O que é gerenciamento de operações?

O gerenciamento de operações (OM) é crítico para muitos processos de negócios que impulsionam o sucesso a longo prazo. No nível executivo, o OM é um fator primário para o controle contínuo de margens, redução de riscos e vantagem competitiva. Os gerentes de operações usam o planejamento estratégico para criar processos escaláveis que levam a resultados consistentes, mesmo em condições voláteis.

Empresas com capacidades maduras de OM podem absorver interrupções, implementar a alocação dinâmica de recursos e manter a qualidade sob estresse, ao mesmo tempo em que passam por melhorias contínuas por meio de tomadas de decisões baseadas em dados.

O gerenciamento de operações é crítico para estes aspectos: