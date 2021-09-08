O que é integração de circuito fechado?

A integração de circuito fechado é um método de criação e gerenciamento de interfaces de programação de aplicativos (APIs) no qual os dados operacionais históricos e em tempo real de uma empresa são usados para melhorar as integrações futuras e refinar as existentes.

A integração de circuito fechado geralmente requer uma plataforma de integração equipada com recursos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina. A IA reúne dados de integrações de aplicações anteriores e atuais, analisa esses dados e usa os resultados da análise para fazer recomendações informadas sobre a criação de novas integrações, a otimização das integrações existentes, testes de APIs para máxima segurança e muito mais. Dessa forma, a integração de circuito fechado concede às equipes empresariais maior visibilidade operacional em todo o ecossistema de integrações de aplicações. Como resultado, as equipes podem colocar integrações em funcionamento em menos tempo, e podem ajustar consistentemente as integrações para garantir o desempenho contínuo ótimo.

A integração de circuito fechado pode ser entendida como uma tradução dos princípios do gerenciamento de desempenho de circuito fechado para o domínio do API management. No gerenciamento de desempenho de circuito fechado, os líderes organizacionais monitoram continuamente os principais indicadores de desempenho de uma empresa. Os insights obtidos com esse monitoramento são usados para atualizar os planos e metas organizacionais em tempo real. Em vez de elaborar um plano, executá-lo e avaliar os resultados, a gestão de desempenho em circuito fechado cria um ciclo contínuo e autossustentável de melhoria contínua do desempenho.

A integração de circuito fechado cria um ciclo autossustentável semelhante de melhoria contínua do desempenho para integrações de software. Em vez de criar integrações, colocá-las em ação e revisá-las em uma data posterior, as equipes podem alimentar constantemente dados operacionais em modelos de IA e aprendizado de máquina. A IA, então, usa esses dados para simplificar integrações novas e existentes. Além disso, as equipes não precisam mais fazer cada integração a partir do zero: a IA pode se basear em dados de integrações anteriores para orientar a criação de novas APIs eficientes e seguras.