O que é gerenciamento de fluxo de valor?

Determine o escopo do mapa do fluxo de valor, que normalmente engloba todo o processo de criação e entrega de valor. Isso inclui fornecedores, processos internos e entrega ao cliente.



Isso também envolve capturar as necessidades do cliente e as informações relevantes sobre cada fornecedor e as cadeias de suprimentos envolvidas no fornecimento de serviços ou matérias-primas essenciais para o fluxo de valor. Se houver vários fornecedores, agrupá-los com base no tipo de material ou na localização geográfica pode tornar o mapa mais eficiente.