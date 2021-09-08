O que é integração de circuito fechado?

A integração de circuito fechado é um método de criação e gerenciamento de interfaces de programação de aplicativos (APIs) no qual os dados operacionais históricos e em tempo real de uma empresa são usados para melhorar as integrações futuras e refinar as existentes.
A integração de circuito fechado geralmente requer uma plataforma de integração equipada com recursos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina. A IA reúne dados de integrações de aplicações anteriores e atuais, analisa esses dados e usa os resultados da análise para fazer recomendações informadas sobre a criação de novas integrações, a otimização das integrações existentes, testes de APIs para máxima segurança e muito mais. Dessa forma, a integração de circuito fechado concede às equipes empresariais maior visibilidade operacional em todo o ecossistema de integrações de aplicações. Como resultado, as equipes podem colocar integrações em funcionamento em menos tempo, e podem ajustar consistentemente as integrações para garantir o desempenho contínuo ótimo.
A integração de circuito fechado pode ser entendida como uma tradução dos princípios do gerenciamento de desempenho de circuito fechado para o domínio do API management. No gerenciamento de desempenho de circuito fechado, os líderes organizacionais monitoram continuamente os principais indicadores de desempenho de uma empresa. Os insights obtidos com esse monitoramento são usados para atualizar os planos e metas organizacionais em tempo real. Em vez de elaborar um plano, executá-lo e avaliar os resultados, a gestão de desempenho em circuito fechado cria um ciclo contínuo e autossustentável de melhoria contínua do desempenho.
A integração de circuito fechado cria um ciclo autossustentável semelhante de melhoria contínua do desempenho para integrações de software. Em vez de criar integrações, colocá-las em ação e revisá-las em uma data posterior, as equipes podem alimentar constantemente dados operacionais em modelos de IA e aprendizado de máquina. A IA, então, usa esses dados para simplificar integrações novas e existentes. Além disso, as equipes não precisam mais fazer cada integração a partir do zero: a IA pode se basear em dados de integrações anteriores para orientar a criação de novas APIs eficientes e seguras.
A integração está no centro dos esforços de automação empresarial. Atualmente, as organizações dependem de uma variedade de aplicações díspares (tanto dentro quanto fora da empresa) para impulsionar suas operações. A automação eficaz dos fluxos de trabalho e da experiência do usuário nesses vastos ecossistemas depende de fazer com que todas essas aplicações compartilhem dados sem dificuldades entre si.
Por exemplo, um fluxo de trabalho simples de processamento de leads pode exigir integrações entre um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), uma plataforma de automação de marketing e vários canais de contato, como o Slack e clientes de e-mail. Para facilitar o fluxo de dados de oportunidades entre esses sistemas, uma equipe deve construir uma série de APIs para garantir que cada aplicação possa se comunicar com os outros. Se a equipe estabelecer e gerenciar essas APIs em uma plataforma de integração com recursos de integração de circuito fechado, a IA incorporada poderá ajudá-la de algumas das seguintes maneiras:
Quando as transformações digitais empresariais falham, geralmente é porque as integrações entre as aplicações que alimentam essas transformações são ineficientes, complicadas e inseguras. A abordagem de circuito fechado é compatível com integrações mais eficazes usando os dados operacionais da própria empresa para refinar continuamente APIs e fluxos de trabalho. Isso permite o seguinte:
Conforme mencionado acima, a integração de circuito fechado é um dos princípios fundamentais das soluções de cloud integration da IBM. Para executar transformações digitais bem-sucedidas, as empresas precisam ter a capacidade de criar integrações eficientes e confiáveis entre aplicações. Para esse fim, as soluções de cloud integration da IBM oferecem integrações que são:
Saiba mais sobre o IBM Cloud Pak for Integration, uma plataforma de integração híbrida com uma IA incorporada que automatiza as integrações com base nos dados operacionais específicos da sua empresa. Essa abordagem de circuito fechado fornece recomendações de mapeamento de fluxo e campo, cria casos de teste de APIs mais inteligentes e ajuda a descobrir ineficiências em seu ambiente atual. O IBM Cloud Pak for Integration cria conexões sem dificuldades de aplicações em todo o ecossistema de tecnologia. Ela aceita vários estilos de integração, interações de eventos em tempo real, arquitetura nativa da nuvem e serviços básicos compartilhados — tudo com segurança e criptografia de ponta a ponta de nível empresarial em uma única experiência unificada.
