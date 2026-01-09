IT 基础设施

什么是混合云备份？

发布日期 2026年1月9日
手持笔记本电脑的男子站在服务器前
By Stephanie Susnjara and Ian Smalley

混合云备份的定义

混合云备份是一种融合本地与云基础设施的统一方案，旨在保护企业关键数据。

它使企业能够高效扩展备份基础设施，将关键数据保留在本地以实现快速恢复，同时利用云存储实现经济高效的归档存储与灾难恢复

通过优化本地与工作负载的性能、成本及安全性，混合云备份已成为业务连续性与灾难恢复 (BCDR) 战略的重要组成部分。该方案在保护关键信息免遭丢失与损坏的同时，还能防御勒索软件及其他网络安全威胁。

总体而言，混合云备份有助于防止可能令中小企业与大型企业蒙受重大收入损失并损害声誉的数据丢失。混合云备份的应用场景涵盖医疗、金融、制造及零售等行业组织，用于支持数据弹性与满足多样化业务需求。

混合云备份与混合云存储对比

混合云备份与混合云存储紧密关联，但两项技术存在显著差异。

混合云存储融合公有云与本地存储，实现环境间的无缝数据传输。云端及其他供应商存储解决方案为企业提供统一混合云基础设施的灵活性与成本优化能力。

混合云备份侧重于创建数据副本以实现备份与灾难恢复。它依赖本地站点及网络附加存储 (NAS) 等备份解决方案实现快速数据恢复，并利用云环境实现异地冗余与稳定性。

根据《财富商业洞察》报告，全球数据存储市场预计到 2032 年将增长两倍以上。1这使得企业在不牺牲性能的前提下保护日益增长数据量的压力持续增加。混合云备份通过允许企业高效扩展备份基础设施来应对这一挑战。该流程将关键数据保留在本地以实现快速恢复，同时利用云存储实现经济高效的长期保留与灾难恢复。

混合云备份如何运作？

混合云备份包含若干核心流程与组件。以下是其生命周期的概括解析：

  1. 备份调度与自动化： 调度并自动化备份与归档操作，确保数据在指定时间定期备份。
  2. 数据捕获与去重： 数据捕获与去重确保存储系统中每个数据块仅存留单一实例。重复或冗余数据将被移除，所有引用指向唯一副本。该流程通过减少传输至云端的数据量，降低带宽需求与存储成本。
  3. 数据传输至云端： 混合云备份通常采用增量备份方式，仅保存自上次备份以来发生变化的数据至云端。该流程在保持数据时效性的同时，降低了完整备份的成本与频率。
  4. 数据复制与同步： 数据在本地副本与云端副本间定期同步，保持备份的时效性。这一过程在本地存储与云存储库之间进行，确保本地副本和云端数据均处于最新状态。同步可根据业务需求持续进行或按计划执行。
  5. 数据分层： 常用数据根据多种属性分配至不同的本地存储层级。频繁调取的数据通过闪存存储或网络附加存储等高性能存储模式，作为本地备份保留在现场。较少访问的归档数据则转移至云端，实现经济高效的归档存储。
  6. 集中管理与监控： 统一管理平台提供跨所有备份位置的集中可视化与控制能力。这支持任务编排并简化管理流程。此类平台通过 应用程序接口及原生连接器，将本地基础设施与云服务提供商（例如 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、IBM Cloud、谷歌云）的云存储相集成。 IT 团队借助集中式仪表板可实时监控备份操作，接收故障或异常的自动告警，并生成覆盖整个混合云环境的合规报告。
  7. 恢复与还原： 备份与还原操作利用数据备份副本，快速重建对应用程序、数据及信息技术资源的访问。组织可从本地备份快速还原数据，或在本地基础设施不可用时切换至基于云的服务器与存储系统。此功能可在主数据中心恢复运行前维持业务连续性

