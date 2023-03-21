O elo perdido: por que a visibilidade é essencial para criar uma cadeia de suprimentos resiliente

A visibilidade da cadeia de suprimentos é o elo perdido desde que as ondas de choque de 2020 repercutiram em todo o mundo e os consumidores sentiram os impactos dos problemas da cadeia de suprimentos de uma forma mais ampla. Mas o que significa visibilidade da cadeia de suprimentos? Geralmente é definida como a rastreabilidade de peças, componentes ou produtos em trânsito do fabricante até seu destino, com o objetivo de melhorar e fortalecer a cadeia de suprimentos, tornando os dados visíveis, praticáveis e prontamente disponíveis para todos os stakeholders, incluindo o cliente.

Embora esteja claro que esses eventos disruptivos forçaram os líderes da cadeia de suprimentos a reexaminar o quanto suas redes são resilientes, a visibilidade total continua fora do alcance de muitos. Por quê? O motivo se resume a uma única palavra: barreiras.

Existem barreiras de visibilidade dentro dos processos da cadeia de suprimentos e entre silos da empresa, aplicações, fornecedores e clientes. Essas barreiras interrompem a capacidade de ver quando um pedido é enviado, o que foi enviado ou se há alterações em um pedido. Isso muitas vezes leva a falta de estoque, problemas de satisfação do cliente e taxas altas. Muitas vezes é difícil identificar a causa raiz desses problemas e evitar que aconteçam no futuro. De acordo com a Gartner, 60% dos líderes da cadeia de suprimentos afirmam que suas cadeias de suprimentos foram projetadas para eficiência de custos, não para resiliência. E como uma das principais motivações de resiliência é a visibilidade, você consegue ver onde esse problema tem raiz.

Vamos analisar mais de perto como obter a melhor visibilidade das lacunas da cadeia de suprimentos pode ajudá-lo a alcançar a clareza que pode parecer fora de alcance.