Tags
Operações de negócios

Entender a “criticidade das peças de reposição” em seu inventário de MRO

Engenheiro de manutenção com roupas de proteção usando touchpad em tablet digital e trabalhando em pé

Quais peças de reposição são mais importantes?

Se você é responsável pelo estoque de suprimentos de manutenção, reparo e operações (MRO), essa é uma pergunta fundamental a ser feita e respondida. O inventário é um investimento e esse investimento precisa ser gerenciado. Mas as peças não são todas iguais. Algumas são críticas para as operações ou a segurança dos funcionários. Outras são “boas para ter”, mas não urgentes.

É por isso que é fundamental ter uma metodologia definida para peças sobressalentes, aliada a um entendimento completo da criticidade das peças para suas operações. É a melhor maneira de garantir um desempenho robusto e confiável. E é também assim que você consegue determinar o nível ideal de estoque.

Por que a criticidade é importante para o inventário de MRO

Tentar avaliar manualmente e atribuir uma pontuação de "criticidade de peças de reposição" de forma individual é praticamente impossível, considerando as dezenas ou centenas de milhares de itens mantidos em muitos inventários de MRO. Trabalhamos com muitos clientes para atribuir a criticidade de ativos e equipamentos, e a experiência nos mostra que há benefícios reais em alocar essa criticidade a peças sobressalentes. Esse tipo de informação:

  • Fornece uma avaliação precisa das peças críticas e do dinheiro investido
  • Oferece transparência e visibilidade ao inventário de peças de reposição críticas e não críticas para a organização
  • Elimina ocorrências de "falta de estoque"
  • Reduz o tempo gasto procurando e encomendando peças
  • Reduz o estoque inativo/sem movimentação
  • Acelera o descarte de materiais obsoletos
  • Melhora a alocação de estoque para otimizar o aproveitamento do espaço
  • Otimiza os custos de inventário equilibrando o estoque com a demanda operacional

Os dois gráficos abaixo representam um perfil médio de uma análise aprofundada do inventário de uma empresa:

 
Gráfico descrevendo a distribuição do estoque de peças de reposição
Gráfico de uma alocação de estoque de peças de reposição

As oito perguntas a serem feitas sobre cada peça de reposição

É importante ressaltar, no entanto, que apenas atribuir um código à peça de reposição não é suficiente. Há variáveis que também precisam ser consideradas quando você analisa a criticidade de uma determinada peça. Por exemplo:

  1. Qual é o equipamento no qual essa peça de reposição seria usada e quão crítico é esse equipamento para as operações?
  2. Quem fornece essa peça? É um fabricante original ou um fornecedor terceirizado?
  3. Qual o prazo de entrega necessário para repor o estoque da peça?
  4. Em qual armazém essa peça está armazenada?
  5. Você tem uma boa Build of Materials (BOM)?
  6. A peça é usada em vários tipos de equipamentos?
  7. Qual é o nível de serviço desejado?
  8. Quais são as prioridades da ordem de serviço?

Após decidir quais dos parâmetros acima são mais importantes para sua organização, você precisa selecionar uma metodologia e uma solução que audite esses parâmetros com rotina. Por exemplo, sempre que uma nova transação é criada no Enterprise Resource Planning (ERP), a solução precisa aplicar essa transação ao material para determinar se a criticidade ainda está correta.

Entender os objetivos do gerenciamento de inventário

Enquanto você trabalha para otimizar seu inventário de MRO, considere o seguinte:

  • Se você quiser oferecer aos clientes o nível máximo de serviço, o que pode ser feito para melhorar esse nível de serviço e como isso afeta as decisões de estoque?
  • Se você quiser manter o nível mínimo de estoque e atender a questões financeiras, orçamentárias ou de armazenagem, quais métodos você pode empregar para reduzir esses níveis de estoque?
  • Se a sua meta for operar com o menor custo possível e, novamente, atingir metas financeiras ou orçamentárias, o que você pode fazer para reduzir esses custos?

Explore a solução MRO da IBM

O BM Maximo MRO Inventory Optimization pode ajudar você a otimizar o inventário de manutenção, reparos e operações (MRO), fornecendo um quadro preciso e detalhado de desempenho.

Para ajudar você a entender a importância de cada peça, o MRO IO Material Criticality Value Service combina a tecnologia de análise MRO líder do setor com a experiência em consultoria para fornecer informações relevantes sobre a criticidade de peças de reposição.Explore a demonstração e veja como obter uma visão mais clara e precisa do seu inventário.
Soluções relacionadas
IBM® Envizi: inteligência da cadeia de suprimentos

Envolva seus fornecedores e agilize os cálculos de suas emissões da Categoria 1 do Escopo 3 para atender aos requisitos de geração de relatórios e otimizar o desempenho.

 Conheça o IBM Envizi
Soluções para cadeias de suprimentos

Use as soluções de cadeia de suprimentos da IBM para mitigar interrupções e desenvolver iniciativas resilientes e sustentáveis.

 Conheça as soluções para cadeia de suprimentos
Serviços de consultoria para cadeia de suprimentos

Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e habilitadas por IA com os serviços de consultoria de cadeia de suprimentos da IBM.

 Explore os serviços da cadeia de suprimentos
Dê o próximo passo

Crie cadeias de suprimentos sustentáveis e com recursos de IA que preparem seu negócio para o trabalho futuro, criem maior transparência e aprimorem as experiências do funcionário e do cliente.

 

 Explore os serviços para cadeias de suprimentos Explore as soluções para cadeias de suprimentos