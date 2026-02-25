O que é armazenamento persistente para contêineres?

A conteinerização consiste em empacotar o código de software somente com as bibliotecas e dependências do sistema operacional (SO), normalmente baseadas em Linux, necessárias para sua execução. Esse processo cria uma única unidade leve, como um contêiner, que pode ser executada de forma consistente em qualquer infraestrutura.

Com a migração das organizações de máquinas virtuais (VMs) para contêineres, a necessidade de gerenciar cargas de trabalho conteinerizadas em escala aumentou. O Docker, lançado em 2013, tornou os contêineres amplamente acessíveis, oferecendo aos desenvolvedores uma maneira padronizada de criá-los e compartilhá-los. Mas orquestrar centenas ou milhares de contêineres em ambientes de multinuvem híbrida exige uma maneira de lidar com a complexidade. Portanto, o Kubernetes foi desenvolvido para automatizar a implementação, a escalabilidade e o gerenciamento de aplicações conteinerizadas.

Criado pelo Google em 2014, o Kubernetes é uma plataforma de código aberto mantida pela Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Os principais provedores de nuvem, como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM Cloud, são compatíveis com a plataforma.

O Kubernetes executa contêineres em pods, que são implementados em nós em um cluster do Kubernetes. Ela gerencia a configuração e a comunicação entre componentes por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs), oferecendo suporte à orquestração automatizada em sistemas diversos. Hoje, o Kubernetes é o padrão para a orquestração de contêineres.

Em relação ao armazenamento de dados, um aspecto importante de como o Kubernetes funciona é entender a distinção entre aplicações sem estado e com estado.Aplicações sem estado (por exemplo, servidores web que lidam com solicitações de API) lidam com cada solicitação de forma independente. Consequentemente, elas não retêm os dados entre as sessões.Por outro lado, as aplicações com estado (por exemplo, bancos de dados) retêm os dados e dependem de informações de interações anteriores para funcionar adequadamente.

Além disso, os contêiner e pods no Kubernetes são efêmeros, e podem ser interrompidos, reiniciados ou reagendados a qualquer momento.Para aplicações sem estado, esse comportamento não é um problema. No entanto, em aplicações com estado, quando um contêiner para, todos os dados armazenados dentro dele são perdidos. É aqui que o armazenamento persistente desempenha um papel essencial nas configurações de contêineres, separando os dados do ciclo de vida do contêiner.

Além de as aplicações tradicionais migrarem para contêineres, as cargas de trabalho de computação intensiva de dados, como bancos de dados, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML), estão cada vez mais baseadas na nuvem. Essas cargas de trabalho exigem armazenamento persistente para garantir que os dados sobrevivam ao encerramento do contêiner, mantenham o estado dentro de sistemas distribuídos e forneçam o alto desempenho e a baixa latência exigidos pelo treinamento de modelos.