O elo perdido: por que a visibilidade é essencial para criar uma cadeia de suprimentos resiliente

A visibilidade da cadeia de suprimentos é o elo perdido desde que as ondas de choque de 2020 repercutiram em todo o mundo e os consumidores sentiram os impactos dos problemas da cadeia de suprimentos de uma forma mais ampla. Mas o que significa visibilidade da cadeia de suprimentos? Geralmente é definida como a rastreabilidade de peças, componentes ou produtos em trânsito do fabricante até seu destino, com o objetivo de melhorar e fortalecer a cadeia de suprimentos, tornando os dados visíveis, praticáveis e prontamente disponíveis para todos os stakeholders, incluindo o cliente.
Embora esteja claro que esses eventos disruptivos forçaram os líderes da cadeia de suprimentos a reexaminar o quanto suas redes são resilientes, a visibilidade total continua fora do alcance de muitos. Por quê? O motivo se resume a uma única palavra: barreiras.
Existem barreiras de visibilidade dentro dos processos da cadeia de suprimentos e entre silos da empresa, aplicações, fornecedores e clientes. Essas barreiras interrompem a capacidade de ver quando um pedido é enviado, o que foi enviado ou se há alterações em um pedido. Isso muitas vezes leva a falta de estoque, problemas de satisfação do cliente e taxas altas. Muitas vezes é difícil identificar a causa raiz desses problemas e evitar que aconteçam no futuro. De acordo com a Gartner, 60% dos líderes da cadeia de suprimentos afirmam que suas cadeias de suprimentos foram projetadas para eficiência de custos, não para resiliência. E como uma das principais motivações de resiliência é a visibilidade, você consegue ver onde esse problema tem raiz.
Vamos analisar mais de perto como obter a melhor visibilidade das lacunas da cadeia de suprimentos pode ajudá-lo a alcançar a clareza que pode parecer fora de alcance.
Quando não tem visibilidade da cadeia de suprimentos, você não está vendo para onde os pedidos vão depois de serem feitos. Sem visibilidade, você não pode ver tudo o que está acontecendo em sua cadeia de suprimentos em tempo real, incluindo o status de um pedido, a data de cada etapa do processo à medida que ele migra ao longo da linha do tempo, documentos associados e possíveis exceções. Se você não tiver transparência em todas essas variáveis à medida que elas acontecerem, poderão ocorrer problemas que acabarão custando os lucros da sua empresa e criando parceiros comerciais insatisfeitos. As empresas com quem conversamos se referem a isso como o “buraco negro”. Quando você não consegue encontrar e explicar documentos de entrada ou saída para parceiros comerciais, isso é um problema.
Ter visibilidade permitirá que você insira um número de pedido ou documento e veja instantaneamente todos os documentos associados apresentados em um formato de fácil leitura. Ela também deve capacitar usuários não técnicos a visualizar facilmente esses documentos, ver seu status atual e identificar problemas importantes até o nível do item de linha.
Visibilidade em tempo real da sua cadeia de suprimentos significa ser capaz de rastrear pedidos e ter um insight detalhado do que há neles. Também significa ter a capacidade de identificar discrepâncias entre pedidos (especialmente se tiverem sido alterados), envios e faturas, sem ter que cruzar manualmente dados de múltiplos sistemas. Ter uma visão clara da sua rede permite que você veja a taxa de atendimento e o tempo de espera dos pedidos e envios. A visibilidade também permite reconciliar faturas com pedidos de compra, documentação de remessa e recibos para identificar discrepâncias de quantidade e preço. Este é um fator crítico quando se trata de ser proativo e detectar problemas antes que eles se tornem dores de cabeça dispendiosas.
Sessenta e nove por cento dos consumidores "são muito menos ou menos propensos a comprar com um varejista no futuro se um item que compraram não for entregue dentro de dois dias após a data prometida".