混合云备份优势

以下是采用混合云备份的主要优势：

  • 业务连续性： 混合云备份支持不间断的业务连续性，助力企业实现恢复时间目标 (RTO) 与恢复点目标 (RPO)。
  • 数据安全与灾难恢复能力： 该备份方案通过实施身份验证控制、加密传输中及静态数据，提升组织的安全防护水平。通过维护与本地基础设施隔离的异地云副本，企业可获得针对勒索软件、网络威胁、系统中断及其他干扰的防护，并在事件发生时实现网络恢复
  • 数据冗余的地理分布： 混合云备份创建文件副本并将其存储于一个或多个远程地理数据中心。此方法有助于防范区域性灾难与站点级故障，即使整个区域无法访问仍能确保数据可用性。
  • 灵活性与可扩展性： 混合云架构将本地基础设施延伸至私有云与公有云，使组织能够根据需求变化、流量激增及存储容量增长快速扩展云端资源。
  • 成本效益与效率： 混合云备份帮助企业优化数据布局、减少存储资源占用并提升整体资源效率。这一过程可降低运营成本并获得更佳投资回报率 (ROI)。
  • 法规遵从性： 通过将备份策略性部署在本地与云端基础设施，组织能够满足数据主权要求、保留政策及监管合规指令（如 HIPAA、GDPR）。这一功能对医疗机构、金融机构和政府机构等处理敏感数据的组织至关重要。

构建混合云备份策略

为优化混合云备份环境，组织应考虑以下战略要素以满足业务需求：

部署模式

组织可为备份解决方案选择不同的云服务交付模式，包括软件即服务 (SaaS) 平台以及本地备份与恢复解决方案。SaaS 备份与恢复解决方案（例如 Veeam、IBM Storage Protect Plus、Commvault）提供简化的管理、自动更新并降低 IT 运维开销。

本地与私有云解决方案则提供更强的备份基础设施控制权，通常受数据治理要求严格的组织所需。许多企业采用整合两种模式的混合云数据管理方案。

数据保护与保留

不可变存储可在指定时间段内防止备份数据被篡改或删除，形成能防御勒索软件及数据损坏的不可变备份。

组织在制定跨本地与云环境的保留策略时，应平衡合规要求、恢复需求及存储成本。

成本优化

根据 Flexera 2025 年报告，组织平均浪费约 32% 的云支出。无论运营规模是大型跨国企业还是中小型企业 (SMB)，仔细审核备份软件供应商与云存储提供商的服务级别协议 (SLA) 都至关重要。

关键的服务级别协议 (SLA) 标准包括定价模式、可用性保证（运行时间/停机时间）、安全措施及认证。SMB 通常选择具备弹性扩展能力的经济型云存储，而大型企业往往需要更全面的 SLA 及专属技术支持。

测试与验证

定期测试可验证混合云备份环境中的数据保护效果。组织应执行计划性备份验证流程，开展模拟灾难恢复测试，并通过自动化流程确认数据完整性

这通过验证备份系统能在需要时成功恢复数据，为网络弹性与业务连续性提供支持。

混合云备份发展趋势

混合云备份持续跟进最新技术发展。

AI 和机器学习集成

人工智能 (AI)机器学习 (ML) 正通过增强威胁检测、自动化响应及支持预测性分析，推动混合云备份的变革。

ML 算法可识别备份数据流中可能预示网络威胁（如勒索软件或数据损坏）的异常状况。AI 驱动的自动化功能能优化备份计划、维护数据完整性并减少人工干预。
边缘场景

拥有分布式运营点的组织（如零售门店、制造工厂、远程办公点）可在边缘端保存备份副本，同时将关键数据同步至集中式云存储，实现长期保留和灾难恢复。
多云环境

混合云备份解决方案正朝着多云环境演进，将备份数据分布在多个云服务提供商之间。该策略通过多地理位置部署降低供应商锁定风险，并提升灾难恢复能力。

同时使组织能够选择最具经济效益的存储策略来满足需求，从而实现成本优化。
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
