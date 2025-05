O que é manutenção, reparo e operações (MRO)?

Para produzir produtos acabados, as fábricas dependem de dezenas a milhares de máquinas (compostas por centenas de peças individuais) permanecendo totalmente operacionais. Dessa forma, a manutenção de equipamentos e instalações por meio de atividades de MRO impacta diretamente as métricas operacionais, as metas de sustentabilidade e os indicadores-chave de desempenho (KPIs) de uma organização. Isso inclui controle de custos, tempo de atividade e inatividade do equipamento, eficiência e prazo de entrega.

A MRO também está intimamente ligada ao gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM) de uma organização — atividades de uma afetam as atividades da outra. Por exemplo, problemas na cadeia de suprimentos upstream, como falta de estoque de MRO (de peças de máquinas personalizadas a chaves e luvas de borracha), podem levar ao tempo de inatividade de funcionários e equipamentos. Remessas tardias subsequentes, escassez de produtos e clientes insatisfeitos afetam a cadeia de suprimentos a jusante.