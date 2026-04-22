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Operações de negócios

O que é gerenciamento de operações?

By Ivan Belcic , Ian Smalley
Publicado 22/04/2026

Gerenciamento de operações, definido

O gerenciamento de operações (OM) é o design estratégico, a orquestração e a otimização contínua das operações de negócios para facilitar a eficiência, a resiliência e a escalabilidade.

Um gerente de operações determina como as estratégias de negócios são implementadas, estabelecendo um conjunto de operações diárias mensuráveis e repetíveis, que se alinham com metas estratégicas de alto nível.

À medida que as organizações escalam e passam pelas transformações digitais, o OM ajuda a atingir objetivos como expansão de margens, confiabilidade de serviços e mitigação de riscos.

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Por que o gerenciamento de operações é importante

O gerenciamento de operações (OM) é crítico para muitos processos de negócios que impulsionam o sucesso a longo prazo. No nível executivo, o OM é um fator primário para o controle contínuo de margens, redução de riscos e vantagem competitiva. Os gerentes de operações usam o planejamento estratégico para criar processos escaláveis que levam a resultados consistentes, mesmo em condições voláteis.

Empresas com capacidades maduras de OM podem absorver interrupções, implementar a alocação dinâmica de recursos e manter a qualidade sob estresse, ao mesmo tempo em que passam por melhorias contínuas por meio de tomadas de decisões baseadas em dados.

O gerenciamento de operações é crítico para estes aspectos:

  • Melhoria de margem e controle de custos
  • Resiliência e agilidade operacional
  • Crescimento escalável sem aumentos proporcionais nos custos
  • Experiências consistentes e de alta qualidade da experiência do cliente

Melhoria de margem e controle de custos

Ao avaliar os fluxos de trabalho e processos atuais e criar novos, os profissionais de gerenciamento de operações maximizam a eficiência operacional e reduzem os custos operacionais.

Os gerentes de operações supervisionam vários departamentos para otimizar os processos em toda a empresa, adotando uma visão de alto nível para eliminar gargalos e aumentar o uso de recursos.

Em escala, pequenas melhorias na eficiência ainda podem levar a ganhos de EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), tornando o OM um fator crucial para o desempenho financeiro.

Resiliência operacional e agilidade

Os gerentes de operações aprimoram continuamente os processos de produção, o gerenciamento de projetos e outras operações comerciais para tornar as organizações mais adaptáveis às condições de mercado em constante mudança.

A contínua melhoria do processo ajuda as empresas a responder rapidamente a interrupções e aproveitar oportunidades de mercado temporárias que concorrentes menos ágeis perdem. Iniciativas robustas de sourcing e melhorias na logística da cadeia de suprimentos podem permitir que as empresas resistam à volatilidade, como o aumento dos preços do petróleo ou a escassez de matérias-primas. Exercícios de planejamento de cenários orientados por dados podem revelar possíveis interrupções e dar às partes interessadas tempo suficiente para desenvolver contra-estratégias.

Crescimento escalável sem aumentos proporcionais de custos

OM forte permite que as organizações para escalar operações sem um aumento linear nos custos.

Um plano de gerenciamento de operações bem-sucedido, baseado em sólidos fundamentos de resolução de problemas, equilibrará a padronização com a flexibilidade, preservando a eficiência e, ao mesmo tempo, levando em conta as inconsistências entre os mercados. Forecasting baseado em métrica claras e KPIs de desempenho fornece os insight estratégicos necessários para decisões crítico relacionadas à escalabilidade.

Experiências de cliente consistentes e de alta qualidade

Ao padronizar e otimizar os processos de negócios, o OM capacita as organizações a manter padrões de qualidade mais fortes e entregar maior consistência aos clientes.

Operações simplificadas levam a mais velocidade, maior qualidade e maior confiabilidade, e tudo isso afeta a retenção de clientes, o valor vitalício e a percepção da marca.

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Funções principais do gerenciamento de operações

O gerenciamento de operações abrange inúmeras funções de negócios que afetam a eficiência e a confiabilidade organizacional. Os principais componentes do gerenciamento de operações incluem:

