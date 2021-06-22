Entender a “criticidade das peças de reposição” em seu inventário de MRO

Quais peças de reposição são mais importantes?
Se você é responsável pelo estoque de suprimentos de manutenção, reparo e operações (MRO), essa é uma pergunta fundamental a ser feita e respondida. O inventário é um investimento e esse investimento precisa ser gerenciado. Mas as peças não são todas iguais. Algumas são críticas para as operações ou a segurança dos funcionários. Outras são “boas para ter”, mas não urgentes.
É por isso que é fundamental ter uma metodologia definida para peças sobressalentes, aliada a um entendimento completo da criticidade das peças para suas operações. É a melhor maneira de garantir um desempenho robusto e confiável. E é também assim que você consegue determinar o nível ideal de estoque.
Tentar avaliar manualmente e atribuir uma pontuação de "criticidade de peças de reposição" de forma individual é praticamente impossível, considerando as dezenas ou centenas de milhares de itens mantidos em muitos inventários de MRO. Trabalhamos com muitos clientes para atribuir a criticidade de ativos e equipamentos, e a experiência nos mostra que há benefícios reais em alocar essa criticidade a peças sobressalentes. Esse tipo de informação:
Os dois gráficos abaixo representam um perfil médio de uma análise aprofundada do inventário de uma empresa:
É importante ressaltar, no entanto, que apenas atribuir um código à peça de reposição não é suficiente. Há variáveis que também precisam ser consideradas quando você analisa a criticidade de uma determinada peça. Por exemplo:
Após decidir quais dos parâmetros acima são mais importantes para sua organização, você precisa selecionar uma metodologia e uma solução que audite esses parâmetros com rotina. Por exemplo, sempre que uma nova transação é criada no Enterprise Resource Planning (ERP), a solução precisa aplicar essa transação ao material para determinar se a criticidade ainda está correta.
Enquanto você trabalha para otimizar seu inventário de MRO, considere o seguinte:
O BM Maximo MRO Inventory Optimization pode ajudar você a otimizar o inventário de manutenção, reparos e operações (MRO), fornecendo um quadro preciso e detalhado de desempenho.
Para ajudar você a entender a importância de cada peça, o MRO IO Material Criticality Value Service combina a tecnologia de análise MRO líder do setor com a experiência em consultoria para fornecer informações relevantes sobre a criticidade de peças de reposição.Explore a demonstração e veja como obter uma visão mais clara e precisa do seu inventário.