Se você está constantemente no escuro em termos de saber se um pedido foi alterado, identificar escassez antes de um pedido chegar ou rastrear um pedido em tempo real, então você precisa de uma ferramenta de visibilidade. Uma solução de primeira classe permitirá que você alcance a correspondência de documentos em três e quatro vias, o que é crítico para obter visibilidade total. Também deve ajudá-lo a correlacionar todos os pedidos com aceitações, ASNs, recebimento e as faturas correspondentes para garantir que o que foi pedido é o que foi recebido antes de pagar uma fatura. Isso ajudará você a aumentar a precisão, economizar dinheiro e manter registros precisos.
Mudanças ou discrepâncias em seus documentos não deveriam ser uma surpresa. É essencial saber se um documento falhou no processamento, não foi recebido no prazo ou há missing values. Se você não conseguir criar regras de exceção para monitorar e receber de forma proativa notificações sobre irregularidades em seus documentos, então você está sem visibilidade da cadeia de suprimentos. Uma solução deve entregar essas notificações no aplicativo e por e-mail para garantir total transparência. As próprias exceções devem permitir que você visualize o pedido e os documentos associados. Com alertas proativos, você pode promover a responsabilização por problemas e evitar discrepâncias antes que elas se tornem grandes problemas.
Os fabricantes e distribuidores gastam anualmente 8% de toda a receita para pagar estornos de varejistas. Isso pode não parecer muito à primeira vista, mas para uma empresa que arrecada US$ 10 milhões por ano, isso representa US$ 800 mil sendo pagos para cobrir estornos.
Com visibilidade total da sua cadeia de suprimentos, você pode garantir que as remessas sejam feitas no prazo com 100% de precisão. Por outro lado, se você é um varejista, não quer perder a visibilidade dos níveis de estoque depois que um pedido é feito. Com visibilidade total, você pode ver tudo o que acontece depois de fazer um pedido e saber exatamente quando ele chegará ao seu armazém. Com esse tipo de confiança, você não precisa mais aumentar o estoque de segurança e o excesso de inventário.
De acordo com o Business Continuity Institute, 72% dos fornecedores que lidaram com uma falha em sua cadeia de suprimentos não tinham a visibilidade total e em tempo real necessária para encontrar uma solução rápida e simples. Ter uma visão clara da sua rede ajudará você a permanecer proativo no gerenciamento de qualquer tipo de interrupção, o que permitirá evitar atrasos e economizar dinheiro. A visibilidade instantânea e em tempo real também permite que você seja proativo no que diz respeito a monitorar tendências, gerenciar prioridades importantes e rastrear disrupções dentro de sua organização.
Seja você um fornecedor ou varejista, é necessário ser ágil e atender às demandas em constante mudança dos clientes. Ter visibilidade total de sua cadeia de suprimentos ajudará você a identificar tendências, para que você possa trabalhar com seus parceiros para melhorar o desempenho e garantir que esteja atendendo às expectativas deles. A visibilidade total também lhe permite ter uma comunicação produtiva com os clientes, pois você terá as informações à mão para responder às perguntas e corrigir imprecisões antes de sofrer estornos ou não conseguir pagar no prazo.
Cada vez mais, as empresas percebem a necessidade de melhorar a análise de dados da cadeia de suprimentos. Mas muitos ainda não estão aproveitando as ferramentas necessárias para alcançar visibilidade. Se você é um deles, saiba que há uma abundância de benefícios esperando para serem percebidos. Os clientes da Syncrofy relataram os seguintes benefícios do investimento em visibilidade:
Quando estiver pronto para melhorar a resiliência da sua cadeia de suprimentos, adote estas etapas para melhorar a visibilidade:
O resultado final é seu resultado final. Com a visibilidade da cadeia de suprimentos, você poderá identificar, priorizar e resolver problemas de execução antes que eles afetem a receita. Ao seguir os passos descritos acima, você pode superar as barreiras da cadeia de suprimentos, encontrar o "elo perdido" e trazer total visibilidade para sua cadeia de suprimentos.
