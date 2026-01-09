混合云备份与混合云存储紧密关联，但两项技术存在显著差异。

混合云存储融合公有云与本地存储，实现环境间的无缝数据传输。云端及其他供应商存储解决方案为企业提供统一混合云基础设施的灵活性与成本优化能力。

混合云备份侧重于创建数据副本以实现备份与灾难恢复。它依赖本地站点及网络附加存储 (NAS) 等备份解决方案实现快速数据恢复，并利用云环境实现异地冗余与稳定性。

根据《财富商业洞察》报告，全球数据存储市场预计到 2032 年将增长两倍以上。1这使得企业在不牺牲性能的前提下保护日益增长数据量的压力持续增加。混合云备份通过允许企业高效扩展备份基础设施来应对这一挑战。该流程将关键数据保留在本地以实现快速恢复，同时利用云存储实现经济高效的长期保留与灾难恢复。