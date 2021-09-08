Tags
O que é integração de circuito fechado?

Ilustração de linhas, setas e pontos organizados para formar vários ciclos contínuos

Você deve ter ouvido falar sobre integração de circuito fechado. Na verdade, a IBM disse recentemente que toda integração deve ser uma integração de circuito fechado. Mas o que isso significa?

A integração de circuito fechado é um método de criação e gerenciamento de interfaces de programação de aplicativos (APIs) no qual os dados operacionais históricos e em tempo real de uma empresa são usados para melhorar as integrações futuras e refinar as existentes.

A integração de circuito fechado geralmente requer uma plataforma de integração equipada com recursos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina. A IA reúne dados de integrações de aplicações anteriores e atuais, analisa esses dados e usa os resultados da análise para fazer recomendações informadas sobre a criação de novas integrações, a otimização das integrações existentes, testes de APIs para máxima segurança e muito mais. Dessa forma, a integração de circuito fechado concede às equipes empresariais maior visibilidade operacional em todo o ecossistema de integrações de aplicações. Como resultado, as equipes podem colocar integrações em funcionamento em menos tempo, e podem ajustar consistentemente as integrações para garantir o desempenho contínuo ótimo.

A integração de circuito fechado pode ser entendida como uma tradução dos princípios do gerenciamento de desempenho de circuito fechado para o domínio do API management. No gerenciamento de desempenho de circuito fechado, os líderes organizacionais monitoram continuamente os principais indicadores de desempenho de uma empresa. Os insights obtidos com esse monitoramento são usados para atualizar os planos e metas organizacionais em tempo real. Em vez de elaborar um plano, executá-lo e avaliar os resultados, a gestão de desempenho em circuito fechado cria um ciclo contínuo e autossustentável de melhoria contínua do desempenho.

A integração de circuito fechado cria um ciclo autossustentável semelhante de melhoria contínua do desempenho para integrações de software. Em vez de criar integrações, colocá-las em ação e revisá-las em uma data posterior, as equipes podem alimentar constantemente dados operacionais em modelos de IA e aprendizado de máquina. A IA, então, usa esses dados para simplificar integrações novas e existentes. Além disso, as equipes não precisam mais fazer cada integração a partir do zero: a IA pode se basear em dados de integrações anteriores para orientar a criação de novas APIs eficientes e seguras.

 

Como a integração de circuito fechado funciona na prática

A integração está no centro dos esforços de automação empresarial. Atualmente, as organizações dependem de uma variedade de aplicações díspares (tanto dentro quanto fora da empresa) para impulsionar suas operações. A automação eficaz dos fluxos de trabalho e da experiência do usuário nesses vastos ecossistemas depende de fazer com que todas essas aplicações compartilhem dados sem dificuldades entre si.

Por exemplo, um fluxo de trabalho simples de processamento de leads pode exigir integrações entre um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), uma plataforma de automação de marketing e vários canais de contato, como o Slack e clientes de e-mail. Para facilitar o fluxo de dados de oportunidades entre esses sistemas, uma equipe deve construir uma série de APIs para garantir que cada aplicação possa se comunicar com os outros. Se a equipe estabelecer e gerenciar essas APIs em uma plataforma de integração com recursos de integração de circuito fechado, a IA incorporada poderá ajudá-la de algumas das seguintes maneiras:

