O que é gerenciamento de operações?

O gerenciamento de operações (OM) é o design estratégico, a orquestração e a otimização contínua das operações de negócios para facilitar a eficiência, a resiliência e a escalabilidade.
Um gerente de operações determina como as estratégias de negócios são implementadas, estabelecendo um conjunto de operações diárias mensuráveis e repetíveis, que se alinham com metas estratégicas de alto nível.
À medida que as organizações escalam e passam pelas transformações digitais, o OM ajuda a atingir objetivos como expansão de margens, confiabilidade de serviços e mitigação de riscos.
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O gerenciamento de operações (OM) é crítico para muitos processos de negócios que impulsionam o sucesso a longo prazo. No nível executivo, o OM é um fator primário para o controle contínuo de margens, redução de riscos e vantagem competitiva. Os gerentes de operações usam o planejamento estratégico para criar processos escaláveis que levam a resultados consistentes, mesmo em condições voláteis.
Empresas com capacidades maduras de OM podem absorver interrupções, implementar a alocação dinâmica de recursos e manter a qualidade sob estresse, ao mesmo tempo em que passam por melhorias contínuas por meio de tomadas de decisões baseadas em dados.
O gerenciamento de operações é crítico para estes aspectos:
Ao avaliar os fluxos de trabalho e processos atuais e criar novos, os profissionais de gerenciamento de operações maximizam a eficiência operacional e reduzem os custos operacionais.
Os gerentes de operações supervisionam vários departamentos para otimizar os processos em toda a empresa, adotando uma visão de alto nível para eliminar gargalos e aumentar o uso de recursos.
Em escala, pequenas melhorias na eficiência ainda podem levar a ganhos de EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), tornando o OM um fator crucial para o desempenho financeiro.
Os gerentes de operações aprimoram continuamente os processos de produção, o gerenciamento de projetos e outras operações comerciais para tornar as organizações mais adaptáveis às condições de mercado em constante mudança.
A contínua melhoria do processo ajuda as empresas a responder rapidamente a interrupções e aproveitar oportunidades de mercado temporárias que concorrentes menos ágeis perdem. Iniciativas robustas de sourcing e melhorias na logística da cadeia de suprimentos podem permitir que as empresas resistam à volatilidade, como o aumento dos preços do petróleo ou a escassez de matérias-primas. Exercícios de planejamento de cenários orientados por dados podem revelar possíveis interrupções e dar às partes interessadas tempo suficiente para desenvolver contra-estratégias.
OM forte permite que as organizações para escalar operações sem um aumento linear nos custos.
Um plano de gerenciamento de operações bem-sucedido, baseado em sólidos fundamentos de resolução de problemas, equilibrará a padronização com a flexibilidade, preservando a eficiência e, ao mesmo tempo, levando em conta as inconsistências entre os mercados. Forecasting baseado em métrica claras e KPIs de desempenho fornece os insight estratégicos necessários para decisões crítico relacionadas à escalabilidade.
Ao padronizar e otimizar os processos de negócios, o OM capacita as organizações a manter padrões de qualidade mais fortes e entregar maior consistência aos clientes.
Operações simplificadas levam a mais velocidade, maior qualidade e maior confiabilidade, e tudo isso afeta a retenção de clientes, o valor vitalício e a percepção da marca.
O gerenciamento de operações abrange inúmeras funções de negócios que afetam a eficiência e a confiabilidade organizacional. Os principais componentes do gerenciamento de operações incluem:
As tecnologias digitais estão remodelando o gerenciamento de operações (OM), de uma prática reativa para uma função preditiva e autônoma. Com uma gama de tecnologias contemporâneas à sua disposição, os gerentes de operações podem se beneficiar de insights baseados em dados que permitem tornar suas organizações ainda mais eficientes, resilientes e lucrativas.
Essas tecnologias-chave estão moldando o OM moderno:
Inteligência artificial e aprendizado de máquina trazem o poder da análise preditiva de dados para o OM.
Gerentes de operações podem usar IA para prever a demanda e facilitar a manutenção preditiva, que otimiza a vida útil dos ativos por meio do monitoramento contínuo das condições. Os gestores de operações também utilizam IA para otimizar os fluxos de trabalho com automação inteligente .
A instrumentação de ativos físicos com sensores da Internet das Coisas (IoT) os transforma em fontes de dados contínuas. Em vez de técnicos verificarem manualmente os equipamentos em uma cadência regular, os sensores de IoT fornecem visibilidade operacional em tempo real para todos os ativos conectados.
