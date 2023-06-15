Gerenciamento de ativos versus gerenciamento de inventário: qual é a diferença?

Embora ambos os tipos de gerenciamento lidem com coisas próprias das empresas, os sistemas de gerenciamento de ativos lidam exclusivamente com equipamentos e suprimentos dos quais a empresa precisa para operar. O gerenciamento de inventário de peças, por outro lado, lida com os itens de que a empresa precisa para reparar com sucesso um ativo que está avariado.

Gestão de ativos

Os ativos vêm em muitas formas e tamanhos, desde caminhões e fábricas até moinhos de vento e dutos. O gerenciamento de ativos rastreia a localização e a condição dos ativos físicos e não físicos de que a empresa precisa para realizar operações de negócios durante todo o ciclo de vida dos ativos.

Um dos casos de uso mais comuns do gerenciamento de ativos é a manutenção de ativos, que é usada para manter o valor de um ativo pelo maior tempo possível. Para isso, muitas empresas contam com softwares de gerenciamento de ativos, como um sistema de gerenciamento de ativos empresariais (EAM), para criar transparência, aprimorar os recursos de monitoramento e resolver problemas rapidamente. Aqui estão alguns dos benefícios de um software de gerenciamento de ativos eficaz:

Informações centralizadas sobre os ativos: os trabalhadores de manutenção precisam saber onde um ativo está e como ele está funcionando o tempo todo. Para fazer isso, muitos usam um sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado (CMMS) como parte de sua abordagem geral de EAM. Isso mantém as informações de manutenção em um só lugar e de forma fácil acessível aos trabalhadores que precisam usá-las para realizar atividades regulares de manutenção, como forecasting e reabastecimento.

Resolução proativa de problemas: na era da Internet das coisas (IoT) , tudo, desde uma única válvula até um duto de milhares de quilômetros, pode ser conectado a sensores que fornecem dados em tempo real sobre sua condição e medem a depreciação ao longo do tempo. Ao incorporar inteligência artificial (IA)e análise de dados avançada no sistema de software, as equipes de manutenção em campo podem acessar informações críticas em segundos e tomar decisões mais informadas. Esses recursos formam a base da manutenção preventiva, uma abordagem que prevê e previne falhas antes que ocorram por meio de uma combinação de aprendizado de máquina, análise de dados operacionais e monitoramento preditivo da integridade dos ativos.

Aplicações operacionais consolidadas: um software de EAM robusto estabelece um único ponto de contato para o gerenciamento de praticamente qualquer ativo ou tipo de ativo. Os processos podem ser unificados e padronizados em uma ampla gama de funções que abrangem toda a empresa.

Informações sobre ativos em tempo real: o gerenciamento de ativos bem-sucedido depende da disponibilidade de informações precisas e em tempo real sobre tudo o que uma empresa possui. Imagine ter que pagar por um equipamento crítico que você precisa que seja entregue em sua instalação, mas não ter como rastreá-lo durante o transporte. O rastreamento de ativos e o software de rastreamento de ativos desempenham um papel fundamental no sucesso dos sistemas de gerenciamento de ativos.

A seguir estão os quatro tipos mais usados de sistemas de rastreamento de ativos disponíveis atualmente:

Etiquetas de identificador de frequência de rádio (RFID): as etiquetas RFID são etiquetas pequenas afixadas a um ativo que transmite uma variedade de informações utilizando sinais de frequência de rádio e tecnologia Bluetooth. Além da localização de um ativo, as etiquetas RFID podem transmitir a temperatura e a umidade do ambiente onde ele está sendo mantido.

Rastreamento baseado em Wi-Fi: os sistemas de rastreamento baseados em Wi-Fi utilizam uma etiqueta afixada a um ativo para transmitir uma variedade de informações sobre ele por meio de uma rede Wi-Fi local. No entanto, como a RFID, o rastreamento baseado em Wi-Fi é eficaz apenas no rastreamento de itens enquanto eles estiverem em um ambiente interno e dentro do alcance de uma rede Wi-Fi.

Códigos QR: os códigos QR são uma atualização significativa em relação ao seu antecessor, o código de barras universal. Assim como os números de série e os códigos de barras, o QR code pode fornecer uma grande quantidade de informações sobre um ativo de forma rápida e fácil. Porém, diferentemente do código de barras, os códigos QR são bidimensionais e podem ser lidos por um smartphone apontado para o código de qualquer ângulo.

Satélites de posicionamento global (GPS): muitas empresas utilizam satélites de posicionamento global para rastrear seus ativos em trânsito. Um rastreador é colocado no ativo que, em seguida, comunica informações sobre ele para uma rede do sistema global de navegação por satélites (Global Navigation Satellite System, GNSS). Ao transmitir sinais para um satélite, os rastreadores permitem que os administradores onde um ativo se encontra, em qualquer lugar do globo, em tempo real. O GPS é o sistema mais usado para rastrear ativos e inventário que estejam ao ar livre e longe de uma rede Bluetooth ou Wi-Fi.

Gerenciamento de inventário de peças

Enquanto o gerenciamento de ativos se concentra em itens que ajudam as empresas a operar, o gerenciamento de inventário se concentra em peças de reposição e materiais que a empresa precisa manter disponíveis para reparar o equipamento quando ele deixa de funcionar. Para fazer isso de maneira confiável e econômica, as equipes de operações de reparo de manutenção (MRO) devem manter estrategicamente os níveis de estoque de peças para que tenham aquilo de que precisam, mas minimizar a retenção de estoque excessivo ou obsoleto.

Aqui estão três componentes críticos do controle de inventário de peças e algumas perguntas que você pode fazer para garantir o sucesso com eles: