运营规划）的更广泛战略决策提供信息。

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AI 在设施管理中应用的用例

设施团队可以在整个楼宇运营范围内使用 AI 系统。AI 在设施管理中应用的用例包括：

  • 能源管理
  • 预测性维护
  • 工作流自动化
  • 空间利用
  • 智能安防
  • 设施数字孪生
  • 数据驱动决策

能源管理

由人工智能驱动的楼宇管理系统 (BMS) 基于实时和历史数据（如人员占用模式和环境条件）优化楼宇基础设施。楼宇自动化利用此类系统来自动控制供暖、通风与空调 (HVAC)、照明和安防，以实现能源优化。

例如，在智能楼宇中，由 AI 驱动的 BMS 可能使用占用传感器、门禁数据或计算机视觉来分析摄像头画面，识别楼宇区域空置的时间。然后，系统可以关闭该区域的照明并降低温度，以降低能耗和能源成本，从而改善整体能源管理

预测性维护

预测性维护使用 AI 分析历史和实时的传感器数据，识别可能发生故障的设备，并在故障发生前安排维护。

预测性维护和预防性维护常常被混淆。预测性维护通常依赖 AI 和高级分析来预测故障，而预防性维护则遵循预定的时间表或使用阈值。

预测性维护在资产最可能出现故障时安排维修，通过防止重复工作来降低维护成本。同时，由于维修发生在预测故障之前，预测性维护也有助于减少停机时间并减轻故障影响。

随着时间的推移，预测性维护的洞察可以帮助高管在资产维修、升级和更换方面做出更明智的资本配置决策。

工作流程自动化

AI 工具使用自然语言处理 (NLP) 来自动化常规任务（如维护排程）并减少低效。AI 模型自动验证传入的工作订单并确定其优先级，将任务分配给具备所需培训和设备的技术人员。由人工智能驱动的聊天机器人可以响应维护请求，并将复杂问题升级给人工人员。

自动化工作订单的接收、优先级排序和派发减少了响应时间，同时让调度员和技术人员能够专注于更具挑战性、更高价值的任务。工作流自动化和预测性维护也是 AI 在现场服务管理中应用的两个主要用例。

空间利用

AI 系统可以处理 IoT 传感器数据，检测人员占用模式，并根据人员行为生成布局优化建议。数据驱动的空间分配选择可以提高使用者的舒适度、改善动线、减少共享区域内的拥堵并减少空间浪费。

随着工作场所行为和需求的变化，AI 系统可以提供持续的分析和建议，以保持最佳的空间利用。

智能安防

AI 技术可以加强物理楼宇安防和 IT 网络安全监控。许多机器学习算法擅长模式检测，能够标记可能表明网络攻击尝试的网络异常。

同时，由人工智能驱动的 BMS 可以使用视频流和 IoT 传感器数据来检测烟雾、未经授权的人员、异常活动和其他威胁。

数字孪生在设施管理中的应用

设施数字孪生是现实世界楼宇的虚拟副本。AI 模型使用实时数据更新数字孪生，使其与物理对应物的条件相匹配。设施管理者可以使用数字孪生通过模拟运营并根据生成的结果做出明智决策来优化资产性能。

