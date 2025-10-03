组织可以通过两种方法管理基础设施：可变和不可变。不可变基础设施采用完全替换服务器的方式，而非对其进行修改。可变基础设施采用原地修改服务器的方式，直接在生产服务器上实施更新、补丁及配置变更。

因为它主要是在修改现有服务器，可变基础设施看起来似乎更高效。但是，有两个因素通常会使不可变基础设施更实用、更受欢迎。

首先，云计算和容器化改变了部署速度。组织现在可以在几分钟内替换虚拟机 (VM) 和容器，而不是像物理服务器那样需要数小时。基础设施自动化工具可以调配和配置新的服务器和 IT 资源，并规模化地应用统一的变更。

其次，不可变基础设施可以显著减少配置漂移，这是可变基础设施的常见问题，即系统随着变更的累积逐渐偏离其预期状态。当网络问题中断部署过程，导致部分更新或更新失败时，配置漂移尤其常见。这种漂移可能会导致性能不佳、安全漏洞和合规性违规行为。

例如，在 100 台生产服务器上部署安全更新时，自动化工具可以创建 100 台预安装了更新的新服务器，并单独对它们进行验证。验证完成后，他们会在几分钟内重定向流量并停用旧服务器，实现零停机时间。