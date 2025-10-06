O que é gerenciamento ágil de projetos?

O gerenciamento ágil de projetos é uma abordagem para iniciativas individuais, geralmente em desenvolvimento de produtos ou software, que se baseia nos princípios ágeis de colaboração, desenvolvimento iterativo, flexibilidade, adaptabilidade e melhoria contínua. O gerenciamento dos objetivos dos projetos (prazos, recursos, objetivos, equipes) é focado pela lente do ágil e pode incluir qualquer um dos vários frameworks diferentes, incluindo scrum, Kanban e lean.

O gerenciamento ágil de projetos, quando agrupado, pode formar um programa que também pode ser gerenciado com os princípios do ágil; programas agrupados podem formar um portfólio, como uma "matriosca".

A metodologia ágil, como abordagem, surgiu em 2001 com a publicação do Manifesto Ágil por um grupo de engenheiros de software. O Manifesto Ágil inclui quatro valores-chave e 12 princípios. Os principais valores são:

Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas

Software operacional acima de documentação abrangente

Colaboração com o cliente acima de negociação de contratos

Resposta à mudança acima de seguir um plano

Os valores preferenciais não exigem o abandono dos que não são priorizados. Por exemplo, a filosofia ágil não proíbe o uso de um plano, mas dá mais ênfase à resposta e à preparação para mudanças inevitáveis.

Como seu nome sugere, o gerenciamento ágil de projetos é projetado para operar em um mundo repleto de requisitos em constante mudança. Em vez de planejar meticulosamente cada etapa de um projeto antes que ele comece, as tarefas são criadas de forma rápida e avaliadas, discutidas e alteradas regularmente em resposta ao feedback da equipe ou do cliente.

Desde o início, parte-se do princípio de que planos e abordagens precisarão mudar, sem apego rígido ao planejamento inicial. Os membros individuais da equipe têm poder para se manifestar, sem uma hierarquia tão firme como em outras abordagens.