在大规模应用中，数字孪生可以通过帮助组织评估多个地点的楼宇性能并优先安排现代化改造计划，支持资产组合层面的优化。

数据驱动型决策

AI 模型可以快速分析大量的历史和实时数据集，然后通过数据可视化为设施利益相关者生成预测和报告。

通过以易于理解的格式呈现复杂数据，AI 系统为领导者提供可操作的洞察，推动更具数据驱动和知情的决策制定，支持战略举措。

AI 在设施管理中应用的优势

AI 有助于提高设施运营的能效，提升资产性能，减少设备故障，并带来更大的成本节约。以下是 AI 在设施管理 (FM) 中的一些优势：

  • 降低成本：低效减少意味着运营成本降低。AI 简化和自动化楼宇运营——工作流自动化、预防性维护及其他类似改进。由此带来的能耗降低、重复工作减少等效果直接转化为更大的成本节约。
  • 提高运营效率： 机器学习模型使用算法分析数据，为设施管理者和其他领导者提供可操作的洞察。常规任务自动化以及工作订单处理可以提高技术人员的工作效率。同时，智能楼宇管理系统自动控制 HVAC、照明和安防，以最大化资源利用效率。
  • 减少停机时间： 预测性和预防性维护在减少中断方面都比传统的被动或计划性维修方法更有效。转向 AI 驱动的预测性维护可以将正常运行时间提高 10% 至 20%
  • 延长资产生命周期：通过减少不必要的磨损和检测早期退化迹象，AI 驱动的资产管理策略可以延长楼宇系统和设备的使用寿命。由于资产保持良好工作状态，预测性维护在保护资产功能的同时，也降低了过早更换的可能性。
  • 增强可持续性：通过持续优化楼宇性能和资源消耗，AI 驱动的设施管理策略可以帮助组织实现可持续发展目标。智能楼宇监控人员占用模式和外部环境条件，以提高 HVAC 效率，降低能源需求并减少排放。这些能力还可以通过提供更准确且可审计的能源和排放数据，支持环境、社会和治理 (ESG) 报告。
  • 提高生产力：基于空间利用和人员占用模式自动调整 HVAC 系统运行，有助于创造更舒适的工作环境。保持最佳的空气质量、温度和湿度水平，能让使用者感觉更能专注于工作。

在设施管理中实施 AI 的挑战

在设施管理中实施 AI 通常是更广泛的数字化转型工作的一部分，其中现有系统、数据孤岛、隐私担忧和员工抵触都可能带来挑战。

克服这些障碍需要组织缓解以下问题：

  • 高昂的初始投资：构建 AI 系统成本高昂。旧设备必须升级 IoT 传感器，或用内置传感器的设备替换。软件也可能带来可观的前期成本，无论是一次性购买还是持续的 SaaS 订阅。
  • 投资回报不确定：人工智能驱动的设施管理的某些收益属于“软投资回报率”范畴——即无法量化的非货币性收益，如生产力或可持续性。然而，这些指标对于长期成功往往具有不可估量的价值。基于软投资回报率指标向财务相关方陈述理由可能更加困难。
  • 数据质量：AI 系统依赖高质量数据以获得最佳性能。如果没有良好的数据组织和集成，AI 驱动的设施管理系统将难以提供高投资回报。
  • 数据隐私：组织收集和持有的数据越多，就越容易成为网络攻击的目标。数字系统必须通过强有力的网络安全措施来防范潜在攻击。在 IoT 设备上直接部署边缘 AI 有助于消除潜在的攻击途径。
  • 变革管理：让员工接受 AI 计划本身就是一个挑战。组织可以招募关键员工来倡导新计划，并在人员适应新工作流程时保持积极士气。AI 系统不会取代设施管理者——组织仍然需要合格的人员来管理其楼宇管理系统。

AI 与传统设施管理

AI 驱动的 FM 系统基于主动、自动化的节能方法，而传统模型则依赖被动或计划性维修以及人工流程。

没有 IoT 传感器驱动预测性维护，技术人员只有在问题出现时或按固定时间表进行维护，并依赖纸质日志和人工检查。同样，没有实时占用数据，HVAC 系统则按预设计时器运行，而不考虑实际空间使用情况。

与 AI 主导的方法相比，传统 FM 可能导致更高的能源成本、更多的资产停机时间以及有限的数据可见性，从而影响决策质量。在企业层面，这种有限的可见性会使实现战略业务目标变得更加困难。

如何在设施管理中开始使用 AI

成功实施 AI 设施管理系统，要求组织制定清晰的、基于目标的路线图。AI 系统本身只是该计划中的最后几步之一。

在设施管理中开始使用 AI 的最佳实践包括：准备技术栈、组织数据以及制定清晰的使用指引：

  1. 技术准备：当数据和系统分散在孤立的系统中时，AI 解决方案将难以获取其进行强有力预测所需的数据。组织应确定所有计划使用的软硬件工具，并将其集中到统一平台上，形成单一事实来源计算机化维护管理系统 (CMMS) 就是其一。
  2. 数据处理：数据处理环节，数据科学家必须将所有相关数据整合成组织有序的数据集，供 AI 系统使用。数据收集、数据准备、数据集成数据分析都是数据处理工作流中的关键阶段。
  3. AI 治理：通过 AI 治理，组织必须为数据隐私和 AI 使用制定清晰的标准、规则和护栏。AI 治理政策有助于防止偏见，同时保护个人身份信息 (PII) 和其他敏感数据。
  4. 利益相关方对齐：高管和其他领导者必须就 AI 计划的目标达成一致。AI 的预期投资回报率是多少？AI 计划要解决什么问题？让关键人员达成共识，有助于确保顺利实施、更轻松的变革管理以及清晰的投资回报率衡量。

作者

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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