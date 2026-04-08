O modelo de maturidade de gêmeos digitais é uma estrutura que ajuda as organizações a avaliarem suas iniciativas de gêmeos digitais e a progredirem em direção a implementações mais avançadas e que gerem valor.
Como uma ferramenta de avaliação de maturidade, o modelo permite que as empresas avaliem o uso da tecnologia de digital twins para representar, monitorar e otimizar ativos e sistemas físicos. É também um roteiro estruturado de implementação de digital twins que orienta as organizações desde representações digitais básicas por meio de modelos dinâmicos e em direção a sistemas preditivos, interconectados e autônomos.
Os estágios do modelo representam níveis crescentes de integração de dados, complexidade do sistema e capacidade analítica. À medida que as empresas progridem pelos diferentes níveis de maturidade, seus modelos de digital twins evoluem de visualizações estáticas para sistemas inteligentes que podem simular resultados, informar decisões estratégicas e agir de forma autônoma.
Muitas organizações formalizam essa progressão usando frameworks internos ou benchmarks externos descritos em white papers de digital twins focados em sustentabilidade, otimização do ciclo de vida de ativos e resiliência operacional. Para líderes empresariais, a maturidade de digital twins pode gerar maior resiliência operacional, planejamento de capital mais preciso e maior visibilidade sobre o desempenho dos ativos.
Um digital twin é uma representação virtual de um ativo físico, sistema ou ambiente. Ele utiliza dados de sensores da Internet das Coisas (IoT) e outras fontes para modelar a condição, o desempenho e o comportamento do ativo ao longo do tempo. Os digital twins permitem monitoramento, simulação e otimização de seus equivalentes físicos.
A pesquisa acadêmica formalizou ainda mais os gêmeos digitais como sistemas ciberfísicos que sincronizam continuamente os estados físicos e virtuais.
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O modelo de maturidade de digital twins tem a funcionalidade de cinco estágios de maturidade nos quais as organizações podem autoavaliar seu progresso ao longo do roteiro de digital twins. O modelo de maturidade começa com modelos estáticos de baixo nível com base em dados históricos e apresenta avanços por meio de modelos autônomos de alto nível alimentados por aprendizado de máquina.
Cada estágio se baseia no anterior, aumentando em fidelidade de dados, integração e recursos de tomada de decisão.
Vários frameworks acadêmicos e setoriais descrevem estágios progressivos de maturidade de digital twins, desde modelos de visualização estáticos até sistemas totalmente autônomos. Conforme descrito por Yung Woon Kim, estes são os cinco estágios do modelo de maturidade dos gêmeos digitais:
O primeiro estágio do desenvolvimento de digital twins é a renderização única do ativo físico. O criador de digital twins modela o ativo usando software de projeto auxiliado por computador (CAD) ou modelagem de informações de construção (BIM). O resultado é um modelo 2D ou 3D do ativo físico, com aparência visual semelhante.
Os digital twins criados dessa forma geralmente não incorporam dados de sensores como parte do processo de modelagem e não possuem funções de simulação em tempo real. Em vez disso, são criados digital twins parecidos, como uma representação mais generalizada dos sistemas ou ativos físicos.
Um digital twin estático é uma representação digital de um ativo físico com base em dados históricos, instantâneos ou atualizações periódicas. Ao contrário de gêmeos mais avançados, um digital twin estático não mantém uma conexão de dados contínua ao vivo com sua contraparte física e, portanto, não pode retratar com precisão seu estado atual.
Os digital twins estáticos usam fluxos de trabalho de lógica de controle de processos predefinidos — conjuntos de regras básicas ou limites — para acionar alertas e gerar respostas simples com base em condições predefinidas. Os gêmeos estáticos fornecem uma visão básica da estrutura ou condição de um ativo, mas não refletem mudanças operacionais em tempo real nem geram simulações de possíveis estados futuros para forecasting.
Enquanto isso, digital twins mais avançados podem modelar comportamentos complexos e dinâmicas de sistemas para fornecer insights sobre como um sistema físico ou objeto mudará com o tempo.
O caso ideal de uso para um gêmeo digital estático na gestão de ativos empresarial (EAM) é como um dashboard inteligente, destacando o status ao vivo de um sistema para uma tomada de decisão humana mais informada. Exemplos incluem controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA) e sistemas de captura de dados (DCS). Em muitas organizações, esses sistemas se integram a um sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado (CMMS) para apoiar os fluxos de trabalho de manutenção e a visibilidade dos ativos.
Um digital twin dinâmico é um modelo virtual de um sistema físico que, ao contrário dos twins estáticos, inclui comportamentos e dinâmicas. Esse processo permite que os gêmeos dinâmicos modelem a operação de um sistema ao longo do tempo, ShowCase como os componente interagem e como o sistema lida com a mudança nas condições. Os gêmeos dinâmicos mantêm um vínculo de dados síncrono em tempo real com o objeto físico, alimentando suas simulações e análises com dados operacionais.
