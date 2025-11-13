O que são edifícios inteligentes?

Aproveitando os avanços nas tecnologias da Internet das Coisas (IoT) e da inteligência artificial (IA), as plataformas de edifícios inteligentes automatizam processos manuais, otimizam o desempenho dos edifícios, aumentam o conforto e ajudam a reduzir os custos de energia.

O termo "edifício inteligente" começou a aparecer na década de 2000 para descrever como a ascensão da infraestrutura em rede (e, posteriormente, o uso de dispositivos de IoT) estava impactando o design de edifícios comerciais.

Embora essas tecnologias ainda sejam a base dos edifícios inteligentes atuais, elas evoluíram para incorporar novos recursos que estão principalmente associadas a algoritmos de aprendizado de máquina (ML). Os algoritmos de ML são conjuntos de regras que permitem que os sistemas de IA reconheçam padrões em dados de treinamento e usem esses padrões para fazer previsões precisas sobre novos dados.

À medida que as tecnologias de rede, IoT, IA e aprendizado de máquina (ML) continuam evoluindo, a demanda por edifícios inteligentes que possam utilizar os avanços mais recentes continua crescendo. De acordo com um relatório recente, o mercado global de edifícios inteligentes deve aumentar em USD 76,8 bilhões nos próximos 5 anos. Esse aumento significa uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 11,3%.1