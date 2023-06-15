Gerenciamento de ativos versus gerenciamento de inventário: qual é a diferença?

Quando se trata de gerenciar ativos durante todo o seu ciclo de vida, os líderes empresariais sabem que precisam de uma estratégia abrangente para ter sucesso. Mas eles nem sempre têm clareza sobre as oportunidades estratégicas em torno da gestão de inventário de peças e o papel que ela desempenha na estratégia de manutenção.
Enquanto as soluções de gestão de ativos monitoram prédios, equipamentos, veículos, ativos de TI e outros itens que uma empresa usa para conduzir seus negócios, a gestão de inventário de peças rastreia as operações de reparo de manutenção (MRO) de peças de reposição necessárias para reparar ativos de forma rápida e eficaz quando eles deixam de funcionar.
Vamos começar com as definições dos dois termos.
As empresas usam ativos para executar suas operações de negócios diárias e criar valor. Isso inclui ativos físicos (como matérias-primas, equipamentos e veículos) e ativos não físicos (como propriedade intelectual e patentes).
Os ativos da empresa são divididos em duas categorias: fixos e não fixos. Ativos fixos, ou "ativo imobilizado" (PP&E), são itens que a empresa pretende usar por mais de um ano. Como exemplos, temos terrenos, prédios, veículos, equipamentos e computadores.
Ativos não fixos são normalmente de menor valor para uma empresa, e a empresa raramente os mantém por mais de um ano. Exemplos de ativos não fixos incluem material de escritório, computadores, equipamento audiovisual e mobiliário de escritório.
O inventário de peças, também conhecido como "inventário de suprimentos", refere-se aos itens que uma empresa deve estocar para reparar os ativos que possui de forma rápida e eficaz. Empresas bem-sucedidas mantêm rigorosamente uma lista de peças de reposição de que precisam para manter seus equipamentos mais vitais funcionando sem problemas e melhorar seus resultados financeiros.
Mas quais peças de reposição são críticas e quais peças são meramente "boas de ter"? Essa é a pergunta central da estratégia de inventário de peças. Para responder, os gerentes de manutenção, reparo e operações (MRO) contam com a "criticalidade das peças de reposição" — o processo de identificar quais peças de reposição ameaçam as operações comerciais se houver escassez versus as peças de reposição que não são tão críticas.
Embora ambos os tipos de gerenciamento lidem com coisas próprias das empresas, os sistemas de gerenciamento de ativos lidam exclusivamente com equipamentos e suprimentos dos quais a empresa precisa para operar. O gerenciamento de inventário de peças, por outro lado, lida com os itens de que a empresa precisa para reparar com sucesso um ativo que está avariado.
Os ativos vêm em muitas formas e tamanhos, desde caminhões e fábricas até moinhos de vento e dutos. O gerenciamento de ativos rastreia a localização e a condição dos ativos físicos e não físicos de que a empresa precisa para realizar operações de negócios durante todo o ciclo de vida dos ativos.
Um dos casos de uso mais comuns do gerenciamento de ativos é a manutenção de ativos, que é usada para manter o valor de um ativo pelo maior tempo possível. Para isso, muitas empresas contam com softwares de gerenciamento de ativos, como um sistema de gerenciamento de ativos empresariais (EAM), para criar transparência, aprimorar os recursos de monitoramento e resolver problemas rapidamente. Aqui estão alguns dos benefícios de um software de gerenciamento de ativos eficaz:
A seguir estão os quatro tipos mais usados de sistemas de rastreamento de ativos disponíveis atualmente:
Enquanto o gerenciamento de ativos se concentra em itens que ajudam as empresas a operar, o gerenciamento de inventário se concentra em peças de reposição e materiais que a empresa precisa manter disponíveis para reparar o equipamento quando ele deixa de funcionar. Para fazer isso de maneira confiável e econômica, as equipes de operações de reparo de manutenção (MRO) devem manter estrategicamente os níveis de estoque de peças para que tenham aquilo de que precisam, mas minimizar a retenção de estoque excessivo ou obsoleto.
Aqui estão três componentes críticos do controle de inventário de peças e algumas perguntas que você pode fazer para garantir o sucesso com eles:
Todos os dias, líderes empresariais tomam decisões críticas sobre como cortar custos, aumentar a eficiência e aproveitar novas oportunidades de mercado. Mas sem sistemas fortes de gerenciamento de inventário de ativos e peças, essas decisões provavelmente seriam irrelevantes. Um gerenciamento de inventário de ativos e peças bem executada oferece muitos benefícios importantes para uma organização, incluindo os seguintes:
As soluções de gerenciamento de ativos de melhor desempenho atuais aproveitam tecnologia de ponta como dados em tempo real fornecidos por IoT, análise de dados aprimorada por IA e recursos baseados em nuvem. O gerenciamento de ativos empresariais com o IBM Maximo Application Suite ajuda as empresas a otimizar o desempenho dos ativos e estender a vida útil dos ativos. É uma plataforma totalmente integrada que usa ferramentas de análise de dados e dados de IoT para melhorar a disponibilidade operacional e reduzir o downtime e os custos.
Utilize processos preditivos impulsionados por IA para aumentar a produção fabril, reduzir o inventário de peças sobressalentes e otimizar os serviços de gerenciamento de ativos.
Saiba como preparar suas equipes de operações com gerenciamento inteligente de ativos e desempenho.
Com base em dados de IA e IoT, ativos conectados e inteligentes podem otimizar o desempenho, adaptar às circunstâncias em constante mudança e ajudar a garantir a continuidade.
Aproveite ao máximo os seus ativos empresariais com o IBM Maximo Application Suite, um conjunto de software inteligente integrado. Gerencie e monitore os ativos com mais eficiência utilizando análise de dados avançada, IA e automação, incluindo a manutenção preditiva, para aumentar a confiabilidade dos ativos.