O que é otimização de inventário?

Otimização de inventário multinível (MEIO)



Como mencionamos, as cadeias de suprimentos em vários níveis podem envolver várias entidades distribuídas em diversos locais. Enquanto alguns métodos de otimização de estoque tratam cada local separadamente, as práticas MEIO levam em consideração as conexões entre os diferentes níveis. Com as práticas MEIO, é possível obter uma visão completa da cadeia de suprimentos.

Caso de uso: as práticas MEIO são particularmente úteis para empresas com cadeias de suprimentos complexas e em vários níveis, onde as decisões de inventário em uma etapa afetam as outras.