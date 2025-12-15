A gestão de projetos envolve o planejamento e a execução de iniciativas empresariais para atingir objetivos específicos dentro de restrições definidas, como tempo, orçamento e escopo. A gestão eficaz de projetos é relevante para todos os setores, desde pequenas startups lançando produtos de nicho até corporações globais que gerenciam projetos de infraestrutura multimilionários. Projetos mal gerenciados podem resultar em desperdícios de recursos, perdas de prazos ou prejuízos financeiros.

A IA está mudando o futuro da gestão de projetos ao permitir um planejamento mais inteligente e execuções mais rápidas. A IA introduz abordagens baseadas em dados nos fluxos de trabalho do projeto para que os líderes possam fazer escolhas mais bem informadas.

Uma pesquisa da Gartner previu que, até 2030, 80% das tarefas rotineiras de gerenciamento de projetos seriam realizadas por meio da IA.1 Como sinal da rapidez com que a IA está sendo adotada na área, um estudo da Association for Project Management constatou que 70% dos profissionais de projetos afirmaram que suas organizações utilizavam IA, um aumento em relação aos 36% registrados dois anos antes.2 À medida que a tecnologia continua avançando, também avançarão as formas pelas quais ela pode ser aplicada.