  • Otimização de processos de negócios: profissionais de gerenciamento de operações projetam e otimizam processos de negócios para equilibrar eficiência com custos. A reengenharia de processos empresariais (BPR), disciplina fundamental da estratégia de operações, é a prática de avaliar e redesenhar fluxos de trabalho para maximizar a eficácia e eliminar ineficiências.
  • Cadeia de suprimentos e gerenciamento de estoque: O gerenciamento sólido do estoque e da cadeia de suprimentos ajuda as organizações a manter os custos baixos e facilita a escalabilidade. Os gerentes de operações ajudam os fabricantes a supervisionar as compras, as relações com fornecedores, o fornecimento de MRO (manutenção, reparo e operações), a logística e outras funções da cadeia de suprimentos para facilitar o planejamento da produção. Para a gestão de estoques, a OM utiliza o planejamento da demanda para reduzir o excesso de estoque e evitar a falta dele.
  • Produção e prestação de serviços: Tanto os fabricantes quanto os prestadores de serviços podem se beneficiar da gestão de operações. Na fabricação, o OM ajuda a otimizar os cronogramas de produção e a simplificar o projeto de produtos e outros processos. Com as operações de serviço, o OM aumenta a produtividade e a qualidade do serviço para manter as expectativas dos clientes e, ao mesmo tempo, mitigar a demanda flutuante, a alocação de capacidade e o agendamento.
  • Gerenciamento de qualidade: o OM em gerenciamento de qualidade acompanha KPIs como taxas de defeitos e variância de processos para impulsionar a melhoria contínua. Um controle de qualidade consistente é essencial para fortes KPIs de satisfação do cliente e conformidade contínua com quaisquer regulamentações relevantes.
  • Manutenção e gestão de ativos: A gestão de ativos ajuda as organizações a aumentar a confiabilidade, maximizando o tempo de atividade. Os gestores de operações utilizam sistemas de gestão de ativos empresariais (EAM) para prolongar a vida útil dos ativos através de técnicas como a manutenção preditiva. Sistemas computadorizados de gerenciamento de manutenção (CMMS) centralizam os processos de manutenção para otimizar a supervisão. Os benefícios do CMMS e de outras soluções de gestão de ativos incluem insights acionáveis sobre históricos de manutenção, vida útil prolongada dos ativos e maior produtividade. Os gerentes de operações usam esses dados para reduzir o tempo de inatividade não planejado.
  • Força de trabalho e planejamento de recursos: As responsabilidades dos gerentes de operações se estendem tanto aos recursos humanos quanto ao planejamento de recursos empresariais (ERP). As pessoas que compõem uma organização desempenham um papel significativo no seu sucesso, e é por isso que as habilidades de liderança estão entre as principais competências dos profissionais de OM. O planejamento da força de trabalho também está relacionado a iniciativas de transformação digital, como adoção de automação e redistribuição de talentos. Os gerentes de operações devem manter o moral elevado e, ao mesmo tempo, supervisionar a alocação de mão de obra, o desenvolvimento de habilidades e o gerenciamento da capacidade. Todos os três ajudam a garantir que o pessoal da empresa seja adequadamente treinado para suas funções e possa atuar com eficácia.

Tecnologias-chave que moldam a gestão de operações moderna

As tecnologias digitais estão remodelando o gerenciamento de operações (OM), de uma prática reativa para uma função preditiva e autônoma. Com uma gama de tecnologias contemporâneas à sua disposição, os gerentes de operações podem se beneficiar de insights baseados em dados que permitem tornar suas organizações ainda mais eficientes, resilientes e lucrativas.

Essas tecnologias-chave estão moldando o OM moderno:

  • Inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML)
  • Internet das coisas (IoT)
  • Automação e robótica
  • Digital twins
  • Nuvem e edge computing
Inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML)

Inteligência artificial e aprendizado de máquina trazem o poder da análise preditiva de dados para o OM.

Gerentes de operações podem usar IA para prever a demanda e facilitar a manutenção preditiva, que otimiza a vida útil dos ativos por meio do monitoramento contínuo das condições. Os gestores de operações também utilizam IA para otimizar os fluxos de trabalho com automação inteligente .
Internet das coisas (IoT)

A instrumentação de ativos físicos com sensores da Internet das Coisas (IoT) os transforma em fontes de dados contínuas. Em vez de técnicos verificarem manualmente os equipamentos em uma cadência regular, os sensores de IoT fornecem visibilidade operacional em tempo real para todos os ativos conectados.

Esses dados podem ser usados para criar digital twins, permitir a manutenção preditiva e operar edifícios inteligentes automatizados.
Automação e robótica

Automação robótica de processos (RPA) é um tipo de automação que usa robôs de software, ou “bots”, para automatizar tarefas rotineiras anteriormente realizadas por humanos. Como um tipo de automação de processos de negócios (BPA), a RPA pode aumentar a eficiência e a produtividade porque permite que os trabalhadores humanos foquem em desafios mais adequados às suas habilidades.

Da mesma forma, a automação física por meio da robótica pode gerar melhorias significativas no rendimento do processo de produção. A automação pode ajudar os gerentes de produção a manter a qualidade e o rendimento consistentes, reduzindo a variabilidade.
Digital twins

Digital twins são representações virtuais de ativos do mundo real. Impulsionados por fluxos de dados em tempo real de sensores de IoT e outras fontes, os digital twins se atualizam continuamente para refletir a condição real de seus equivalentes físicos. O modelo de maturidade de digital twins fornece um roteiro para a evolução da adoção e uso de digital twins.

