Como uma ferramenta de avaliação de maturidade, o modelo permite que as empresas avaliem o uso da tecnologia de digital twins para representar, monitorar e otimizar ativos e sistemas físicos. É também um roteiro estruturado de implementação de digital twins que orienta as organizações desde representações digitais básicas por meio de modelos dinâmicos e em direção a sistemas preditivos, interconectados e autônomos.

Os estágios do modelo representam níveis crescentes de integração de dados, complexidade do sistema e capacidade analítica. À medida que as empresas progridem pelos diferentes níveis de maturidade, seus modelos de digital twins evoluem de visualizações estáticas para sistemas inteligentes que podem simular resultados, informar decisões estratégicas e agir de forma autônoma.

Muitas organizações formalizam essa progressão usando frameworks internos ou benchmarks externos descritos em white papers de digital twins focados em sustentabilidade, otimização do ciclo de vida de ativos e resiliência operacional. Para líderes empresariais, a maturidade de digital twins pode gerar maior resiliência operacional, planejamento de capital mais preciso e maior visibilidade sobre o desempenho dos ativos.