Entender a “criticidade das peças de reposição” em seu inventário de MRO

Quais peças de reposição são mais importantes?

Se você é responsável pelo estoque de suprimentos de manutenção, reparo e operações (MRO), essa é uma pergunta fundamental a ser feita e respondida. O inventário é um investimento e esse investimento precisa ser gerenciado. Mas as peças não são todas iguais. Algumas são críticas para as operações ou a segurança dos funcionários. Outras são “boas para ter”, mas não urgentes.

É por isso que é fundamental ter uma metodologia definida para peças sobressalentes, aliada a um entendimento completo da criticidade das peças para suas operações. É a melhor maneira de garantir um desempenho robusto e confiável. E é também assim que você consegue determinar o nível ideal de estoque.