Os profissionais de OM podem usar digital twins para executar simulações de pesquisa de operações e conduzir modelagem de cenários para descobrir como os ativos podem se comportar sob condições mutáveis. Os digital twins também apoiam as decisões de gastos, permitindo que os líderes simulem os efeitos e prevejam o retorno sobre o investimento (ROI) antes de comprometer.
Nuvem e edge computing

O uso de computação em nuvem e edge computing em operações distribuídas pode ajudar a aumentar a escalabilidade e mitigar a  latência.

Enquanto a computação em nuvem centralizada é escalável e compatível com a agregação de dados, as implementações de edge aproximam a computação de baixa latência das operações físicas.

Casos de uso de gerenciamento de operações

O gerenciamento de operações (OM) pode desempenhar um papel crítico em praticamente qualquer setor, informando estruturas de custos, prestação de serviços e exposição ao risco:

  • Fabricação: os gerentes de operações podem promover melhorias nos rendimentos com a otimização da produção e reduzir os custos por meio da manutenção preditiva.
  • Cadeia de suprimentos e logística: a previsão da demanda mantém os custos de estoque baixos, enquanto a otimização de rotas torna as operações logísticas mais eficientes.
  • Saúde: Os gerentes de operações podem reduzir os tempos de espera e otimizar o fluxo de pacientes em uma instituição de saúde, maximizando a alocação de recursos.
  • Gerenciamento de instalações e gestão de ativos: trazer a IA para o gerenciamento de instalações e a gestão de ativos os transforma em estratégias operacionais. O uso de energia e a programação de manutenção tornam-se iniciativas que aumentam a eficiência.
  • Operações de varejo e de consumo: Assim como no gerenciamento da cadeia de suprimentos, o OM ajuda os varejistas a gerenciar os estoques para evitar excessos e rupturas de estoque. Enquanto isso, plataformas de atendimento omnichannel simplificam as operações e ajudam a aumentar a satisfação do cliente.

Desafios no gerenciamento de operações

Os gerentes de operações devem enfrentar desafios organizacionais, estruturais e dinâmicos que podem impedir o desempenho, o custo e o risco. Os desafios da gestão operacional incluem:

  • Silos de dados: as organizações precisam centralizar e organizar os dados para maximizar seu valor. Os silos de dados impedem que os gerentes de operações obtenham visibilidade total do funcionamento interno de suas organizações, sem a qual eles não poderão oferecer os melhores resultados.
  • Sistemas legados: Os sistemas mais antigos são mais difíceis - e mais caros - de integrar. Por exemplo, transformar um prédio antigo em um prédio inteligente é mais complexo do que construir um novo prédio inteligente do zero. O mesmo princípio se aplica a sistemas desatualizados de computação e armazenamento de dados.
  • Interrupções na cadeia de suprimentos: uma das responsabilidades mais importantes de um gerente de operações é criar cadeias de produção resilientes que possam resistir a interrupções no fornecimento. Quando ocorrem interrupções, o OM ajuda as empresas a continuar entregando para seus clientes.
  • Escassez de força de trabalho e lacunas de habilidades: uma organização resiliente pode suportar escassez de força de trabalho e pode interrupções na cadeia de suprimentos. Os gerentes de operações devem lidar com sucesso com as escassez de mão de obra, ao mesmo tempo em que ajudam os funcionários atuais a se qualificarem para tarefas mais avançadas.
  • Dimensionamento das operações sem aumentar a complexidade: o gerenciamento de operações busca padronizar as operações de negócios para que possam ser dimensionadas com o mínimo de atrito possível. O dimensionamento deve preservar a simplicidade das operações simplificadas, respeitando as diferenças entre novos mercados ou setores. Quando o dimensionamento é mal gerenciado, ele pode introduzir silos enquanto aumenta os custos e limita a visibilidade.

Estruturas de gerenciamento de operações

As operações framework podem aumentar a eficiência, reduzir o desperdício e aumentar a produtividade ao redesenhar suas práticas de negócios. O objetivo de um framework de OM é alinhar as atividades organizacionais diárias em todas as operações de negócios com objetivos estratégicos de longo prazo.

