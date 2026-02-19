O que é a cadeia de suprimentos de MRO?

Enquanto as matérias-primas são incorporadas diretamente ao produto final, os itens de MRO auxiliam nos processos de produção. Muitas organizações classificam as despesas de MRO como indiretas e as tratam com menos rigor em aquisição, criando oportunidades para vazamento de custos, excesso de inventário e dispersão de fornecedores.

A cadeia de suprimentos de MRO inclui o seguinte:

Aquisição de peças sobressalentes: definição de uma estratégia de aquisição de MRO para o fornecimento de peças sobressalentes de fornecedores adequados.

Gerenciamento de inventário de MRO: manutenção dos níveis de inventário de peças de reposição para evitar falta de estoque, escassez e excesso de estoque.

Coordenação de serviços de MRO: agendamento e facilitação de serviços (por exemplo, reparos de equipamentos) de uma forma que use o inventário de forma eficiente e minimize o downtime.

Gerenciamento de relacionamento com fornecedores: o sourcing estratégico inclui a identificação dos parceiros de MRO certos e a manutenção de bons relacionamentos com eles durante todo o processo de aquisição para aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos.

O monitoramento do sucesso dos reparos, incluindo a taxa de resolução na primeira tentativa, fornece dados que orientam os processos de MRO (Manutenção, Reparo e Operação). Embora a execução da manutenção ocorra fora da cadeia de suprimentos, as métricas de desempenho de reparos influenciam diretamente o planejamento de inventário de MRO e a estratégia de aquisição.