混合云备份是一种融合本地与云基础设施的统一方案，旨在保护企业关键数据。
混合云备份与混合云存储紧密关联，但两项技术存在显著差异。
混合云存储融合公有云与本地存储，实现环境间的无缝数据传输。云端及其他供应商存储解决方案为企业提供统一混合云基础设施的灵活性与成本优化能力。
混合云备份侧重于创建数据副本以实现备份与灾难恢复。它依赖本地站点及网络附加存储 (NAS) 等备份解决方案实现快速数据恢复，并利用云环境实现异地冗余与稳定性。
根据《财富商业洞察》报告，全球数据存储市场预计到 2032 年将增长两倍以上。1这使得企业在不牺牲性能的前提下保护日益增长数据量的压力持续增加。混合云备份通过允许企业高效扩展备份基础设施来应对这一挑战。该流程将关键数据保留在本地以实现快速恢复，同时利用云存储实现经济高效的长期保留与灾难恢复。
混合云备份包含若干核心流程与组件。以下是其生命周期的概括解析：
以下是采用混合云备份的主要优势：
为优化混合云备份环境，组织应考虑以下战略要素以满足业务需求：
组织可为备份解决方案选择不同的云服务交付模式，包括软件即服务 (SaaS) 平台以及本地备份与恢复解决方案。SaaS 备份与恢复解决方案（例如 Veeam、IBM Storage Protect Plus、Commvault）提供简化的管理、自动更新并降低 IT 运维开销。
本地与私有云解决方案则提供更强的备份基础设施控制权，通常受数据治理要求严格的组织所需。许多企业采用整合两种模式的混合云数据管理方案。
根据 Flexera 2025 年报告，组织平均浪费约 32% 的云支出。2 无论运营规模是大型跨国企业还是中小型企业 (SMB)，仔细审核备份软件供应商与云存储提供商的服务级别协议 (SLA) 都至关重要。
关键的服务级别协议 (SLA) 标准包括定价模式、可用性保证（运行时间/停机时间）、安全措施及认证。SMB 通常选择具备弹性扩展能力的经济型云存储，而大型企业往往需要更全面的 SLA 及专属技术支持。
混合云备份持续跟进最新技术发展。
拥有分布式运营点的组织（如零售门店、制造工厂、远程办公点）可在边缘端保存备份副本，同时将关键数据同步至集中式云存储，实现长期保留和灾难恢复。
混合云备份解决方案正朝着多云环境演进，将备份数据分布在多个云服务提供商之间。该策略通过多地理位置部署降低供应商锁定风险，并提升灾难恢复能力。
同时使组织能够选择最具经济效益的存储策略来满足需求，从而实现成本优化。
