O que é transparência da cadeia de suprimentos?

A transparência começa com a compreensão de cada peça e jogador. Um mapa completo dos participantes da cadeia de suprimentos, incluindo todos os fornecedores, fabricantes, distribuidores e varejistas envolvidos antes de chegar ao consumidor final, pode servir como a espinha dorsal de qualquer esforço de transparência. Esse mapeamento não deve abranger apenas fornecedores diretos (nível 1), mas também fornecedores indiretos (nível 2 e além) para obter uma visão completa de onde vêm os componentes e as matérias-primas. O pleno conhecimento de cada participante pode levar a uma cadeia de suprimentos mais resiliente, com melhor visibilidade e redução do risco na cadeia de suprimentos. Sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos que conseguem rastrear e gerenciar com precisão as complexidades das redes de cadeia de suprimentos modernas e globalizadas podem facilitar a transparência.