Os digital twins dinâmicos podem gerar simulações hipotéticas, permitindo que os operadores experimentem e testem o sistema em diferentes cenários. Os stakeholders podem explorar estados de falha, otimizações potenciais e mudanças ambientais sem afetar o sistema do mundo real. Da mesma forma, os usuários podem analisar a causa e o efeito quando acontecem interrupções.
Os gêmeos dinâmicos se destacam em situações que exigem uma compreensão clara do comportamento e da causalidade do sistema para previsões precisas. Esses recursos são especialmente valiosos para os tomadores de decisões empresariais, permitindo o planejamento de cenários, a análise de riscos e a otimização operacional sem interromper os sistemas ativos.
Casos de uso incluem engenharia, saúde, manufatura inteligente e modelagem de sistemas em escala, onde testes, diagnósticos e previsões de desempenho são críticos.
Os digital twins interativos conectam vários digital twins a um sistema federado, o que significa que eles operam de forma independente, mas podem interagir e compartilhar dados. Dessa forma, os sistemas gêmeos interativos refletem as interdependências dos sistemas e operações do mundo real, como no gerenciamento da cadeia de suprimentos.
Coordenando as interações entre os gêmeos no sistema é um thread digital: uma framework de comunicação bidirecional que abrange todo o ciclo de vida dos sistemas físicos. Esse barramento de interface integra dados em todo o sistema, permitindo que os gêmeos respondam e influenciem uns aos outros à medida que têm experiência de mudanças.
Os gêmeos interativos fornecem aos operadores humanos visibilidade e compreensão em nível de sistema sobre métricas operacionais e desempenho e exigem intervenção humana para ação. Os stakeholders usam insights entre sistemas gerados pelos gêmeos interativos para tomar decisões estratégicas baseadas em dados para obter o máximo impacto e eficiência.
Em escala, os sistemas interativos de digital twins fornecem visibilidade em toda a organização, apoiando a coordenação multifuncional e o planejamento estratégico complexo.
O potencial dos gêmeos digitais é mais plenamente imaginado no nível mais alto do modelo de maturidade, onde a automação entra em ação. Os gêmeos autônomos não apenas modelam os comportamentos e as mudanças do sistema, mas também decidem e agem de forma independente com base nessas condições. Ao contrário, todos os níveis mais baixos no modelo de maturidade de digital twins precisam de operadores humanos para afetar os sistemas físicos.
Os gêmeos autônomos sincronizam em tempo real com os sistemas físicos que eles representam e controlam usando os dados recebidos para avaliar as condições das operações e decidir manter o desempenho ideal do sistema. Os digital twins autônomos usam orquestração para gerenciar sistemas inteiros, como frotas de drones ou infraestrutura inteligente.
Aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA) permitem que gêmeos autônomos decidam e atuem no lugar de operadores humanos. Análise preditiva, Decision Optimization, detecção de anomalias e aprendizado adaptativo são necessários para uma verdadeira autonomia. A capacidade de processar dados, gerar insights e agir de forma autônoma em um circuito fechado é o que diferencia os digital twins autônomos dos níveis de maturidade mais baixos.
Em ambientes corporativos, os gêmeos autônomos podem dar suporte a operações de auto-otimização, reduzir a intervenção manual e permitir respostas mais rápidas a mudanças nas condições. Os digital twins também são cada vez mais usados para apoiar iniciativas de sustentabilidade, otimizando o uso de energia, reduzindo o desperdício e melhorando a eficiência de recursos em sistemas físicos.
Desenvolvimentos recentes da IBM Research demonstram a aplicação de digital twins autônomos em ambientes do mundo real. Em um estudo de caso de 2025, os pesquisadores da IBM desenvolveram um gêmeo digital impulsionado por IA para sistemas industriais complexos, como operações de transporte.
Organizações de diversos setores podem utilizar modelos de maturidade de digital twins para orientar as estratégias de implementação durante uma transformação digital contínua e medir o retorno sobre o investimento (ROI) em cada etapa do desenvolvimento.
Os gêmeos digitais otimizam os sistemas de produção e reduzem o downtime por meio de manutenção preditiva e otimização de processos.
Réplicas detalhadas de motores de aeronaves e outros componentes podem indicar como os componentes do mundo real reagirão sob estresse e mudanças nas condições ambientais.
Os digital twins estão sendo explorados para modelar condições específicas de pacientes e operações hospitalares, com o objetivo de atendimento mais personalizado e maior eficiência.
Em edifícios inteligentes, os digital twins frequentemente usam IA de edge para otimizar sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), consumo de energia e alocação de recursos baseada em ocupação.
Os planejadores de cidades podem usar digital twins para modelar sistemas de transporte, serviços públicos e condições ambientais, melhorando a resiliência e o planejamento de longo prazo.
Os gêmeos digitais podem explorar como os projetos e paisagismo irão resistir a inundações, calor extremo e outros efeitos das mudanças climáticas .
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