  • Sugestões de fluxos de trabalho: quando uma nova API é necessária, a plataforma de integração pode sugerir fluxos de trabalho anteriores que poderiam ser reutilizados para estabelecer a integração. Por exemplo, o mesmo fluxo de trabalho usado para conectar o CRM e o Slack pode ser usado para conectar a plataforma de automação de marketing e o Slack. Dessa forma, a equipe não precisa criar um fluxo de trabalho totalmente novo para cada integração; eles só precisam ajustar o fluxo de trabalho existente para se adequar ao novo contexto de integração.
  • Mapeamento de dados: duas APIs não podem usar as mesmas categorizações para representar os mesmos dados. Por exemplo, uma API pode se referir ao "código postal" de um cliente, enquanto outra pode se referir ao "código postal" de um cliente — há duas maneiras diferentes de se referir ao mesmo ponto de dados. Antes que duas APIs possam se comunicar entre si, os campos de dados e representações de uma API devem ser mapeados para os campos e representações da outra. Na verdade, o idioma de uma API deve ser traduzido para o idioma da outra. A integração de circuito fechado pode facilitar essa tradução fazendo conexões entre campos de dados com base em mapas de dados anteriores. Conforme a IA encontra uma variedade de mapeamentos, ela pode aplicar os conceitos aprendidos nas integrações anteriores para orientar as novas.
  • Testes de APIs: cada nova API precisa ser testada para garantir que funcione de forma eficaz e segura. Criar uma bateria abrangente de testes para cada API pode ser incrivelmente demorado, mas a integração de circuito fechado pode automatizar esse processo. Usando dados de testes anteriores e a especificação OpenAPI, a IA pode recomendar um pacote de testes para avaliar a funcionalidade da nova API. A IA pode até mesmo detectar lacunas em pacotes de teste existentes e sugerir novos testes para fechar essas lacunas.

Os benefícios da integração de circuito fechado

Quando as transformações digitais empresariais falham, geralmente é porque as integrações entre as aplicações que alimentam essas transformações são ineficientes, complicadas e inseguras. A abordagem de circuito fechado é compatível com integrações mais eficazes usando os dados operacionais da própria empresa para refinar continuamente APIs e fluxos de trabalho. Isso permite o seguinte:

  • Automação e integração mais rápidas: braços de integração em circuito fechado fornecem às equipes empresariais orientações informadas para a criação e manutenção de APIs que atendam às necessidades específicas de suas organizações. As APIs não precisam ser criadas a partir do zero sempre, e a plataforma de integração acompanha o desempenho da API para melhoria contínua. Como resultado, são necessários menos tempo e esforço para colocar as integrações funcionais em funcionamento, e os esforços de automação podem acelerar.
  • Equipes capacitadas para construir suas próprias integrações: a IA pode orientar membros da equipe menos proficientes tecnicamente na criação e operação de integrações eficazes e seguras. As equipes ágeis não precisam mais esperar por uma autoridade de TI centralizada para criar todas as integrações; eles podem implementar suas próprias APIs conforme necessário, eliminando os gargalos de uma arquitetura corporativa monolítica.
  • Visibilidade operacional: os dados coletados na integração de circuito fechado oferecem às equipes mais insight sobre como suas APIs funcionam e como elas podem ser aprimoradas. As equipes podem identificar ineficiências em tempo real, prever problemas antes que aconteçam e usar dados operacionais específicos da empresa para embasar suas respostas.
  • APIs mais seguras: a integração de circuito fechado facilita APIs mais seguras, pois a IA pode usar dados de testes anteriores para garantir que todos os aspectos da integração sejam testados quanto à funcionalidade e segurança.

Integração de circuito fechado e IBM

Conforme mencionado acima, a integração de circuito fechado é um dos princípios fundamentais das soluções de cloud integration da IBM. Para executar transformações digitais bem-sucedidas, as empresas precisam ter a capacidade de criar integrações eficientes e confiáveis entre aplicações. Para esse fim, as soluções de cloud integration da IBM oferecem integrações que são:

  • Automatizadas, usando IA, formatos repetíveis e ferramentas de pouco código para facilitar integrações mais rápidas
  • De circuito fechado, usando dados operacionais do mundo real, aprendizado de máquina e IA para impulsionar a melhoria contínua da integração
  • Multiestilos, unindo uma variedade de recursos de integração em uma única plataforma

Saiba mais sobre o IBM Cloud Pak for Integration, uma plataforma de integração híbrida com uma IA incorporada que automatiza as integrações com base nos dados operacionais específicos da sua empresa. Essa abordagem de circuito fechado fornece recomendações de mapeamento de fluxo e campo, cria casos de teste de APIs mais inteligentes e ajuda a descobrir ineficiências em seu ambiente atual. O IBM Cloud Pak for Integration cria conexões sem dificuldades de aplicações em todo o ecossistema de tecnologia. Ela aceita vários estilos de integração, interações de eventos em tempo real, arquitetura nativa da nuvem e serviços básicos compartilhados — tudo com segurança e criptografia de ponta a ponta de nível empresarial em uma única experiência unificada.