Esses dados podem ser usados para criar digital twins, permitir a manutenção preditiva e operar edifícios inteligentes automatizados.
Automação robótica de processos (RPA) é um tipo de automação que usa robôs de software, ou “bots”, para automatizar tarefas rotineiras anteriormente realizadas por humanos. Como um tipo de automação de processos de negócios (BPA), a RPA pode aumentar a eficiência e a produtividade porque permite que os trabalhadores humanos foquem em desafios mais adequados às suas habilidades.
Da mesma forma, a automação física por meio da robótica pode gerar melhorias significativas no rendimento do processo de produção. A automação pode ajudar os gerentes de produção a manter a qualidade e o rendimento consistentes, reduzindo a variabilidade.
Digital twins são representações virtuais de ativos do mundo real. Impulsionados por fluxos de dados em tempo real de sensores de IoT e outras fontes, os digital twins se atualizam continuamente para refletir a condição real de seus equivalentes físicos. O modelo de maturidade de digital twins fornece um roteiro para a evolução da adoção e uso de digital twins.
Os profissionais de OM podem usar digital twins para executar simulações de pesquisa de operações e conduzir modelagem de cenários para descobrir como os ativos podem se comportar sob condições mutáveis. Os digital twins também apoiam as decisões de gastos, permitindo que os líderes simulem os efeitos e prevejam o retorno sobre o investimento (ROI) antes de comprometer.
O uso de computação em nuvem e edge computing em operações distribuídas pode ajudar a aumentar a escalabilidade e mitigar a latência.
Enquanto a computação em nuvem centralizada é escalável e compatível com a agregação de dados, as implementações de edge aproximam a computação de baixa latência das operações físicas.
O gerenciamento de operações (OM) pode desempenhar um papel crítico em praticamente qualquer setor, informando estruturas de custos, prestação de serviços e exposição ao risco:
Os gerentes de operações devem enfrentar desafios organizacionais, estruturais e dinâmicos que podem impedir o desempenho, o custo e o risco. Os desafios da gestão operacional incluem:
As operações framework podem aumentar a eficiência, reduzir o desperdício e aumentar a produtividade ao redesenhar suas práticas de negócios. O objetivo de um framework de OM é alinhar as atividades organizacionais diárias em todas as operações de negócios com objetivos estratégicos de longo prazo.
As metodologias de gerenciamento de operações incluem:
As funções de gerenciamento de operações (OM) adequam-se a indivíduos com uma combinação de competências técnicas e interpessoais, como funções de análise de dados e habilidades de liderança. As funções de liderança abrangem a estratégia de negócios e a execução de tecnologia, exigindo que a equipe mantenha a familiaridade com os desenvolvimentos digitais emergentes.
O conjunto principal de habilidades de OM inclui:
Profissionais que buscam uma carreira em gerenciamento de operações geralmente obtêm um diploma de bacharel em administração de empresas, gerenciamento de negócios, gerenciamento de cadeia de suprimentos ou outros campos semelhantes. Os profissionais de OM podem começar em posições de nível básico, como analistas de operações, coordenador de cadeia de suprimentos, planejador de produção e especialista em logística.
Um Mestrado em Administração de Negócios (MBA) em gestão de operações pode ajudar os profissionais aspirantes a cargos de liderança sênior, como gerente de operações, diretor de operações ou diretor de operações (COO).
O futuro do gerenciamento de operações (OM) fortalece seu papel como uma função de negócios estratégica e geradora de receita, alimentada por dados, IA e automação. A OM orienta as organizações rumo a metas ambientais, sociais e de governança (ESG ) por meio da otimização energética, redução de resíduos e sustentabilidade da cadeia de suprimentos.
Sistemas de circuito fechado facilitam a melhoria contínua e uma tomada de decisão mais robusta com análise de dados contínua orientada por IA. Os profissionais de gerenciamento de operações continuam a explorar maneiras de implementar a IA em suas organizações de forma a trazer benefício para suas forças de trabalho. Enquanto isso, a automação de processos de ponta a ponta pode levar as organizações para mais perto da hiperautomação.
O gerenciamento de operações apresenta às organizações um roteiro para uma ampla gama de benefícios. As empresas podem aprimorar seu próprio OM de acordo com estas melhores práticas:
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