As metodologias de gerenciamento de operações incluem:

  • Manufatura enxuta: Uma abordagem centrada no cliente, focada em maximizar o valor através da eliminação do desperdício, conhecido como muda , no processo de produção.
  • Six Sigma: uma metodologia baseada em dados que melhora um processo de negócios, praticamente eliminando erros. O Six Sigma sujeita os processos atuais ao esquema de avaliação DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar, controlar) enquanto aplica DMADV (definir, medir, analisar, projetar, verificar) a novos processos.
  • Lean Six Sigma: Lean Six Sigma é uma combinação de manufatura enxuta e Seis Sigma que visa eliminar o desperdício dos processos organizacionais.
  • Gerenciamento da qualidade total (TQM): o gerenciamento da qualidade total (TQM) é uma metodologia de gerenciamento que impulsiona a melhoria contínua e a satisfação do cliente por meio do envolvimento contínuo dos funcionários.
  • Just-in-time (JIT): um framework de gerenciamento de inventário baseado no recebimento de componentes e materiais quando são necessários, reduzindo os estoques e evitando excessos de estoque.
  • Operações Agile: o Agile é uma abordagem iterativa para o gerenciamento de projetos em que as equipes trabalham em períodos curtos conhecidos como sprints, depois avaliam o progresso e iteram com base no trabalho anterior. O Agile teve origem no desenvolvimento de software e é especialmente relevante em campos altamente iterativos com colaboração interfuncional significativa.

Carreiras e habilidades de gerenciamento de operações

As funções de gerenciamento de operações (OM) adequam-se a indivíduos com uma combinação de competências técnicas e interpessoais, como funções de análise de dados e habilidades de liderança. As funções de liderança abrangem a estratégia de negócios e a execução de tecnologia, exigindo que a equipe mantenha a familiaridade com os desenvolvimentos digitais emergentes.

O conjunto principal de habilidades de OM inclui:

  • Análise de dados: interpretação de dados para descobrir possíveis oportunidades de melhoria.
  • Otimização de processos: Avaliar, refinar e projetar fluxos de trabalho com foco em eficiência e escalabilidade.
  • Tomada de decisão: considerar custo, velocidade e qualidade ao fazer escolhas operacionais crítico.
  • Coordenação: comunicação dentro de uma organização e com parceiros externos para alinhamento às metas de negócios.
  • Liderança: usar habilidades de gerenciamento para criar um ambiente baseado em responsabilidade que apoie a melhoria contínua, o gerenciamento de desempenho e o envolvimento da força de trabalho.
  • Tecnologia da informação: utilização de sistemas e plataformas de software empresariais para facilitar a tomada de decisões baseada em dados, a automação de processos e outras iniciativas relacionadas.

Gestão de operações e trajetórias de carreira na educação

Profissionais que buscam uma carreira em gerenciamento de operações geralmente obtêm um diploma de bacharel em administração de empresas, gerenciamento de negócios, gerenciamento de cadeia de suprimentos ou outros campos semelhantes. Os profissionais de OM podem começar em posições de nível básico, como analistas de operações, coordenador de cadeia de suprimentos, planejador de produção e especialista em logística.

Um Mestrado em Administração de Negócios (MBA) em gestão de operações pode ajudar os profissionais aspirantes a cargos de liderança sênior, como gerente de operações, diretor de operações ou diretor de operações (COO).

O futuro da gestão de operações

O futuro do gerenciamento de operações (OM) fortalece seu papel como uma função de negócios estratégica e geradora de receita, alimentada por dados, IA e automação. A OM orienta as organizações rumo a metas ambientais, sociais e de governança (ESG ) por meio da otimização energética, redução de resíduos e sustentabilidade da cadeia de suprimentos.

Sistemas de circuito fechado facilitam a melhoria contínua e uma tomada de decisão mais robusta com análise de dados contínua orientada por IA. Os profissionais de gerenciamento de operações continuam a explorar maneiras de implementar a IA em suas organizações de forma a trazer benefício para suas forças de trabalho. Enquanto isso, a automação de processos de ponta a ponta pode levar as organizações para mais perto da hiperautomação.

Como melhorar o gerenciamento de operações

O gerenciamento de operações apresenta às organizações um roteiro para uma ampla gama de benefícios. As empresas podem aprimorar seu próprio OM de acordo com estas melhores práticas:

  • Avaliar a maturidade das operações: realizar um levantamento das operações comerciais atuais para determinar o grau de eficiência, desperdício e outras métricas críticas.
  • Centralize os dados: implemente uma arquitetura de dados unificada para acabar com o isolamento, impulsionar iniciativas de IA e permitir visibilidade em tempo real.
  • Implementar a análise de dados: invista em um programa de análise de dados, geralmente impulsionado por soluções de IA, que atenda às metas e requisitos de negócios.
  • Alinhar as operações com a estratégia de negócios: estabeleça KPIs que reflitam as prioridades da liderança, como crescimento da receita ou melhoria da margem, e, em seguida, crie uma estratégia operacional que se alinhe com essas metas.
  • Padronize com flexibilidade: simplifique e padronize os processos de negócios, mantendo flexibilidade suficiente para levar em conta diferentes circunstâncias e ambientes em mudança.
Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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